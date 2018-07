TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

21h18 – Encerrada a operação comboio pela Rodovia dos Imigrantes. A operação segue em andamento apenas pela via Anchieta, a partir do pedágio no km 31.

20h54 – A Via Anchieta tem tráfego com boa fluidez e é a melhor opção no sentido São Paulo.

20h44 – A Rodovia dos Imigrantes permanece com pontos de lentidão na subida da serra, entre o km 47 e km 35, por excesso de veículos.

20h27 – O tráfego segue com lentidão na pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, do km 54 ao km 44, na região de Campina Grande do Sul (PR), devido a obras de recuperação da ponte sobre a Represa Capivari, que restringem o tráfego no km 43. Na pista sentido Curitiba, os usuários não encontram lentidão. O tempo é chuvoso em pontos alternados do trecho concedido. A Concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

20h03 – O Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto tem boas condições de tráfego. Na Rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, o tráfego é tranquilo.

20h – O tráfego segue com lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, do km 53,4 ao km 44, na região de Campina Grande do Sul (PR), devido a obras de recuperação da ponte sobre a Represa Capivari, que restringem o tráfego no km 43.

19h50 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem morosidade, sentido Interlagos, da Ponte do Jaguaré até a Ponte Cidade Universitária.

19h48 – A Rodovia dos Imigrantes continua com trânsito complicado na subida do km 47 ao km 35.

19h29 – O trânsito foi normalizado na rodovia Padre Manoel da Nóbrega. Segundo a concessionárias Ecovias, segue em andamento a operação comboio a partir das praças de pedágio da Anchieta e Imigrantes, no sentido litoral.

19h25 – O corredor Eusébio M/Francisco Morato tem 1,3 km de lentidão, sentido bairro, da Roquete Pinto até a Jacob Salvador Zveibil.

19h15 – A Rodovia dos Imigrantes tem movimento intenso na subida pela pista norte, do km 47 ao km 35. A melhor opção é a pista sul.

19h12 – A pista expressa da Rodovia Presidente Dutra registra congestionamento, sentido Rio, do km 68 ao km 65, na região de Aparecida. Em direção a São Paulo, a via tem morosidade do km 206 ao 208, em Arujá, e do km 182 ao 179, em Nova Iguaçu.

19h07 – A Via Anhanguera tem tráfego carregado, sentido capital, na pista expressa, do km 63 ao km 68, na região de Jundiaí. Um acidente no local interdita a Faida 1 da rodovia.

19h03 – A Rodovia dos Bandeirantes tem trânsito proibido para caminhões entre os km 48 ao 23, no sentido capital, entre São Paulo e Jundiaí. Caminhões devem utilizar a Rodovia Anhanguera. No momento, o trânsito é bom na via.

18h59 – A Rua Engenheiro Oscar Americano tem 1,4 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Américo de Moura até a Avenida do Morumbi.

17h52 – Rodovia Castelo Branco tem lentidão no km 30 por conta do excesso de veículos.

17h41 – Imigrantes tem tráfego lento no sentido São Paulo, do km 35 ao 43, no trecho de serra. Pista no sentido litoral tem boas condições. No momento, Sistema Anchieta-Imigrantes opera com oito pistas no sentido São Paulo e duas em direção ao litoral.

17h27 – Rodovia Anhanguera está congestionada na pista expressa na região de Jundiaí ,sentido capital, do km 66 ao 64, por conta de acidente.

17h11 – Sistema Ayrton Senna-Carvalho Pinto tem boas condições de tráfego em toda sua extensão.

16h46 – Corredor das Avenidas Eusébio Matoso e Francisco Morato tem 1,3 km de lentidão no sentido bairro, da Jacob Salvador Zveibil até a Roquete Pinto.

16h35 – Na Via Anchieta operação comboio segue em vigor no sentido litoral, por conta da má visibilidade causada pela neblina. Tráfego é represado na praça de pedágio do km 31, em São Bernardo do Campo. A cada meia hora, grupos de 500 veículos são escoltados por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária até um ponto de visibilidade melhor. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes têm tráfego normal, informa concessionária.

16h34 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem lentidão no sentido São Paulo, do km 292 ao 284, devido ao excesso de veículos.

16h27 – Fernão Dias tem retenção no sentido Belo Horizonte, do km 499 ao km 495, na região de Betim (MG), devido ao excesso de veículos. Tráfego flui bem no sentido São Paulo.

16h26 – Autopista Régis Bittencourt tem lentidão no sentido São Paulo, do km 57 ao km 44, na região de Campina Grande do Sul (PR). Fila é causada por obras de recuperação da ponte sobre a Represa Capivari, que restringem o tráfego no km 43.

16h11 – Acidente na pista expressa da Rodovia dos Bandeirantes, entre São Paulo e Jundiaí, causa congestionamento do km 43 ao km 40, sentido capital.

15h50 – Operação comboio passa a valer a partir da praça de pedágio pela Rodovia Imigrantes, no km 32, por causa da neblina.



15h38 – Acidente na Avenida Embaixador Macedo Soares, sentido Rodovia Ayrton Senna, ocupa uma faixa junto à Rua São Tito.



15h31 – Tráfego intenso na pista expressa da Rodovia Bandeirantes, entre Jundiaí e Campinas, do km 91 ao km 89.



15h22 – Rodovia Castelo Branco tem lentidão na pista expressa no km 30, sentido capital, entre Barueri e Itapevi, por conta de excesso de veículos.

15h17– Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem trânsito lento do km 292 ao 287, sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos. Também há fila na saída da Praia Grande pela Imigrantes, do km 70 ao 65, pelo mesmo motivo.

A operação comboio segue em vigor pela Anchieta no sentido litoral, devido queda de visibilidade causada pela neblina. Tráfego é represado na praça de pedágio do km 31, em São Bernardo do Campo.

14h37 – Rodovia Fernão Dias tem boas condições de tráfego nos dois sentidos. Maior movimento na estrada na volta do feriado deve ser das 14h às 23h.

14h33 – Via Dutra tem lentidão no sentido Rio por excesso de veículos, do km 172 ao 171, entre São João de Meriti. Tráfego flui bem no sentido São Paulo.

14h13 – Avenida Paulista tem 1,3 km de lentidão no sentido Consolação, da Rua Augusta até 240 metros depois da Avenida Brigadeiro Luis Antônio.

13h32 – O trânsito na cidade de São Paulo deverá ser intenso entre as 15h e as 22h. Veja previsão para volta do feriado.

13h12 – Avenida Paulista tem 1,6 km de lentidão no sentido Consolação, da Rua Bela Cintra até 240 metros depois da Brigadeiro Luis Antônio.

12h55 – Avenida dos Bandeirantes tem 3,4 km de lentidão no sentido Marginal, da Alameda dos Tupiniquins até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

12h36 – Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto tem boas condições de tráfego, informa a concessionária Ecopistas. Rodovia dos Tamoios também vai bem nos dois sentidos.

12h35 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem tráfego lento do km 292 ao 287, por excesso de veículos.

12h33 – Rodovias Castelo-Branco e Raposo Tavares vão bem no sentido interior e no sentido capital, sem registro de ocorrências.

12h32 – Sistema Anhanguera-Bandeirantes flui bem nos dois sentidos.

12h31 – Via Dutra tem boas condições de tráfego nos dois sentidos.