TRÂNSITO AGORA: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

15h50 – Avenida Rebouças mantém as feiras da direita e central interditadas, em função de acidente entre dois veículos ocorrido na manhã deste sábado. Segundo a CET os agentes aguardam a perícia no local. Retensão ocupa 1,3 km da via.

15h49 – Rodovia Anchieta e Rodovia Imigrantes têm tráfego sem complicações na tarde deste sábado.

15h04 – A Rodovia Fernão Dias tem retenção na pista Norte, sentido Belo Horizonte, devido ao excesso de veículos, entre o km 63 e o km 47 – nas regiões de Mairiporã e Atibaia – e entre o km 479,2 e o km 477, em Contagem. Já a pista sul, sentido São Paulo, tem tráfego livre.

15h01 – Avenida Nove de Julho, sentido Bairro, com lentidão entre a Cidade Jardim e Rua Coração de Maria. São Paulo sem grandes pontos de congestionamento.

15h – Avenida Rebouças, sentido Bairro, com tráfego intenso em função de um acidente na região da Rua Capitão Prudente. A lentidão está entre as pistas Prudente e Cristiano Viana e atinge 1,3 km.

14h41 – A Rodovia Régis Bittencourt tem tráfego sem lentidão em ambos os sentidos.

14h02 – Sistema Anchieta-Imigrantes mantém tráfego tranquilo.

13h32 – A BR-101/SC, tem a pista Sul, sentido Palhoça está bloqueada no km 152, na região de Porto Belo, devido a obras de alargamento da ponte sobre o Rio Perequê. O tráfego da pista Sul segue sem retenção pela faixa 1 (à esquerda) e pela faixa 2 (à direita) da pista Norte, sentido Curitiba. Na pista Norte, o tráfego segue sem retenção pelo acostamento.

13h03 – Avenida Rebouças com a faixa da direita e central interditadas em função de colisão entre dois veículos, na altura da Rua Capitão Prudente. O tráfego segue intenso por 1,5km.

12h51 – Acidente bloqueou a faixa da direita da Rodovia Imigrantes, na altura do km 45, sentido São Paulo. A faixa já foi liberada e não há lentidão na região.

12h25 – O tráfego é intenso na pista sentido Espírito Santo da BR-101/RJ, entre o km 298 e o km 297, na região de Itaboraí, devido ao excesso de veículos.

12h09 – Rua Peruíbe, no Itaim Bibi, será bloqueada das 14h às 18h, para estacionamento de guindaste.

12h07 – Rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego.

11h29 – Rodovia Presidente Dutra, na região de Taubaté, com tráfego intenso entre o km 118 e o km 120, em função de acidente com caminhão. Não há informações sobre vítimas.

10h44 – A Rodovia Régis Bittencourt tem tráfego livre em toda a sua extensão nesta manhã.

10h08 – Operação comboio pela Rodovia Anchieta é finalizada, de acordo com a concessionária Ecovias, devido a melhora na visibilidade. Não há registro de lentidão em nenhuma via do sistema Anchieta/Imigrantes.

9h55 – Tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da Rodovia Fernão Dias.

9h46 – Iniciada operação comboio pela Rodovia Anchieta, sentido litoral, devido a forte neblina. Tráfego represado na praça de pedágio no km 31.