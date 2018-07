TRÂNSITO AGORA: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

17h35 – Tráfego segue normal em ambos os sentidos da Rodovia Fernão Dias, sentido Belo Horizonte e sentido São Paulo.

16h25 – Tráfego na região do Sambódromo do Anhembi está tranquilo. A Avenida Olavo Fontoura permanecerá bloqueada até a retirada de todos os bloqueios instalados para a realização da corrida de Fórmula Indy.

15h51 – Alça de acesso a Rodovia dos Bandeirantes sentido Interior, saindo da pista local da Marginal Tietê, sentido Dutra/Castello Branco está interditada devido a obras. O motorista tem como opção, acesso pela pista central.

14h44 – Rodovia Raposo Tavares, entre as cidades de São Paulo e Cotia, apresenta tráfego normal nos dois sentidos, tempo encoberto e boa visibilidade.

13h28 – Trânsito na região do Estádio do Morumbi será monitorado, a partir das 13h30, para realização da partida São Paulo x Santos, pelo Campeonato Paulista 2012.

Os motoristas que trafegam pela Avenida Giovanni Gronchi, com destino ao Hospital Albert Einstein, deverão utilizar as Ruas Doutor Francisco Tomás de Carvalho, Doutor Flávio Américo Maurano e Avenida Morumbi.

Já para os que trafegam pela Giovanni Gronchi, com destino ao Centro, deverão utilizar as Ruas Santo Américo, Panomia, Doutor Silvio Dante Bertacchi, André Saraiva e Avenida Professor Francisco Morato.

12h48 – As Rodovias Mogi-Bertioga e dos Tamoios apresentam tráfego normal nos dois sentidos, tempo instável e boa visibilidade.

11h51 – A Rua Antonia, localizada próxima da Avenida Doutor Arnaldo, zona oeste de São Paulo, está interditada nos dois sentidos devido a queda de uma árvore no local. Funcionários da subprefeitura, Eletropaulo e companhia Telefonica já foram acionados pela CET.

11h21 – O tráfego nas Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto apresenta tráfego normal tanto no sentido São Paulo, quanto no sentido Interior. Está normal também nas alças de acesso ao Aeroporto de Cumbica.

11h09 – A iluminação nos túneis de subida da Rodovia Imigrantes foi normalizada as 10h30 deste domingo, 29. Trânsito está bom nas Rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes. Por volta das 09h50, a energia no local tinha caído deixando os túneis da pista de subida da Imigrantes sem iluminação.

10h58 – Trecho São Paulo da Rodovia Presidente Dutra apresenta tráfego normal nos dois sentidos.