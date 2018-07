TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

16h55 – Avenida Carlos Caldeira Filho tem 2,8 km de lentidão no sentido centro, da Avenida Giovanni Gronchi até a Estrada do Campo Limpo.

16h17 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento no sentido Guarujá devido a acidente no km 253. Demais estradas que vão para a Baixada Santista têm boas condições de tráfego.

15h36 – Marginal do Pinheiros tem 4 km de lentidão no sentido Interlagos pela pista expressa, desde 2 km antes da Ponte João Dias até 600 metros depois da Ponte Ary Torres.

15h29 – Cidade tem 29 km de lentidão, 3,3% dos 868 km de vias monitoradas pela CET.

13h32 – A pista norte da Rodovia Fernão Dias está bloqueada na altura de Três Corações, km 752,7, sentido Belo Horizonte, devido a uma operação para remover uma carreta que tombou na quarta-feira. O motorista enfrenta fila do km 755 ao 752,7. Equipes da concessionária trabalham para liberar a pista.

No sentido São Paulo, o tráfego é bom, segundo a concessionária Autopista Fernão Dias.

13h14 – Cidade tem 12 km de lentidão. Corredor das Avenidas Rebouças e Eusébio Matoso tem 2 km de lentidão no sentido centro, da Rua Capitão Antonio Rosa até a Avenida Enéas Carvalho de Aguiar.

11h55 – Radial Leste tem 1,8 km de lentidão no sentido bairro pela pista expressa, do Viaduto Guadalajara até o Viaduto Alcântara Machado.

11h14 – Avenida do Estado tem 1,3 km de lentidão no sentido Ipiranga, da Rua Mercúrio até a Trinta e um de Março.

10h29 – Imigrantes tem tráfego lento na Baixada Santista no sentido litoral. Operação Comboio foi acionada por conta da neblina, a partir da praça de pedágio.

10h16 – Corredor das avenidas Rebouças e Eusébio Matoso tem 1 km de lentidão no sentido centro, da Rua Eugenio Leite até o túnel desembargadora Maria Carolina.