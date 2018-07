TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

15h35 – Cidade tem 23 km de lentidão, ainda acima da média para o dia e para o horário.

14h15 – Avenida João Dias tem 3,4 km de lentidão no sentido bairro, da Rua Manoel Homem de Andrade até a Rua Alves Pontual.

13h59 – Rodovia Fernão Dias boas condições de tráfico em ambos os sentidos. Entre sexta e este sábado, 140 mil veículos devem sair de São Paulo no sentido interior e cerca de 90 mil devem deixar Belo Horizonte no mesmo sentido, informa a concessionária Autopista Fernão Dias.

13h38 – Marginal do Pinheiros tem 4,9 km de lentidão no sentido Interlagos pela pista expressa, de 1,8 km antes da Ponte João Dias até 217 km depois da Ponte Ary Torres.

13h29 – Cidade tem 53 km de lentidão, acima da média para o dia e para o horário.

12h53 – Corredor das Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem 6,4 km de congestionamento no sentido Santana, da Praça da Bandeira até a Onze de Julho.

Segundo a CET, filas estão concentrada em direção o centro da capital, por conta das compras de final de ano na região da 25 de Março, Santa Efigênia e Brás. Recomendação é utilizar o transporte público.

12h45 – Cidade tem 40 km de lentidão, acima da média para o dia e para o horário.

12h06 – Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego em toda sua extensão, informa a Ecovias.

10h45 – Corredor das Avenidas Vinte e Três de Maio, Moreira Guimarães te 2,2 km de lentidão no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até o Hospital Beneficência Portuguesa.

10h27 – Cidade tem 11 km de lentidão.