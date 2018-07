TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

18h38 – Na região de Jundiaí, a Rodovia Anhanguera apresenta tráfego lento com paradas, entre os km 60 e 59, no sentido capital. Ainda na mesma cidade, a Rodovia dos Bandeirantes apresenta tráfego intenso e lento, com paradas, entre os km 60 e 58, também no sentido capital.

18h31 – O tráfego está lento com paradas no trecho entre os km 33 e 29 da Rodovia Castelo Branco de Itapevi a São Paulo, no sentido capital. Demais trechos na rodovia e demais rodovias do sistema Via Oeste apresentam tráfego normal.

18h26 – Na Rodovia Presidente Dutra, há lentidão ainda praticamente nos mesmos trechos que havia, há uma hora atrás: Entre os km 204 e 208, no sentido São Paulo; entre os m 99 e 103, no mesmo sentido, e entre os km 70 e 65, no sentido Rio de Janeiro.

18h22 – No Sistema Anchieta-Imigrantes, a operação subida deixa o trânsito fluindo bem. Há lentidão apenas na rodovia Padre Manoel da Nóbrega no sentido capital, do km 292 ao km 289, por excesso de veículos. Demais rodovias do sistema têm trânsito normal.

18h17 – Na Rodovia Régis Bittencourt há 6 km de lentidão, no sentido São Paulo, no acesso ao Rodoanel, no km 279. Em todo o trecho São Paulo, esse é o único ponto de dificuldades para o motorista.

17h27 – A Rodovia dos Tamoios apresenta tráfego lento, no sentido norte (São José), entre os km 42 e 38, por conta do excesso de veículos na via.

17h22 – No trecho São Paulo da Rodovia Presidente Dutra, há três pontos de lentidão. No sentido São Paulo, há lentidão entre os km 205 e 208, por excesso de veículos, na região de Guarulhos. No mesmo sentido, na região de Pindamonhangaba, há lentidão entre os km 98 e 102, por reflexo de um acidente na via. No sentido Rio de Janeiro, há lentidão no trecho entre os km 71 e 65, na região de Aparecida do Norte, devido a obras.

17h13 – A Rodovia dos Bandeirantes apresenta tráfego lento com paradas desde o km 60 ao km 58, no sentido capital, na região de Jundiaí.

17h08 – No Sistema Anchieta-Imigrantes, já foi implantada a operação subida com tráfego intenso, mas fluindo bem. Há lentidão na rodovia Padre Manoel da Nóbrega no sentido capital, do km 286 ao km 280, por excesso de veículos. Demais rodovias do sistema têm trânsito normal.

16h46 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, entre o km 59 e o km 44, na região de Campina Grande do Sul, devido a obras de recuperação da ponte sobre a Represa Capivari, que restringem o tráfego no km 43. Ainda neste sentido, há lentidão do km 25,5 ao km 23, devido ao tombamento de uma carreta, que restringe o tráfego na faixa da esquerda e em parte da faixa da direita. O tráfego segue parcialmente pela faixa da direita e pelo acostamento. Houve derramamento de carga de frutas na pista. Equipes da Concessionária trabalham no atendimento à ocorrência, na remoção do veículo, limpeza e liberação total da via.

15h26 – Há lentidão na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no sentido Avenida Pedroso de Moraes, desde a rua Grécia até a rua Cristóvão Gonçalves.

15h20 – No sentido capital, há lentidão de 9 km na Régis Bittencourt, entre os quilômetros 53 e 44, por excesso de veículos.

14h34 – No Sistema Anchieta-Imigrantes, a Rodovia dos Imigrantes tem o tráfego mais intenso, mas sem pontos de parada.

14h31 – Não há dificuldades para o motorista que trafega nas Rodovias Castelo Branco, Raposo Tavares e Castelinho, em ambos os sentidos.

14h26 – No momento, a Rodovia dos Tamoios não apresenta pontos de lentidão em nenhum dos sentidos, apesar do tráfego intenso.

14h06 – Motorista que trafega na Rodovia dos Imigrantes encontra lentidão entre os km 5 e 3, no acesso à Rodovia Anchieta, durante a tarde deste domingo.

13h26 – Há lentidão de 1,6 km na Avenida Paulista, no sentido Paraíso. Além disso, na cidade de São Paulo, são registrados 1,7 km de congestionamento na pista local da Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco.

12h50 – O tráfego também é intenso, com pontos de lentidão, na Rodovia dos Tamoios.

12h46 – Os motoristas que viajam pelo Sistema Anchieta/Imigrantes devem ficar atentos: a Anchieta opera apenas para descida e a Imigrantes somente para subida neste domingo.

12h31 – A Rodovia dos Imigrantes têm cinco quilômetros de lentidão, do 58 ao 53, no sentido São Paulo, no trecho de serra. O movimento nas estradas paulistas deve intensificar-se à partir das 14h.

12h – Lentidão no trecho de serra da Rodovia dos Imigrantes para quem sobe rumo ao planalto nesse retorno de feriado. Na mesma região, a pista sentido litoral está interditada para que seja feita conversão de mão da estrada.

11h – O tráfego começa a se intensificar nas estradas paulistas. Na Imigrantes, o trânsito é intenso, mas sem pontos de lentidão, no trecho de serra.

08h10 – Manhã sem trânsito na capital e nas estradas de São Paulo