TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste sábado, 28 de setembro

Está com problemas no trânsito neste sábado?

16h04 – Encerramos a cobertura do trânsito em SP deste sábado, 28. Voltamos nesta segunda-feira, 30, às 6h. Bom final de semana!

15h57 – A pista expressa do sentido Capital da Rodovia Presidente Dutra tem tráfego lento do quilômetro 227 ao 228 devido a obras na via.

15h54 – O sentido Consolação da Avenida Paulista registra quase dois quilômetros de tráfego lento, da Rua Teixeira da Silva até a Rua Augusta.

15h52 – A Avenida do Estado, sentido Santana, tem 2,3 quilômetros de lentidão entre o Viaduto Trinta e Um de Março e a Avenida Cruzeiro do Sul.

15h50 – A Avenida dos Bandeirantes é a via mais movimentada de São Paulo, são 4,4 quilômetros de congestionamento no sentido Marginal, entre o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro e a Avenida dos Bandeirantes.

15h47 – Trânsito em São Paulo registra 19 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

15h43 – Um acidente na Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, ocupa duas faixas da pista expressa antes da Ponte do Piqueri.

15h14 – A Avenida Paulista não é uma boa opção para quem segue em direção à Consolação, a via tem quase dois quilômetros de lentidão entre as Ruas Teixeira da Silva e Augusta. Como alternativa, motoristas podem utilizar a Rua Cincinato Braga.

15h11 – A Avenida do Estado segue congestionada no sentido Santana, do Viaduto Trinta e Um de Março até a Avenida Cruzeiro do Sul.

15h09 – Motoristas que trafegam no sentido aeroporto do Corredor Norte-Sul reduzem a velocidade entre os Viadutos Santa Generosa e Cebolinha.

15h07 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,7 quilômetros de lentidão no sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte do Jaguaré.

15h05 – A Avenida dos Bandeirantes é a via mais congestionada de São Paulo, são mais de quatro quilômetros de lentidão, no sentido Marginal, desde o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro.

15h01 – Trânsito em São Paulo registra 23 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

14h28 – O Corredor Norte-Sul registra lentidão no sentido aeroporto, do Viaduto Santa Generosa até o Viaduto Cebolinha.

14h26 – A Avenida do Estado não é uma boa opção para quem segue em direção a Santana, a via está congestionada entre a Rua Vinte e Cinco de Março e Largo do Pari.

13h54 – Trânsito em São Paulo regitra 21 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, é a via mais movimentada, com quase quatro quilômetros de congestionamento da Ponte do Morumbi até a Ponte João Dias.

13h46 – O Fotógrafo do Estadão Conteúdo Werther Santana registrou a explosão na Rua Vasconcelos Drummond, na Zona Sul. Segundo a Sabesp, a via será limpa e liberada ainda neste sábado, 28.

Tubulação de água explodiu na tarde deste sábado, 28, na rua Vasconcelo Drummond, no bairro Ipiranga, em São Paulo. A força da explosão acabou arremessando um carro que estava estacionado no local. FOTO:WERTHER SANTANA/ESTADÃO

13h14 – A Avenida Mercúrio também tem tráfego lento, desde o início da via até a Avenida do Estado.

13h13 – A Rua do Gasômetro registra lentidão da Avenida Mercúrio até o início do Viaduto do Gasômetro.

12h51 – O rompimento de uma adutora causou explosão na Rua Vasconcelos Drumond e bloqueia totalmente a via. Um carro foi danificado pelo acidente. A Sabesp já está na área tentando controlar a situação.

12h38 – Veículo quebrado no sentido Rio de Janeiro da Rodovia Presidente Dutra causa lentidão entre os quilômetros 146 e 145.

12h36 – A Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem lentidão na pista expressa,do quilômetro 20 ao 24. Congestionamento é reflexo de um acidente que ocorreu mais cedo na via.

12h21 – O Túnel Tribunal de Justiça também registra tráfego lento no sentido Marginal, entre as Ruas Antônio Moura Andrade e João Cachoeira.

12h18 – Túnel Fernando Vieira de Mello está congestionado nos dois os sentidos, em toda a extensão da via.

12h05 – O Túnel Fernando Vieira de Mello, sentido Centro, registra tráfego lento em toda sua extensão.

11h50 – A Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem mais de quatro quilômetros de lentidão entre a Ponte do Morumbi e a Avenida João Dias.

11h42 – Trânsito no sentido Ipiranga da Avenida Cruzeiro do Sul apresenta congestionamentos da Rua Darzan até o fim da via.

11h38 – A Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, registra lentidão em Barueri devido a obras na pista. Congestionamento se estende do quilômetro 23 ao 21 da pista marginal.

11h31 – Sentido São Paulo da Rodovia Presidente Dutra tem tráfego lento na pista expressa do quilômetro 219 ao 227 devido a obras na via.

11h21 – Um acidente na Rua Maciel Monteiro, sentido bairro, ocupa duas faixas junto à Avenida Paraguassu Paulista.

11h18 – O Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem dois focos de lentidão: do Viaduto Indianápolis até a Rua Estado de Israel e entre o Viaduto Cebolinha e a Rua Beneficência Portuguesa.

11h14 – Quem segue pelas Avenidas Eusébio Matoso e Rebouças, em direção ao Centro, tem lentidão do Túnel Desembargadora Maria Carolina até a Rua Capitão Antônio Rosa.

11h12 – A Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Centro, registra congestionamento da Avenida Salim Farah Maluf até a Rua Américo Vespucci.

11h10 – Motoristas que trafegam no sentido aeroporto do corredor das Avenidas Tiradentes e Santos Dumont encontram tráfego lento entre a Praça Campo de Bagatelle até a Avenida do Estado.

11h05 – A Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, registra lentidão da Rua Jaboticabal até a Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello.

11h01 – A Marginal do Tietê apresenta focos de lentidão nos dois sentidos. Quem segue para o sentido Ayrton Senna encontra tráfego lento na pista expressa, da Ponte das Bandeiras até a Ponte da Vila Guilherme. Já motoristas que vão em direção à Rodovia Castelo Branco reduzem a velocidade na via local, entre a Avenida Otto Baumgart e a Rua Massinet Sorcinelli.

10h58 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem quase três quilômetros de lentidão entre as Pontes Engenheiro Ari Torres e Eusébio Matoso.

10h53 – O Corredor Norte-Sul registra lentidão no sentido Santana. São mais de três quilômetros de congestionamento do Viaduto Cebolinha até a Rua Beneficência Portuguesa.