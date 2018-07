TRÂNSITO AGORA: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

18h – Tráfego trânquilo nas principais vias da cidade e também nas estradas no início da noite deste domingo.

16h30 – A Marginal do Tietê tem 1 quilômetro de lentidão no sentido Castello Branco, entre a Rua Massinet Sorcinelli até a Ponte Cruzeiro do Sul.

15h41 – Rodovia dos Imigrantes tem tráfego intenso no trecho de subida da serra. Caminhões e ônibus estão proibidos no local.

14h11 – A Av. Presidente Juscelino Kubistchek tem lentidão no sentido Ibirapuera entre a a Rua João Cachoeira e a Avenida Faria Lima.

13h – A Marginal do Tietê pequeno trecho de lentidão, entre a Ponte das Bandeiras e a Ponte Cruzeiro do Sul, no sentido Castello.