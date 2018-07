TRÂNSITO AGORA: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

16h06 – A região que recebe a Virada Cultural a partir das 18h de hoje será bloqueada para veículos. Confira os horários e ruas onde acontecem interdições.

14h55 – A Marginal do Tietê tem 2,3 quilômetros de filas no sentido Ayrton Senna desde a região da Ponte Aricanduva. A Rodovia Presidente Dutra também tem trânsito, no sentido Rio, do quilômetro 228 ao 227.

14h50 – A Marginal do Pinheiros tem 1,5 quilômetro de congestionamento no sentido Castello em reflexo de um acidente na região da Ponte Caio Pompeu de Toledo. Um veículo capotou deixando uma vítima. Há interdição nas faixas da pista expressa.

13h54 – São Paulo tem 13 quilômetros de lentidão neste momento. O corredor da Vinte e Três de Maio é apresenta pior situação, com 2,5 quilômetros de fila no sentido Santana entre as ruas Pedro de Toledo e João Julião da Costa Aguiar.

A Avenida do Estado segue com lentidão nos dois sentidos por cerca de 2 quilômetros, na região da Rua São Caetano.

12h44 – A Rodovia Presidente Dutra tem congestionamento do quilômetro 211 ao 210 na pista expressa no sentido de Guarulhos.

10h43 – A Avenida do Estado tem trânsito carregado no sentido Ipiranga na região do centro da cidade. São 2km de lentidão. A Rua da Consolação segue lenta no sentido centro da Rua Pedro Taques até a Avenida Paulista. Também há trânsito na Avenida Rebouças, no sentido centro da Rua Capitão Antonio Rosa até o túnel e da Avenida Paulista até a Alameda Santos.