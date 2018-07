TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

15h57 – Implantada operação comboio pela Rodovia dos Imigrantes, no sentido litoral, devido a forte neblina. Tráfego é represado na praça de pedágio do km 32.

15h49 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, com excesso de veículos entre a Ponte Cruzeiro do Sul e o Rio Tamanduateí. A via registra 1,6 km de lentidão.

15h33 – Capital segue com 4 km de lentidão nas principais vias.

15h25 – Avenida Carlos Caldeira Filho, sentido Centro, com excesso de veículos entre a Avenida Giovanni Gronchi até via Thereza Maia Pinto.

15h24 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Aeroporto, com tráfego intenso entre o Viaduto João Jorge Saad Cebolinha e a Avenida Pedroso de Moraes.

13h49 – Avenida Rebouças tem excesso de veículos no sentido Bairro. O congestionamento está entre a Ponte Antonio Sabino e o Túnel Diogo Moreira.

13h37 – Uma pessoa foi atropelada na Avenida Paulista com a Avenida Brigadeiro Luis Antonio, região de Bela Vista. Uma viatura do Corpo de Bombeiros está no local. A CET não soube informar sobre o acidente.

13h28 – Avenida do Estado, sentido Santana, com excesso de veículos entre a Rua Mercúrio e a Rua Vinte e Cinco de Março.

12h54 – Avenida Carlos Caldeira Filho, sentido Centro, com tráfego intenso entre a Avenida Giovanni Gronchi e a Rua Bom Conselho.

12h33 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos com tráfego intenso entre a Ponte Transamérica até a Avenida Morumbi.

11h27 – Tráfego sem retenção em ambos os sentidos da Rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo), na manhã de hoje.

11h26 – A Rodovia Régis Bittencourt está com o tráfego restrito em ambos os sentidos (São Paulo e Curitiba) no km 355, na região de Miracatu, devido a uma operação para a retirada de árvores. Até o momento, não há lentidão no local em ambos os sentidos.

11h05 – Capital paulista segue com 8 km de lentidão nas principais vias da cidade. As condições de tráfego e visibilidade são boas. Faz sol em São Paulo nesta manhã.

10h43 – Duas vítimas foram socorridas ao Pronto Socorro Santa Casa após o capotamento de um carro na Rua Peixoto Gomide, na altura da Alameda Santos, no Jardim Paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros não há bloqueio no local e o tráfego segue livre.

10h03 – Tráfego sem lentidão em ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

09h57 – Acidente na Rua Peixoto Gomide com a Alameda Santos. Segundo o Corpo de Bombeiros um carro capotou. Três viaturas atendem a ocorrência e ainda não há informações de vítimas.