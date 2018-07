TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no i tunes.

17h59 – Rodovias Anchieta e Imigrantes com boas condições de tráfego.

17h45 – A Avenida Paulista, sentido Consolação, tem 1,1 km de lentidão entre a Rua Augusta e Alameda Campinas.

17h03 – Motorista encontra tráfego normal nas rodovias Anchieta e Imigrantes.

16h03 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

15h42 – A pista local da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem morosidade entre a Rua Massinet Sorcinelli e Ponte das Bandeiras.

15h30 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

14h20 – A pista local da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, com 1,3 km de lentidão entre o Rio Tamanduateí e Avenida Otto Baumgart.

14h10 – Tráfego normal nas Rodovias Anchieta-Imigrantes. Fluxo deve ficar intenso no fim da tarde, segundo Ecovias.

13h50 – O sentido Santana do Corredor Norte-sul tem lentidão entre a Praça Campo de Bagatelle e Ponte das Bandeiras.

13h27 – A pista local da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tme lentidão entre as Pontes das Bandeiras e Cruzeiro do Sul.

13h15 – Rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares com tráfego normal.

12h19 – Tráfego normal nas rodovias Anchieta e Imigrantes.

12h03 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, congestionada entre as Pontes do Limão e da Casa Verde.