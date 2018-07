TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

16h02 – Avenida Vital Brasil tem tráfego intenso no sentido centro. O motorista reduz a velocidade entre a Avenida Jorge de Lima até a Avenida Corifeu de Azevedo Marques.

15h59 – Avenida João Dias tem lentidão no sentido Bairro, desde a Rua Alberto Augusto até a Avenida Rubens Gomes Bueno.

15h30 – Raposo Tavares com excesso de veículos no sentido Capital, desde a Estrada do Alvarenga e a Rua Domingos Barbieri.

15h25 – Avenida dos Bandeirantes tem lentidão, no sentido Rodovia dos Imigrantes, desde o Viaduto Funchal até o término da avenida.

15h23 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Aeroporto, com excesso de veículos entre a Rua Generosa e a Ponte da Bandeira.

15h20 – São Paulo tem 28 km de lentidão.

13h50 – Marginal do Pinheiros com excesso de veículos no sentido Castelo Branco. O motorista reduz a velocidade entre a Avenida Juscelino Kubitschek e a Rua Quintana.

13h08 – Tráfego intenso na Avenida Ibirapuera, no sentido bairro, entre a Rua Bem-Te-Vi e a Avenida Pedro de Toledo.

13h01 – Avenida do Estado, sentido Santana, com excesso de veículos entre a Rua Caetano e a Rua Vinte e Cinco de Março.

12h57 – Avenida Rebouças tem lentidão no sentido Centro, entre a Avenida Brasil e a Ponte Eusébio Matoso.

12h18 – São boas as condições de trânsito nas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.

12h10 – São Paulo com 12 km de lentidão nos principais corredores da capital.

11h36 – Há retenção na Rodovia Fernão Dias, na pista Norte (sentido Belo Horizonte). O congestionamento está entre o km 480 ao km 477,5, na região de Contagem, devido ao posicionamento de uma carga especial no km 477,5 que restringe o tráfego sobre a faixa 2 e acostamento. Os veículos seguem pela faixa 1. A carga aguarda remoção.

11h31 – Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello com excesso de veículos no sentido Bairro. Há lentidão entre a Avenida Salim Farah Maluf e o Viaduto Grande São Paulo.

11h – Tráfego parado na Rodovia Régis Bittencourt, no sentido São Paulo, entre o km 528 e o km 525, na região de Barra do Turvo. O congestionamento acontece devido a uma operação para remoção de uma carreta que restringe o tráfego na via. A previsão de liberação é de 20 minutos.

10h55 – Avenida Vinte e Três de Maio tem tráfego intenso no sentido Santana. O motorista reduz a velocidade entre a Avenida João Jorge Saad e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

10h17 – Marginal do Pinheiros tem excesso de veículos no sentido Interlagos, entre a Ponte Transamérica e a Ponte Nova Morumbi.

10h15 – Na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, há lentidão entre o km 342 e o km 345, na região de Miracatu, devido ao tráfego intenso. Ainda nesse sentido, há lentidão no km 275,8, na região de Taboão da Serra, devido a obras de manutenção de passarela no km 275,8 que restringem o tráfego na faixa da direita. O fluxo de veículos segue pela faixa da esquerda no local. No sentido São Paulo, o tráfego segue sem lentidão, na manhã de hoje.

10h13 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da Rodovia Fernão Dias.

10h02 – Marginal do Tietê tem lentidão no sentido Ayrton Senna, entre a Ponte do Piqueri e a Avenida Atílio Fontana.

9h58 – São Paulo com 14 km de filas nas principais vias da capital.