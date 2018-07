TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

16h44 – Lentidão na Rodovia Ayrton Senna na região de Guarulhos, sentido interior.

15h56 – Tráfego normalizado nos Sistema Anchieta/Imigrantes.

14h56 – Tráfego lento no sentido litoral, devido acidente Km 19. Tráfego lento no sentido São Paulo, devido acidente Km 10.

14h44 – Trânsito carregado em todo o corredor, desde o Vale do Anhangabaú até a Avenida Santos Dumont, no sentido aeroporto, da Pça da Bandeira até o início da Ponte das Bandeiras.

12h16 – Tráfego entre os quilômetros 213 e 215 da Rodovia Presidente Dutra, na Região de Guarulhos, no sentido São Paulo, por causa de obras na pista. Na capital, excesso de veículos causa lentidão no sentido Rio de Janeiro entre os quilômetros 228 e 227.

11h57 – A Marginal do Tietê foi totalmente liberada com relação a um acidente na região da Ponte Atílio Fontana.

10h35 – A Rodovia Fernão Dias tem várias interdições no sentido Belo Horizonte, mas a concessionária que administra a estrada não registra pontos de lentidão. O motorista deve ter atenção especial na região entre São Paulo e Mairiporã, entre os quilômetros 79 e 77, que está interditado por causa de um tombamento e de obras. À frente, na região de Atibaia, a pista sentido Belo Horizonte passa por obras no quilômetro 50. Também há interdições no quilômetro 14.

10h28 – Tráfego lento na Avenida Eusébio Matoso e na Avenida Rebouças. São 2km de lentidão desde a Avenida Cardeal Arcoverde até a Rua Cristiano Viana, no sentido bairro. À frente, trânsito também no túnel da Rebouças, nos dois sentidos. Nas outras regiões da capital, não há registro de congestionamentos.