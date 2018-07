TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste sábado, 28 de dezembro

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

16h40 – Filas na Rio-Santos diminuem. A rodovia está sem trechos de congestionamento, mas ainda apresenta lentidão do km 90 ao km 77 e do km 62 ao km 54. Isso no sentido Ubatuba.

15h40 – Rodovia Oswaldo Cruz permanece com tráfego lento do km 78 ao km 86, no sentido Ubatuba. Já no sentido Taubaté, o trânsito é normal.

15h32 – Na Rio-Santos, o trecho entre Caraguatatuba e Ubatuba continua congestionado do km 96 ao 77. Já entre o km 77 e o km 54, o motorista encontra lentidão.

15h31 – Na Rio-Santos, tráfego intenso no trecho entre Bertioga e São Sebastião, no sentido São Sebastião.

15h29 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem trânsito intenso no trecho entre Praia Grande e Peruíbe, no sentido Peruíbe. Já no sentido contrário, o tráfego é normal.

14h50 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego normal nos dois sentidos

14h17 – Rio- Santos tem congestionamento no trecho entre Caraguatatuba e Ubatuba, do km 96 ao km 77, e tráfego intenso entre o km 77 e o km 54. Ambos no sentido Ubatuba.

13h43 – Tráfego está normalizado no sentido interior da Rodovia Carvalho Pinto.

13h41 – Rodovia Presidente Dutra tem trânsito lento na pista marginal, sentido Rio, do km 175 e km 176, na altura de Nova Iguaçu.

13h13 – Rio-Santos tem congestionamento entre Ubatuba e Caraguatatuba, do km 54 ao km 96.

13h09 – Tráfego lento na Rodovia Carvalho Pinto, sentido interior, do km 129 ao km 130 (região de Taubaté), devido ao excesso de veículos no acesso à via Dutra.

12h53 – O tráfego é intenso na Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, na região da Serra.

12h50 – Rodovia Cônego Domênico continua com tráfego lento no sentido Guarujá, do km 255 ao km 248. Na Rodovia Padre Manoel, dificuldades entre o km 285 e km 292, sentido litoral.

12h47 – Rodovia Mogi-Bertioga com tráfego intenso do km 58 ao km 98, sentido litoral.

12h46 – Rodovia Oswaldo Cruz: tráfego lento do km 78 ao 86 sentido Ubatuba, e normal sentido Taubaté.

12h44 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego normal nos dois sentidos.

12h44 – O tráfego está normal no Sistema Anhanguera-Bandeirantes.

12h43 – Há tráfego intenso apenas na subida da Rodovia dos Imigrantes. Nas demais vias do Sistema Anchieta-Imigrantes, flui normal.

12h41 – Rodovia Presidente Dutra apresenta lentidão na pista expressa, rumo ao Rio, entre os quilômetros 126 e 115.

12h39 – Tráfego pesado do km 339 ao km 345 da Rodovia Régis Bittencourt, sentido sul (Paraná), devido ao excesso de veículos.

12h19 – A Ecovias já registrou a descida de mais de 203 mil veículos pelo Sistema Anchieta-Imigrantes.

12h18 – Na Rodovia Castello Branco, a pista expressa apresenta lentidão rumo ao interior, entre o km 44 e km 43.

12h11 – Rodovia Cônego Domênico segue com lentidão sentido Guarujá, do km 255 ao km 248, e na Padre Manoel do km 285 e km 292.

11h50 – Congestionamento entre o km 282 e km 304 da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido Peruíbe. O trecho está sendo percorrido em 56 minutos.

11h38 – Nos demais trechos da Rodovia Carvalho Pinto e na Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, o tráfego flui normalmente. No sentido capital do corredor, as condições de tráfego são boas.

11h37 – Na Rodovia Carvalho Pinto, sentido interior, tráfego segue lento do km 128 ao km 130 (região de Taubaté), devido ao excesso de veículos no acesso à via Dutra.

11h35 – Trânsito lento na pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio, entre os quilômetros 295 e 296, em função de obras na pista. Em Porto Real, tráfego fluindo em mão dupla.

11h27 – A estimativa de tempo para a viagem entre São Paulo e Praia Grande pelas rodovias Anchieta e Imigrantes é de 1 hora e 12 minutos.

11h24 – Rodovia Dr. Manoel Hyppolito Rego tem congestionamento entre Caraguatatuba e Ubatuba, do km 96 ao km 77. Do km 77 ao km 54 o tráfego é intenso.

11h18 – O tráfego é intenso na Rodovia Oswaldo Cruz, com pontos de lentidão sentido Ubatuba.

11h17 – Faixa da esquerda (01) que estava bloqueada no km 46 da Rodovia Ayrton Senna (região de Mogi das Cruzes), devido a um capotamento, está liberada, mas o tráfego segue lento do km 45 ao km 46.

11h16 – Rodovia Raposo Tavares flui normalmente neste momento.

11h14 – Tráfego intenso na Rodovia Mogi-Bertioga, com pontos de lentidão sentido litoral.

11h12 – Trânsito no Sistema Anchieta-Imigrantes apresenta agora boas condições de tráfego no sentido litoral.

11h11 – O trecho da Rodovia dos Tamoios sob concessão da Ecopistas, entre o km 4,5 e o km 11,5 (região de São José dos Campos), tem tráfego normal, assim como nos dois sentidos da Rodovia Hélio Smidt – acesso ao Aeroporto Internacional de São Paulo / Guarulhos.

11h08 – No sentido interior da Rodovia Carvalho Pinto, tráfego continua lento entre o km 128 e o km 130 (região de Taubaté), devido ao excesso de veículos no acesso à via Dutra.

11h05 – Na Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tráfego é apenas intenso neste momento. Não há pontos de parada.

11h03 – Rodovia Cônego Domênico tem tráfego lento do km 270 ao km 268 e entre o km 253 e km 248, rumo ao Guarujá.

11h – Rodovia Raposo Tavares tem 11 quilômetros de lentidão no cruzamento da Rodoanel Gov. Mario Covas.

10h57 – Rodovia Castello Branco flui bem nos dois sentidos.

10h55 – Rodovia dos Bandeirantes começa a apresentar lentidão na pista expressa rumo ao interior, do km 26 ao km 28, em função de obras.

10h52 – Congestionamento na Rodovia Dr. Manoel Hyppolito Rego, sentido Ubatuba, do km 96 ao km 77. Do km 77 ao km 54 o tráfego é intenso.

10h50 – Na Rodovia Régis Bittencourt, tráfego lento do km 284 ao km 285 (sentido sul – Paraná), devido a excesso de veículos.

10h36 – Rodovia dos Imigrantes tem tráfego lento do km 36 ao 43. O motorista que segue pela Rodovia Cônego Domênico Rangôni tem dificuldades do km 270 ao 268 e do km 253 ao 248.

10h20 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego normal sentido interior.

10h18 – O trecho entre Praia Grande e Peruíbe da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem lentidão do km 282 ao km 304.

10h11 – Rodovia dos Imigrantes tem trânsito congestionado do km 36 ao km 43, no sentido litoral.

10h09 – Rodovia Doutor Manoel Hyppolito Rego, conhecida como Rio-Santos



10h03 – Pela Rodovia dos Imigrantes, há lentidão do km 28 ao km 32 e do km 39 ao km 43, sentido litoral.

9h57 – Tráfego pesado do km 330 ao km 345 (sentido sul-Paraná) da Rodovia Régis Bittencourt, devido ao excesso de veículos.

9h55 – Na Rodovia Presidente Dutra, trânsito lento em função de um acidente entre o km 298 e km 297 da pista expressa, sentido Rio, na altura de Resende.

9h53 – Desde as 0h de sexta-feira, 27, mais de 121 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido capital, a concessionária Ecovias, responsável pelo trecho, registrou a passagem de 44 mil veículos.

9h50 – Sistema Anchieta-Imigrantes opera em esquema de descida (7×3). A descida da serra é realizada pelas pistas norte e sul da Anchieta e também pela pista sul da Imigrantes. A subida acontece apenas pela pista norte da Imigrantes.

9h48 – O tráfego está normal no Sistema Anhanguera-Bandeirantes.

9h47 – Em São Paulo, Rua Ezequiel Freire liberada em relação ao acidente próximo à Rua Dr. Olavo Egídio, sentido centro

9h46 – Tráfego lento na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido litoral sul (na região da Baixada), entre os quilômetros 285 e 292.

9h43 – Trânsito flui bem pela Rodovia Cônego Domênico Rangoni.

9h40 – A pista expressa sentido São Paulo – Rio da Rodovia Presidente Dutra tem tráfego lento do km 139 ao km 115, por excesso de veículos, na altura de São José dos Campos.

9h36 – Não há neste momento nenhum ponto de lentidão na capital paulista.

9h31 – Rodovia Imigrantes continua com trânsito congestionado do km 23 ao km 32 ao km 40 ao km 43 rumo ao litoral.



9h26 – A Rodovia Anchieta tem lentidão no trecho de planalto, do km 31 ao km 34, no sentido litoral. O motorista enfrenta filas.

9h23 – Começamos agora a acompanhar o trânsito na capital paulista e nas principais rodovias do Estado de São Paulo.