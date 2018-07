TRÂNSITO AGORA: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes

18h07 – A Rodovia Fernão Dias tem lentidão no sentido Belo Horizonte do km 909,5 ao km 908, na região de Cambuí, devido ao tombamento de uma carreta no km 908, que restringe o tráfego na faixa 1. A Faixa 2 e o acostamento está liberados.

18h05 – A Radial Leste tem lentidão no sentido centro do Viaduto Guadalajara até a Rua Dr. Almeida Lima.

18h – A Rodovia Régis Bittencourt tem lentidão, no sentido São Paulo, do km 352 ao km 350 e, na região de Embu das Artes, do km 285 ao km 279. Os dois congestionamentos são causados pelo excesso de veículos.

17h55 – As rodovias Fernão Dias e Raposo Tavares seguem com tráfego tranquilo em ambos os sentidos.

17h47 – Chove em alguns pontos das rodovias Carvalho Pinto e Ayrton Senna. A Ecopistas, concessionária das rodovias, pede que o motorista tenha cautela.

17h45 – As rodovias Padre Manoel da Nóbrega, Monoel Hyppolito Rego, Rio Santos, Mogi-Bertioga, Oswaldo Cruz, Floriano Rodrigues Pinheiro e dos Tamoios têm tráfego intenso no sentido São Paulo e tempo instável. Não há pontos de lentidão.

17h35 – A Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento do km 267 ao km 270 no sentido São Paulo devido ao excesso de veículos.

Na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega há lentidão há lentidão no dois sentidos na região da baixada: do km 284 ao km 281, para o motorista que trafega para Cubatão, e do km 273 ao km 274 no sentido Praia Grande.

Na Rodovia dos Imigrantes há lentidão do km 70 ao km 67, sentido São Paulo, também devido ao excesso de veículos. E tanto na Rodovia Anchieta, quanto na Imigrantes, o trânsito está congestionado no trecho de serra para quem trafega no sentido São Paulo.

17h12 – Foi implantada a operação comboio pela praça de pedágio da Rodovia Anchieta devido à neblina.

16h50 – Obras no km 550 da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Barra do Turvo, deixa o trânsito congestionado do km 550 ao km 551 no sentido São Paulo.

16h45 – Na Rodovia Presidente Dutra há lentidão do km 205 ao km 208, região de Guarulhos, no sentido São Paulo por causa do excesso de veículos.

16h40 – A Rodovia dos Bandeirantes está congestionada no sentido interior entre o km 35 e o km 37, na região de Caieiras, devido a obras na pista. Há lentidão, também, no sentido capital da Rodovia Anhanguera entre os kms 111 e 112 por causa de obras na pista: as faixas 1 e 2 estão interditadas.

16h23 – A Rodovia dos Imigrantes tem tráfego congestionado no trecho de serra no sentido São Paulo.

16h16 – Tempo está instável ou encoberto em algumas rodovias e o motorista deve redobrar a atenção. São elas: Padre Manoel da Nóbrega, Monoel Hyppolito Rego, Rio Santos, Mogi – Bertioga, Oswaldo Cruz e Floriano Rodrigues Pinheiro.

15h54 – A Rodovia Mogi-Bertioga tem lentidão no sentido Mogi das Cruzes entre o km 78 e o km 74 devido a um acidente na pista.

15h47 – A Rodovia Fernão Dias tem tráfego tranquilo e fluindo bem em ambos os sentidos.

15h33 – As rodovias Bandeirantes e Anhanguera seguem com tráfego normal.

15h – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt.

14h38 – A cidade de São Paulo segue com tráfego tranquilo. Não há pontos de lentidão na capital.

14h26 – A Rodovia Régis Bittencourt tem quatro interdições devido a obras na pista. São elas: nos kms 551, 331 e 298, no sentido São Paulo, e no km 329, no sentido Curitiba. O tráfego segue normalmente por todos esses pontos.

14h18 – O tráfego é tranquilo também nas rodovias Padre Manoel da Nóbrega, Monoel Hyppolito Rego, Rio Santos, Mogi-Bertioga, Oswaldo Cruz, Floriano Rodrigues Pinheiro e dos Tamoios.

13h49 – As rodovias Castello Branco, Raposo Tavares, Senador José Ermírio de Moraes e Dr. Celso Charuri seguem com tráfego normal em ambos os sentidos.

13h45 – O tráfego flui normalmente das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto.

13h30 – O Sistema Anchieta-Imigrantes opera normalmente e as condições de tráfego estão tranquilas.

13h – O Corredor Norte-Sul tem lentidão no sentido aeroporto entre a Rua Ipê e o Viaduto Onze de Junho.

12h52 – A Rodovia Anhanguera está congestionada no trecho de Sumaré, entre os kms 115 e 114, devido a obras que interditam as faixas 1 e 2 da pista no sentido capital.

12h30 – O trânsito segue tranquilo na cidade de São Paulo. Há lentidão apenas do início ao término da Ponte Cidade Universitária, no sentido USP.