TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste sábado, 21 de dezembro

16h54 – Encerramos a cobertura do trânsito nas rodovias do Estado de São Paulo neste sábado, 21 de dezembro. Boa tarde!

16h49 – O tráfego está normalizado na Rodovia Castelo Branco.

16h47 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital, tem dois pontos de parada: do 18 ao 16; e do 11 ao 10.

16h42 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, segue com quatro quilômetros de lentidão na pista expressa, em Pindamonhangaba, entre os quilômetros 90 e 86. Além disso, há retenção na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 220 ao 219. Um veículo quebrada ocupa a pista.

16h23 – O leitor Luis Machado Reis está parado no congestionamento da Rodovia Régis Bittencourt em Juquitiba, no interior de São Paulo, e nos enviou a foto abaixo com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram.



16h02 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, tem 10 quilômetros de tráfego pesado por causa do excesso de veículos, do quilômetro 335 ao 345.

16h00 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem um quilômetro de tráfego lento na pista expressa, em Itu, do 75 ao 76, em função de um acidente.

15h59 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem quatro quilômetros de lentidão na pista expressa, em Pindamonhangaba, entre os quilômetros 90 e 86.

15h51 – Normalizada a condição de tráfego na Rodovia dos Imigrantes. É um bom momento para seguir viagem em direção ao litoral.

15h49 – Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, tem cinco quilômetros de lentidão, do 18 ao 23.

15h47 – O tráfego foi liberado na Rodovia Oswaldo Cruz no quilômetro 80. Há 14 quilômetros de congestionamento na via, sentido Ubatuba, do quilômetro 66 ao 80.

15h08 – Rodovia dos Imigrantes tem tráfego lento no sentido litoral do quilômetro 38 ao 40 e do 64 ao 65. O restante do trecho já anda bem.

Foto: Epitácio Pessoa/Estadão

15h03 – A lentidão na pista expressa da Rodovia Castelo Branco diminuiu e agora vai do quilômetro 21 ao 24.

14h59 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem oito quilômetros de lentidão na pista expressa, em Barueri, do quilômetro 22 ao 30. A Polícia Militar Rodoviária está realizando operação no local.

14h55 – Cai o congestionamento na Rodovia Fernão Dias em direção a Belo Horizonte. Há 34 quilômetros ao todo no momento. Entre Mairiporã e Atibaia, são 12 quilômetros, do 47 ao 35. Já no Estado de Minas Gerais, o acidente do quilômetro 598 provoca lentidão de 22 quilômetros.

14h29 – Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, tem cinco quilômetros de lentidão no trecho de planalto, em São Bernardo do Campo, do 38 ao 43. Em São Vicente, há retenção entre os quilômetros 64 e 65, onde há semáforos.

14h06 – Rodovia Oswaldo Cruz, sentido Ubatuba, está totalmente interditada no quilômetro 80 por causa de um acidente. No momento, há dois quilômetros de congestionamento na via, do 78 ao 80.

14h00 – No litoral, as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manoel da Nóbrega apresentam boas condições de tráfego.

13h53 – Rodovia Fernão Dias, sentido Belo Horizonte, tem agora 25 quilômetros de congestionamento, entre os municípios de Mairiporã e Atibaia (SP), do quilômetro 60 ao 35. Em direção a São Paulo, há uma faixa interditada em São João Joaquim de Bicas (MG), o que provoca lentidão de dois quilômetros, do 508,5 ao 510,5.

A usuária do Instagram Juliana Azzi registrou o excesso de veículos na Rodovia Fernão Dias neste sábado, 21.

13h40 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, tem 10 quilômetros de congestionamento, em Juquitiba (SP), do 335 ao 345. Já em direção a São Paulo, há seis quilômetros de retenção, na divisa entre Paraná e São Paulo, do 356 ao 352.

13h35 – Rodovia Raposo Tavares tem trânsito lento na chegada a São Paulo, entre os quilômetros 11 e 10.

13h33 – As rodovias Senador José Ermírio de Moraes, conhecida como Castelinho, Doutor Celso Charuri e Floriano Rodrigues Pinheiro apresentações boas condições de tráfego.

13h28 – A Rodovia Castelo Branco não registra mais lentidão em Barueri.

13h26 – Rodovia Oswaldo Cruz, sentido Ubatuba, tem 10 quilômetros de congestionamento. O tempo está chuvoso na região, o que dificulta a vida dos motoristas.

13h17 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem tráfego lento em Barueri. Na pista expressa, são dois quilômetros de retenção, do 22 ao 24, enquanto na marginal, um quilômetro, do 23 ao 24.

13h14 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem três pontos de congestionamento. O maior deles soma oito quilômetros e vai do 125 ao 117 na pista expressa, em Caçapava. Ainda no Vale do Paraíba, há lentidão de sete quilômetros, em Pindamonhangaba, do 95 ao 88.

Já na pista marginal, há três quilômetros de retenção na Capital, entre os quilômetros 230 e 227.

13h03 – O tráfego também flui bem no corredor formado pelas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto.

13h01 – O tráfego está normal nas rodovias Anhanguera e dos Bandeirantes.

13h00 – Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, segue com dois trechos congestionados que somam 12 quilômetros de paralisação: oito quilômetros em São Bernardo do Campo, do 35 ao 43; e quatro quilômetros em São Vicente, do 61 ao 65, onde há semáforos.

12h50 – Rodovia Oswaldo Cruz, sentido Ubatuba, tem 10 quilômetros de lentidão no trecho de serra, do 78 ao 88.

12h48 – O motorista demora aproximadamente uma hora e 35 minutos para percorrer toda a extensão da Rodovia Doutor Manuel Hipólito Rego, de Caraguatatuba a Ubatuba. No sentido oposto, sem pontos de parada, o trajeto leva cerca de 50 minutos.

12h44 – Rodovia Doutor Manuel Hipólito Rego, conhecida como Rio-Santos, tem 10 quilômetros de congestionamento em direção a Ubatuba, entre os quilômetros 102 e 92, por causa do excesso de veículos.

12h34 – Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, tem dois trechos congestionados que somam 12 quilômetros de paralisação: oito quilômetros em São Bernardo do Campo, do 35 ao 43; e quatro quilômetros em São Vicente, do 61 ao 65, onde há semáforos.

12h25 – O motorista que segue em direção a Belo Horizonte pela Rodovia Fernão Dias encontra ao todo 60 quilômetros de lentidão distribuídos em quatro pontos. O maior deles, de 35 quilômetros, vai do 35 ao 71, entre o Túnel da Mata Fria, em Mairiporã (SP), e a interligação com a Rodovia Dom Pedro I, em Atibaia (SP).

Há também retenção de 13 quilômetros em Carmópolis de Minas (MG), a partir do quilômetro 598, de cinco quilômetros em Campanha (MG), a partir do 735, e de sete quilômetros em Santo Antônio do Amparo (MG), a partir do 658.

12h05 – A Rodovia Castelo Branco tem quatro pontos de lentidão em direção ao interior. Na pista expressa, são três: três quilômetros, em Barueri, do 21 ao 24; seis quilômetros, em Mairinque, do 62 ao 68; e seis quilômetros, em Itu, do 73 ao 79. Já na pista marginal, há retenção entre os quilômetros 23 e 24, em Barueri, em função de um acidente.

12h01 – Rodovia Carvalho Pinto tem lentidão no sentido interior, do 129 ao 130, por excesso de veículos. Em direção à Capital, há bom fluxo.

11h59 – O motorista que desce para o litoral sul de São Paulo pela Rodovia Anchieta enfrenta tráfego intenso somente na região de serra. Quem desce pela Rodovia dos Imigrantes tem lentidão nos trechos de planalto, do quilômetro 35 ao 43, e de baixada. O tráfego é lento no sentido Praia Grande do quilômetro 62 ao 65, em região onde há semáforo. A viagem de São Paulo até Praia Grande dura cerca de 62 minutos. Saiba mais.

11h43 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem 20 quilômetros de lentidão na pista expressa, em São José dos Campos, entre os quilômetros 137 e 117.

11h40 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, está com dois quilômetros de congestionamento na pista expressa, em São Paulo, do quilômetro 26 ao 28.

11h38 – O tráfego é normal nos dois sentidos do corredor formado pelas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto.

11h36 – Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, tem oito quilômetros de lentidão, do 35 ao 43.

De acordo com a Ecovias, concessionária que administra as rodovias que ligam a Capital ao litoral, a melhor opção para a descida é utilizar o trecho de planalto da Rodovia Anchieta, pegar a interligação com a Rodovia dos Imigrantes e descer a serra por esta.

11h28 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido Paraná, tem 22 quilômetros de tráfego pesado, em Juquitiba (SP), do quilômetro 323 ao 345, por causa do excesso de veículos. Além disso, há quatro quilômetros de congestionamento, do 39 ao 43, por causa de obras.

Em direção a São Paulo, há quatro quilômetros de tráfego moderado, do 354 ao 350.

11h19 – O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) estima que cerca de 1 milhão de veículos circulem pelas rodovias paulistas neste sábado, 21. A previsão é de que o trânsito seja mais intenso entre 8h e 14h. Saiba mais.

11h16 – Rodovia Fernão Dias, sentido Minas Gerais, tem 39 quilômetros de congestionamento em Mairiporã (SP), entre os quilômetros 74 e 35, por causa do excesso de veículos. A rodovia também tem outros dois pontos de parada: sete quilômetros, em Carmópolis de Minas (MG),do 658 ao 665; e dois quilômetros, em São Gonçalo do Sapucaí (MG), do 805 ao 807.

11h06 – Bom dia, acompanhe com o Estado as condições de tráfego nas principais rodovias paulistas.