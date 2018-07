TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

15h37 – Trânsito na Marginal Tietê vai desde a Ponte da Casa Verde até 1,2 metros depois da Ponte Julio de Mesquita, no sentido Castelo Branco.

14h52 – A CET contabiliza 8 km de congestionamento na região central da capital paulista. Trajeto lento desde o início da Avenida Mercúrio, passando por toda a extensão da Avenida Senador Queiroz, melhorando apenas na Avenida Ipiranga na altura da Rua Santa Efigênia.

14h40 – Congestionamento de 1,9 km na Avenida do Estado, no sentido Santana, desde a altura do Viaduto Trinta e Um de Março – também lento – até a Rua Caetano.

14h03 – Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco, tem 530 metros de lentidão, desde 490 m antes de Cruzeiro do Sul até Massinet Sorcinelli.

13h13 – Retenção na rodovia Fernão Dias, entre o km 480 e o km 478 na pista Norte, no sentido Belo Horizonte, gera 2,5 km trânsito na região, entre os km 480 e 482,5.

12h35 – Lentidão de 1,6 km na Avenida Nove de Julho, desde a rua Groelândia até a José Maria Lisboa, no sentido centro.

12h23 – O motorista que trafega no corredor norte-sul, no sentido Santana, enfrenta trânsito carregado neste sábado. Dificuldades desde a região da Praça da Bandeira até a

rua Queiros e também desde a Campo de Bagatelle até a Avenida do Estado.

12h19 – Retenção entre o km 480 e o km 478 na pista Norte, no sentido Belo Horizonte, da rodovia Fernão Dias, devido a obras de fresagem no km 478, restringem o tráfego na segunda faixa da via. O fluxo de veículos segue tranquilo pela primeira faixa.

12h12 – Trânsito lento na Avenida Giovanni Gronchi, no Morumbi, no sentido Avenida João Dias, com velocidade média de 14km/h.

11h20 – Na Avenida Nove de Julho, no sentido centro, há lentidão no trecho entre a rua Groenlandia e a rua José Maria Lisboa, totalizando 1,6 km de dificuldades no tráfego.

11h12 – Trânsito lento na Estrada do M’boi-mirim, na zona sul de São Paulo, no sentido Av Guarapiranga. Velocidade média de 19km/h para o motorista que trafega na região.

10h17 – As estradas Castelo Branco e Raposo Tavares seguem tranquilas em ambos os sentidos, assim como as rodovias dos Imigrantes e Anchieta.

10h12 – Trânsito tranquilo nesta manhã de sábado na capital paulista. A CET apenas registra lentidão para o motorista que trafega na Avenida do Estado, no sentido Santana, desde a Rua Mercúrio até a Vinte e Cinco de Março.