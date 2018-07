TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

16h02 – São Paulo segue com 36 km de lentidão nas principais vias da capital.

15h55 – Seguem boas as condições de tráfego nas rodovias do Sistema Anchieta/Imigrantes.

15h53 – Avenida Vinte e Três de Maio tem tráfego intenso no sentido Aeroporto. Há lentidão entre o Viaduto João Jorge Saad e a Avenida Pedroso de Moraes.

15h40 – Marginal do Tietê com lentidão no sentido Castelo Branco entre a Ponte da Vila Guilherme e a Avenida Cruzeiro do Sul.

15h22 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 km de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros. O motorista reduz a velocidade desde o Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro.

14h57 – São Paulo tem 31 km de filas.

14h43 – Motorista enfrenta congestionamento no Viaduto Santo Amaro, sentido Centro. Há lentidão entre a Avenida Roberto Marinho e a Avenida Sebastião.

14h41 – Avenida Washington Luis tem excesso de veículos, sentido Bairro, entre a Rua Chaves e o Viaduto Doria.

14h07 – Marginal do Pinheiros tem tráfego intenso no sentido Castelo Branco. Há filas entre a Ponte Mário Quintana e a Avenida Juscelino Kubitschek.

13h24 – A Rodovia dos Imigrantes saiu da Operação Comboio mas ainda apresenta lentidão no sentido litoral. O tráfego é lento entre o km 36 e o km 43. A Rodovia Anchieta segue com o comboio.

13h20 – Avenida Rudge com tráfego intenso no sentido Centro. As filas estão desde a Avenida Eduardo Prado e o Viaduto da Casa Verde.

13h14 – Marginal do Tietê tem 1,6 km de lentidão no sentido Castelo Branco. O motorista reduz a velocidade entre a Avenida Cruzeiro do Sul e a Ponte da Vila Guilherme.

12h55 – Avenida Vinte e Três de Maio tem tráfego intenso no sentido Aeroporto. O motorista reduz a velocidade entre a Rua Generosa e a Avenida Pedroso de Moraes.

12h54 – Capital com 14 km de lentidão.

11h58 – Avenida Rebouças tem tráfego intenso no sentido Bairro. Há lentidão desde a Ponte Eusébio Matoso até o Túnel Diogo Moreira.

11h54 – Avenida do Estado, sentido Santana, com tráfego intenso entre a Avenida Mercúrio e a Rua Vinte e Cinco de Março.

11h43 – Rodovias do Sistema Anchieta/Imigrantes estão em Operação Comboio por conta da baixa visibilidade causada por chuva e neblina.

11h25 – Avenida Mercúrio com lentidão desde o início da via até a Rua Queirós.

11h12 – São Paulo com 21 km de filas.

10h35 – Radial Leste, sentido Centro, com excesso de veículos entre a Avenida Alberto Badra e a Avenida Divinolândia.

10h15 – Avenida Aricanduva com lentidão no sentido Marginal. O motorista reduz a velocidade desde a Rua Bertolo até a Avenida Itaquera.

10h07 – Avenida Vinte e Três de Maio, no sentido Santana, tem tráfego intenso desde a Avenida Borges Lagoa e o Viaduto Indianópolis.

10h06 – A capital paulista tem 26 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

10h04 – Lentidão na Rodovia Fernão Dias no sentido Belo Horizonte, na região de Mairiporã. O congestionamento é reflexo de um caminhão que sofreu uma pane mecânica no km 60. O tráfego ficou restrito na faixa 2, mas já foi liberado. As filas estão entre o km 64 e o km 60.