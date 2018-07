TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste sábado, 5 de outubro

Está com problemas no trânsito neste sábado? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

20h00 – Termina a cobertura do trânsito em SP neste sábado, 5. Voltamos na segunda-feira, 8, às 6h. Bom fim de semana!

19h45 – São Paulo tem dez quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h20 – São Paulo tem 13 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET e a tendência é de alta no tráfego. Veja o mapa:

19h00 – Interligação planalto das Rodovias Anchieta e Interlagos estão com alças bloqueadas, devido neblina.

18h40 – São Paulo tem 11 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

18h10 – Rodovia Presidente Dutra tem tráfego bom nos dois sentidos.

18h00 – São Paulo tem 13 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h50 – Tráfego flui bem nas Rodovias Anchieta e Imigrantes, nos dois sentidos.

17h40 – São Paulo tem 17 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h35 – CET implanta operação especial para trânsito no entorno do estádio do Morumbi. Às 21h, será realizado o jogo entre São Paulo e Vitória e a expectativa de público é de 30 mil pessoas. A partir de 18h, uma faixa da Avenida Giovanni Gronchi será bloqueada, na altura do portão 17 do estádio. Às 22h30, podem ser interditados o sentido estádio da Avenida Jorge João Saad, junto à Avenida Professor Francisco Morato, e a Avenida Giovanni Gronchi, no trecho entre a Praça Roberto Gomes Pedrosa e a Rua Santo Américo.

17h25 – Rodovia Raposo Tavares, no trecho urbano, sentido Capital, tem lentidão de 1,8 quilômetros entre a Avenida Benjamin Mansur até a Rua Alvarenga.

17h20 – Avenida Interlagos, sentido bairro, é a via de maior congestionamento na tarde deste sábado, 5 de outubro. A lentidão é de 2,5 quilômetros e vai da Praça Pedro Chaves até a Rua Doutor João Gualberto de Oliveira.

17h13 – São Paulo tem 18 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h00 – Começa a cobertura do trânsito em SP neste sábado, 5 de outubro.