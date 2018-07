TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

17h30 – Avenida dos Bandeirantes tem 3 km de lentidão no sentido Imigrantes, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar ao Viaduto Independência.

14h49 – Duas faixas da Avenida Nossa Senhora do Sabará estão ocupadas, no sentido Bairro, por conta de um acidente próximo à Rua Juari.

13h52 – No sentido centro, há 260 metros de congestionamento na Avenida Nove de Julho, desde a Avenida Cidade Jardim até a rua Coração de Maria.

13h42 – Há 2 km de lentidão na Avenida do Estado no sentido do Ipiranga, desde a rua João Teodoro até a Trinta e Um de Março.

13h10 – Trecho de lentidão na Avenida dos Bandeirantes, no sentido Marginal Pinheiros, chega a 3 km, indo desde antes do Viaduto João Julião da Costa Aguiar, até a Avenida Nova Independencia.

12h17 – Trânsito tranquilo e sem pontos de lentidão registrados pela CET na capital paulista neste momento.

11h18 – Há lentidão na Avenida Jorge João Saad, na zona sudoeste da capital, em toda a sua extensão, no sentido Avenida Eliseu de Almeida.

11h – Tráfego livre e com boa visibilidade em todo o trecho do Sistema Anchieta/Imigrantes.

10h04 – Não há pontos de lentidão ou parada no trânsito nesta manhã, de acordo com a CET.

9h36 – Queda de árvore na Rua Doutor Miranda de Azevedo, na Lapa, junto à Rua Coriolano. A árvore ocupa a via e a CET tem agentes no local.

8h47 – Liberada a Marginal do Tietê, na altura da Ponte Atílio Fontana, após acidente.

8h24 – Acidente na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos. Uma pista está interditada na altura do acesso para a Avenida Miguel Yunes.

8h21 – As ciclofaixas de lazer não operam neste domingo em função do segundo turno das eleições para prefeito na cidade.

7h06 – Acidente com vítima na Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, na altura da Ponte Atílio Fontana. A colisão não interfere no tráfego de veículos na via.