TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste domingo, 22 de dezembro

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

17h04 – Encerramos a cobertura do trânsito nas principais rodovias paulistas neste domingo, 22. Continue acompanhando o noticiário do Estado. Boa tarde!

16h47 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem um quilômetro de lentidão na pista expressa, em Itu, entre os quilômetros 71 e 72, por causa de um acidente.

16h42 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem dois quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Americana, do quilômetro 120 ao 122.

16h38 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem dois pontos de lentidão na pista expressa: dois quilômetros em Guaratinguetá em função de um acidente, do 58 ao 56; e entre o 87 e o 86, em Pindamonhangaba, por causa do excesso de veículos.

16h20 – Acidente no quilômetro 24 da Rodovia Raposo Tavares provoca tráfego lento no sentido São Paulo a partir do quilômetro 29.



15h52 – A lentidão provocada por acidente na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega foi encerrada e a faixa liberada. O tráfego está normalizado.

15h38 – Acidente no quilômetro 225 da Rodovia Doutor Manoel Hyppolito Rego, conhecida como Rio-Santos, interdita faixa sentido Bertioga. O tráfego flui no sistema “para e siga”.

15h34 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, tem tráfego lento entre os quilômetros 539 e 541, por causa de acidente.

15h25 – A Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha divulgou nota sobre o acidente neste domingo, 21, na Rodovia Régis Bittencourt:

“A Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha S/A, profundamente comovida, cumpre com o dever de informar que ocorreu um acidente com o ônibus nº 6002, que partiu no dia 21/12/2013, às 20h15 de Curitiba, com destino à cidade do Rio de Janeiro.

De acordo com as informações apuradas, o acidente ocorreu por volta das 2h do dia 22/12/2013, na BR 116, nas proximidades do município de Itapecerica da Serra/SP. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Geral de Itapecerica da Serra/SP (11-4668-8988), Hospital Geral de Pirajussara/SP (11-3583-9400) e Pronto Socorro de Embu das Artes/SP (11-4785-0154).

Passageiros sem ferimentos foram conduzidos aos seus respectivos destinos. Maiores informações serão prestadas no decorrer do dia, assim que disponíveis. Os familiares dos passageiros dispõem do seguinte telefone gratuito para obter informações adicionais: 0800-646-2122”.

14h56 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega: acidente no quilômetro 295, sentido Itanhaém, com interdição de faixa e tráfego lento a partir do quilômetro 294.

13h58 – Não há mais retenção nas rodovias Anhanguera e Presidente Dutra.

13h31 – Mais de 197 mil veículos já desceram a serra pelas rodovias Anchieta e dos Imigrantes neste fim de semana.

13h20 – No Vale do Paraíba, a Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, está livre. É um bom momento para seguir viagem, como registrou o usuário do Instagram Evandro Luis Galvão.

13h09 – As rodovias Floriano Rodrigues Pinheiro, Mogi-Bertioga, Oswaldo Cruz e Padre Manoel da Nóbrega apresentam condições normais de tráfego. Na Manoel Hyppólito Rego, conhecida como Rio-Santos, o fluxo é intenso entre Caraguatatuba e Ubatuba.

13h04 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem lentidão na pista expressa, em Osasco, entre os quilômetros 19 e 20, por causa de um acidente. A faixa de rolamento 1 está interditada.

13h00 – Você conhece todas as infrações de trânsito que afetam os condutores de carro e motocicletas? Conheça-as e evite multas em 2014. Saiba mais.

12h52 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, registra agora dois quilômetros de tráfego lento na pista marginal, em São Paulo, do quilômetro 229 ao 227.

12h45 – O trânsito também está normalizado no corredor formado pelas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto.

12h43 – O fluxo é bom nas rodovias que ligam a Capital ao litoral sul (Anchieta e Imigrantes).

12h41 – O tráfego também está normal nas rodovias Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco e Raposo Tavares.

12h35 – A Rodovia Presidente Dutra não apresenta lentidão no trecho paulista.

12h31 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, tem cinco quilômetros de congestionamento entre os quilômetros 35 e 40. Já em São Lourenço da Serra, onde ocorreu o acidente que matou pelo menos 14 pessoas, segue o trabalho de perícia. O motorista do ônibus está prestando depoimento em delegacia de Itapecerica da Serra.

12h24 – Seis vítimas do acidente na Rodovia Régis Bittencourt foram levadas para o Hospital Geral de Pirajussara, em Taboão da Serra. Cinco estão estáveis e uma está neste momento passando por cirurgia.

Alguns feridos também foram levados para o Pronto-Socorro Municipal de Itapecerica da Serra, mas o hospital não deu informações sobre o estado das vítimas. No total, 22 ambulâncias foram usadas para carregar os passageiros. Saiba mais.

12h18 – Outras dez vítimas (2 mulheres e 8 homens, sendo um deles um bebê de 1 ano) do acidente na Rodovia Régis Bittencourt apresentam quadro estável, com ferimentos variados, como fraturas, traumas cranianos e hematomas. Saiba mais.

12h15 – De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, 12 vítimas do acidente na Rodovia Régis Bittencourt foram levadas para o Hospital Geral de Itapecerica. Uma delas, uma senhora de 58 anos, morreu no local. Uma mulher de 28 anos passou por um procedimento cirúrgico para a colocação de um fixador externo na perna, mas está com quadro instável, na Unidade Terapia Intensiva (UTI). Saiba mais.

12h07 – Duas faixas da Rodovia Régis Bittencourt estão fechadas para os trabalhos do Corpo de Bombeiros. Veja fotos do acidente:

11h47 – Rodovia Fernão Dias, sentido Belo Horizonte, tem quatro pontos de lentidão que somam 11 quilômetros: do 751 ao 750, do 502 ao 499 e do 80 ao 75, por causa de acidentes; e do 660 ao 658, pelo excesso de veículos.

11h27 – Um acidente na Rodovia Régis Bittencourt deixou ao menos 14 pessoas mortas na madrugada deste domingo, 22, já na chegada da pista a São Paulo, na altura da cidade de São Lourenço da Serra, no quilômetro 301.

Segundo a Autopista Régis Bittencourt, um ônibus da Viação Penha saiu da rodovia e tombou com 50 passageiros em um barranco, caindo de uma altura de aproximadamente 50 metros. Saiba mais.

11h24 – Bom dia, acompanhe conosco as informações do trânsito nas principais rodovias do Estado de São Paulo.