TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste domingo

16h47 – Tráfego tranquilo nas estradas paulistas. Os motoristas devem ter cuidado redobrado por causa do tempo encoberto e a incidência de chuva em várias regiões.

16h31 – Não há trânsito na capital na tarde deste domingo.

15h – O trânsito segue tranquilo nas principais rodovias de São Paulo.

14h50 – A Avenida Rebouças tem 1,6 quilômetro de lentidão no sentido bairro na região da Ponte Eusébio Matoso.

A Avenida Prof. Luiz Inácio de Anhaia Melo continua com trânsito complicado nos dois sentidos. Para quem segue para o centro, há morosidade da Rua Ibiratama até a Avenida Sarim Farah Maluf. No sentido oposto, 1,5 quilômetro de lentidão da Rua Dr. Roberto Feijó até a Grande São Paulo.

14h09 – Tráfego normalizado na Avenida dos Bandeirantes. Um acidente nesta manhã interditou faixas e complicou o trânsito na região.

12h57 – Morosidade de mais de 2 quilômetros na Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes, do Viaduto Aliomar Baleeiro até a Rua João Carlos Mallet, na região do Aeroporto de Congonhas. A Avenida também tem lentidão da Avenida Santo Amaro até a Rua Funchal.

Na Avenida Professor Luiz Inácio de Anhaia Mello, no sentido centro, 1,5 quilômetro de transito entre a Rua Dr. Roberto Feijó e a região da Grande São Paulo. No sentido oposto, lentidão da partir da Salim Farah Maluf.

12h48 – São Paulo tem 8 quilômetros de lentidão no início da tarde deste domingo.