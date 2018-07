TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

16h03 – Avenida Salim Farah Maluf tem 2 km de lentidão no sentido Vila Prudente pela pista expressa, a partir da Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello.

15h19 – Marginal do Tietê tem 3,7 km de lentidão no sentido Ayrton Senna pela pista local, da Ponte Jânio Quadros até 490 metros depois da Rua Massinet Sorcinelli.

14h41 – Avenida Guarapiranga tem 2 km de lentidão no sentido centro, da Avenida M´Boi Mirim até a Ponte do Socorro.

13h40– Cidade tem 54 km de lentidão. Marginal do Pinheiros tem 5,5 km de congestionamento no sentido Interlagos, da Ponte Eusébio Matoso até a Ponte do Morumbi.

12h50 – Rodovia Fernão Dias tem retenção na pista sentido São Paulo, entre o km 514,5 e o km 516, na região de Igarapé (MG), devido a obras de fresagem no km 516. O tráfego está bloqueado na faixa 2 e os veículos seguem pela faixa 1. Na pista sentido Belo Horizonte, os usuários trânsito flui bem.

12h32 – Avenida Washington Luis tem 4,9 km de lentidão no sentido bairro, de 120 metros antes da Rua Chaves até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

11h15 – Avenida do Estado tem 3,4 km de lentidão no sentido Santana pela pista expressa, da Avenida Trinta e Um de Março até 840 metros depois da Pacheco Chaves.

11h38 – Corredor das Avenidas Eusébio Matoso e Francisco Morato tem 3,2 km de lentidão no sentido centro, da Praça Eugene Boudin até a Avenida Jorge João Saad.

10h48 – Corredor das Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem 7 km de lentidão no sentido Santana, da Praça da Bandeira até o Viaduto República Árabe Síria.

10h18 – Cidade tem 33 km de lentidão, acima da média para o dia e para o horário. Zona leste é a pior região, com 11 km de congestionamento.