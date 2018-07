TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

22h18 – A maioria das rodovias que cortam o Estado de São Paulo já apresentam tráfego normal. Após um dia de muito movimento em virtude do retorno do feriado de Corpus Christi, segundo as concessionárias, o tráfego segue sem pontos de parada nas rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto, Dutra, Fernão Dias, Anhanguera, Raposo Tavares, Bandeirantes, Castello Branco, Anchieta, Imigrantes e Régis Bittencourt.

22h12 – As rodovias Fernão Dias e Regis Bittencourt apresentam tráfego intenso, porém sem congestionamento, nos dois sentidos, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

22h10 – O trânsito flui bem, sem paradas, nos dois sentidos da Rodovia Ayrton Senna, segundo a Ecopistas.

22h05 – As rodovias Bandeirantes e Anhanguera apresentam tráfego normal nos dois sentidos, sem trechos congestionados, segundo a AutoBan.

22h – As rodovias Castello Branco e Raposo Tavares apresentam tráfego normal nos dois sentidos, sem trechos congestionados, segundo a ViaOeste.

21h20 – Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro tem tráfego intenso entre Campos de Jordão e Taubaté, entre o km 46 e o km 26.

21h – A Rodovia dos Bandeirantes tem tráfego normal, segundo a concessionária CCR Autoban. O mesmo valendo para a Ayrton Senna, que opera sem pontos de retenção.

20h30 – Na Rodovia Fernão Dias, o motorista enfrenta problemas na pista Sul, sentido São Paulo, do km 40 ao km 66, entre as regiões de Atibaia e Mairiporã. A explicação, de acordo com a concessionária OHL Brasil, é o excesso de veículos.

20h03 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, tem morosidade entre as Praças Franklin Roosevelt e Pérola Byington.

19h57 – Rua da Consolação, sentido Centro, com lentidão entre a Rua Matias Aires e Avenida Paulista.

19h53 – O tráfego continuava complicado na maioria das rodovias de liga a cidade de São Paulo ao Interior do Estado por volta das 7h30 deste domingo, 10. O movimento de veículos era bem diferente nas rodovias litorâneas, que registravam tráfego normal, segundo ao Departamento de Estradas e Rodagem (DER).

A situação era pior na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiros, que estava com tráfego intenso em quase toda sua extensão, do km 43 ao km 26, sentido Taubaté, devido ao excesso de veículos, segundo o DER. Na Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, o tráfego estava lento do km 32 ao 21. Além do excesso de veículos, um capotamento, no km 21, desvia a atenção do motorista, que diminui a velocidade. O acidente deixou cinco vítimas leves e não interdita faixas, já que o veículo estava no canteiro central da via.

Na Rodovia Fernão Dias, o motorista trafegava lentamente no sentido São Paulo entre o km 43 e 47, em Atibaia, e entre o km 52 e 58, em Mairiporã. O motivo era o excesso de veículos. O mesmo acontecia na Rodovia Régis Bittencourt, que tinha congestionamento na chegada a São Paulo, entre o km 288 e 279, em Taboão da Serra, e entre o km 331 e km 333, em Juquitiba, ambos no sentido capital.

No sistema Anhanguera-Bandeirantes, o movimento de veículos estava complicado na região de Jundiaí, entre o km 77 e 58, e em Americana, onde a Rodovia Anhanguera estava com tráfego carregado entre o km 123 e 125, ambas no sentido capital. O motorista encontrava lentidão também na Rodovia Castelo Branco, entre o km 30 e 32, na pista expressa, na região de Itapevi.

Já as rodovias litorâneas, como a Anchieta, Imigrantes, Mogi-Bertioga, Tamoios, Rio-Santos, Oswaldo Cruz e Presidente Dutra estavam com tráfego fluindo normalmente, segundo o DER e a Polícia Rodoviária Federal.

19h16 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, do km 54 ao km 45,9, na região de Campina Grande do Sul, devido a obras de reforço e alargamento da ponte no km 45,9, que restringe o tráfego na faixa da esquerda. A faixa da direita está liberada.

19h05 – A Avenida Paulista já está totalmente liberada, após a realização da Parada Gay. A Rua da Consolação permanece com bloqueios e deve ser liberada por volta das 19h30.

19h04 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem tráfego lento do km 32 ao 21. Além do excesso de veículos, um capotamento, no km 21, desvia a atenção do motorista, que diminui a velocidade. O acidente deixou cinco vítimas leves e não interdita faixas, já que o veículo está no canteiro central da via. Em direção ao Interior, motorista encontra boas condições de tráfego.

Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é normal em ambas as direções.

19h02 – Rodízio municipal de veículos volta a valer nesta segunda-feira.

18h53 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, tem morosidade entre as Praças Franklin Roosevelt e Pérola Byington.

18h40 – A Rodovia dos Bandeirantes está com tráfego intenso no sentido São Paulo, do km 77 ao 58, em Jundiaí, e entre 95 e 90, em Campinas. A Anhanguera com lentidão entre km 65 e 58, em Jundiaí.

18h37 – Queda de moto no km 29 da Anchieta sentido capital interdita uma das faixas da esquerda. Lentidão por aproximação.

18h36 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, com trânsito lento entre as Pontes do Jaguaré e Cidade Universitária.

18h34 – A pista local da Marginal Tietê, sentido Penha, com lentidão entre as Ruas Azurita e Massinet Sorcinelli.

18h06 – Tráfego segue lento na rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, do km 34 ao 25, por excesso de veículos. Neste sentido, um, das três cabines de cobrança automática do pedágio de Itaquaquecetuba está bloqueada, devido a uma queda de moto. Em direção ao Interior, motorista encontra boas condições de tráfego. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é normal em ambas as direções. A visibilidade é boa.

18h04 – Visibilidade cai no topo de serra e começa operação comboio na Anchieta, a partir do pedágio, no km 31.

18h02 – A Rodovia Régis Bittencourt tem tráfego lento na chegada a São Paulo, em Taboão da Serra, entre o km 279 e 285 e em Miracatu, entre o km 331 e 333.

18h01 – A Rodovia Fernão Dias continua congestionada entre o km 40 ao 47, em Mairiporã, e entre o km 52 e 58, em Atibaia, no sentido São Paulo.

17h35 – A pista local da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, com trânsito lento entre as Pontes Julio de Mesquita Neto e do Limão.

17h06 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, com lentidão entre as Praças Franklin Roosevelt e Pérola Byington.

17h05 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 33 ao 25, sentido São Paulo, por excesso de veículos e por queda de sistema em uma da três cabines de cobrança automática do pedágio de Itaquaquecetuba, que ocorreu mais cedo. O sistema já foi corrigido e opera normalmente. Em direção ao Interior, motorista encontra boas condições de tráfego.

Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é normal em ambas as direções.

16h41 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, do km 39 ao km 32, na região de Campina Grande do Sul, reflexo de um acidente envolvendo uma carreta no km 32, que restringiu o tráfego na pista.

16h39 – Os motoristas que retornam para a capital paulista já encontravam, por volta das 16h30 deste domingo, 10, tráfego carregado na maioria das rodovias que ligam São Paulo ao interior e litoral do Estado.

No sistema Anhanguera-Bandeirantes, os motoristas encontravam alguns trechos com lentidão, no sentido São Paulo. Na região de Itupeva, tráfego carregado entre o km 73 e km 71, em Campinas, entre o km 97 e km 90. A Rodovia Anhanguera apresentava trãnsito lento em Jundiaí, entre o km 63 e km 59.

Os motoristas que deixam Campos do Jordão, no Vale do Paraíba, também encontravam tráfego intenso em quase toda a extensão da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido São Paulo. Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), havia morosidade entre o km 46 e km 26, na saída do Portal da cidade e o posto da Polícia Rodoviária, já na região de Planalto. De acordo com o DER, a partir deste trecho, o tráfego fluía normalmente.

Outra rodovia que apresentava lentidão neste domingo era a Rodovia Ayrton Senna. Na região do pedágio, em Itaquaquecetuba, a pista sentido São Paulo registrava dois quilômetros de congestionamento por conta de um defeito em uma das cabines de pagamento automático, segundo a concessionária Ecopistas.

Na Rodovia Fernão Dias, os motoristas encontravam dois trechos com problemas. Um deles em Atibaia, entre o km 40 e 47, e outro em Mairiporã, entre o km 52 e 58. Na chagada a São Paulo, pela Rodovia Régis Bittencourt, trânsito lento entre o km 271 e 269. A Rodovia Presidente Dutra estava com congestionamento entre o km 61 e km 64, em Guaratinguetá, devido a obras.

As demais rodovias registravam tráfego fluindo normalmente, como no sistema Castelo Branco-Raposo Tavares, Anchieta-Imigrantes e nas rodovias litorâneas, como a Mogi-Bertioga, Rio-Santos e Oswaldo Cruz.

16h16 – Tráfego intenso na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido São Paulo, entre o km 46 e o km 26, entre o Portal de Campos do Jordão e a base da Polícia Rodoviária Federal.

16h14 – Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é normal em ambas as direções.

16h13 – Tráfego normal nas rodovias Anchieta e Imigrantes.

16h09 – O tráfego está lento na Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, na praça de pedágio, devido a defeito em uma das cabines de cobrança automática, na região de Itaquaquecetuba.

15h54 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, com lentidão entre a Praça Franklin Roosevelt e Rua padre Antonio.

15h31 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo).

15h29 – São Paulo continua com trânsito tranquilo.

14h35 – Tráfego normal no Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto.

14h29 – O sentido Centro da Avenida Rebouças tem morosidade entre as Alamedas Santos e Itu.

14h27 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, tem trânsito lento entre a Praça Franklin Roosevelt e Rua Antonio.

14h08 – Os usuários não encontram lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba). O tráfego deve aumentar a partir das 15 horas, segundo a concesssionária Autopistas.

13h52 – Tráfego continua normal nas rodovias Anchieta e Imigrantes.

13h29 – Tráfego no Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto segue normal.

13h12 – A capital paulista tem trânsito tranquilo, sem pontos de lentidão.

12h41 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, congestionada entre as Ruas Augusta e Diogo.

12h32 – A concentração de tráfego na Rodovia Fernãdo Dias deve acontecer nos dois extremos da rodovia, entre Bragança Paulista e São Paulo e entre Contagem e Igarapé, em Minas. O horário de maior movimento deve ocorrer entre as 14h e 23h.

12h31 – Os motoristas que estão retornando para a capital paulista, vindos do Interior e do Litoral do Estado, encontravam tráfego tranquilo em todas as rodovias, por volta do meio-dia deste domingo, 10, segundo informações das polícias rodoviárias federal e estadual e das concessionárias que administram as estradas.

No Sistema Anhanguera-Bandeiramtes, o tráfego ainda fluía bem nos dois sentidos, segundo a concessionária Autoban. Da zero hora da quarta-feira, 6, até as 7 horas deste domingo, 10, trafegaram pelo sistema 580 mil veículos. Foram registrados 130 acidentes, com 76 feridos e cinco mortes.

A situação era tranquila também nos Sistema Castelo Branco-Raposo Tavares, Anchieta-Imigrantes, Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, e nas rodovias Régis Bittencourt, Fernãdo Dias e Presidente Dutra e nas rodovias litorãneas, Mogi-Bertioga, Tamoios, Rio-Santos e Oswaldo Cruz.

Segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), os motoristas encontravam tráfego intenso na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiros, em Campos do Jordão, no Vale do Paraíba, no trecho de serra, no sentido São Paulo.

12h05 – Tráfego normal em São Paulo.