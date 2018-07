TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste sábado

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

14h50 – A Rodovia Presidente Dutra tem três quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo na região de Canas, entre os quilômetros 46 e 40, por causa do tombamento de uma carreta.

A Rodovia Régis Bittencourt tem tráfego restrito no quilômetro 534 para o destombamento de uma carreta, na pista sentido Curitiba na região de Barra do Turvo.

14h28 – Na Avenida Vinte e Três de Maio, são quase cinco quilômetros de lentidão por conta de uma obra no Cebolinha, no sentido Aeroporto. No sentido Santana, a avenida tem 1,3 quilômetro de lentidão a partir da Rua Pedroso.

Há trânsito também desde a Avenida Prestes Maia até a Avenida Santos Dumont, no sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira ata a Avenida dos Bandeirantes. São 2,4 quilômetros de morosidade no sentido Aeroporto.

A Avenida do Estado tem morosidade nos dois sentidos. No Sentido Santana, são quase 2 quilômetros de congestionamento, no trecho entre a Rua São Caetano e a Rua Trinta e Um de Marlo. No sentido Ipiranga, cerca de 1 quilômetro de filas entre a Avenida Mercúrio e a Rua Cantareira.

Tráfego lento na Avenida Washington Luis, no sentido bairro. São 990 metros entre a Rua Renascença até a o Viaduto João Julião da Costa.

No Minhocão, no sentido oeste, 980 metros de lentidão entre a Avenida Francisco Matarazzo e a Avenida Angélica.

14h18 – São Paulo tem neste momento 22 quilômetros de congestionamentos.

12h30 – A Rodovia Anchieta tem lentidão no trecho de serra nos dois sentidos, como reflexo de um bloqueio na Rodovia dos Imigrantes nesta manhã. As pistas da Imigrantes foram liberadas por volta do meio-dia e o trânsito segue tranquilo.

11h48 – A lentidão na Avenida Vinte e Três de Maio já chega a 3, 2 quilômetros. Segundo a CET, o motivo é uma obra da Operação Tapa Buraco na região do Cebolinha (Cmpv. Joao Jorge Saad).

11h13 – A cidade de São Paulo registra 7 quilômetros de lentidão neste momento. O corredor da Av. Vinte e Três de Maio é a via mais complicada neste momento, com 2, 5 quilômetros de morosidade no sentido Aeroporto de Congonhas, desde a região da Rua Tutoia.

A Avenida Rebouças também tem tráfego lento no sentido centro, desde a altura da Avenida Brasil até a Avenida Faria Lima.