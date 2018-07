TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quarta-feira, 17 de abril

Rodovia Anchieta tem congestionamento na entrada de Santos. Há também outros pontos de lentidão ao longo da via. FOTO: Ecovias.

Você está parado no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao. Na hora de enviar a sugestão, não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas de vocês vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

TEMPO REAL

20h36 – A Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista local: lentidão da Rua Quintana até a Ponte Eusebio Matoso, informa o Twitter da CET.

20h11 – Principais lentidões, de acordo com a CET:

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, da Ponte Eusébio Matoso até a Ponte Nova do Morumbi (5,7 km)

• Radial Leste, sentido Bairro, do Viaduto Pires do Rio o Viaduto Engenheiro Alberto Badra (3,5 km)

• Avenida Rebouças / Eusébio Matoso, sentido Bairro, da Rua Ovidio Pires de Campos até a Ponte Eusébio Matoso (3,4 km)

• Corredor Norte Sul, sentido Aeroporto, do Viaduto Beneficência Portuguesa até o Complexo Viário João Jorge Saad (3,2 km)

20h03 – 70 km de lentidão na capital paulista. Na zona oeste, 18 km.

19h39 – Trânsito tem tendência de baixa e chega a 86 km de lentidão. A Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 7,1 km de lentidão, da Ponte Eusébio Matoso até a Ponte João Dias.

19h16 – Principais lentidões:

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte Julio de Mesquita Neto até a Ponte Jânio Quadros (8,7 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte da Casa Verde até a Ponte do Tatuapé (7,5 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, da Ponte Eusébio Matoso até a Ponte João Dias (7,1 km)

• Corredor Norte / Sul, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar (7,0 km)

19h05 – 115 km de lentidão em São Paulo. Na zona sul, 41 km de trânsito lento.

18h42 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 20 ao km 22 no sentido interior. No sentido São Paulo, o tráfego flui normalmente.

18h40 – Ligação Leste-Oeste/Radial Leste, sentido Penha, tem lentidão da Rua da Consolação até Engenheiro Viaduto Alberto Badra.

18h29 – Rodovia Régis Bittencourt tem lentidão na pista sentido Curitiba, do km 270,4 ao km 271,4, na região de Taboão da Serra (SP), devido ao tráfego intenso. Na pista sentido São Paulo, os motoristas não encontram lentidão.

18h17 – Rodovia Anchieta tem tráfego congestionado no sentido Santos, do km 62 ao 64, devido a problema nos terminais de carga do porto de Santos. Além disso, há lentidão no sentido litoral, entre os km 16 e 18, e no sentido São Paulo, entre os km 23 e km 17, por causa do excesso de veículos. Na foto abaixo, é possível ver o congestionamento de caminhões na Anchieta, na entrada de Santos.

FOTO: Câmera/Ecovias

18h12 – 83 km de lentidão em São Paulo, com tendência de alta. Principais lentidões, segundo a CET:

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte Julio de Mesquita Neto até a Ponte Jânio Quadros (8,8 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte Julio de Mesquita Neto até a Ponte Jânio Quadros (8,7 km)

• Corredor Norte / Sul, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Complexo Viário João Jorge Saad (5,4 km)

• Corredor Norte / Sul, sentido Santana, do Viaduto Tutóia até a Praça da Bandeira (4,1 km)

10h15 – Segundo a CET, os principais trechos de lentidão da cidade, no momento, são:

– Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, da Rodovia Castello Branco até a Ponte Cidade Universitária (5,6 km)

– Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro (5,1 km)

– Marginal Pinheiros, sentido Castello Branco, pista local, da Rua Verbo Divino até a Ponte Transamérica (3 km)

– Marginal Pinheiros, sentido Castello Branco, pista expressa, da Rua Verbo Divino até a Ponte Transamérica (3 km)

09h30 – O corredor da Marginal Pinheiros é o que concentra a lentidão em trecho mais longo na cidade neste momento. São 10 km ao longo da via. O congestionamento vem desde a Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária (5,6 km), na pista expressa; também há muita desde 2 km antes da Ponte Transamérica.

08h41 – Sobre o bloqueio na Anchieta: A pista sul da rodovia está bloqueada para obras de manutenção no trecho de serra entre o km 40 e o km 55 das 6h às 17h. Durante a interdição, a pista norte, que normalmente opera sentido São Paulo, teve a direção invertida e funciona rumo ao litoral. O Sistema Anchieta Anhanguera opera em esquema (5×3). A descida da serra sendo feita pela pista norte da Anchieta e pela pista sul da Imigrantes. A subida acontece apenas pela pista norte da Imigrantes.

08h29 – Na zona sul da cidade, o deslocamento para o oeste apresenta longos trechos de lentidão. Quem vem pelo Complexo Viário Maria Maluf no sentido Imigrantes tem congestionamento da Rua do Boqueirão até o Viaduto Aliomar Baleeiro (1,9 km). E apartir do viaduto, a Avenida dos Bandeirantes tem lentidão de 5,1 km no sentido Marginal, até o Viaduto Santo Amaro. O detalhe é que houve um acidente que chegou a ocupar duas faixas da Avenida dos Bandeirantes, na altura da Rua dos Guaios, e isso ajudou a tornar o trânsito ruim.

Radial Leste tem grande concentração de veículos rumo ao centro. FOTO: Reprodução/Câmeras CET

08h05 – A cidade tem 71 km de lentidão. O Corredor Leste-Oeste tem 9 km de congestionamento no sentido Lapa, o que corresponde a 13% de todos os trechos com morosidade neste momento na capital. Só a Radial Leste tem 4,6 km seguidos de “para e anda”, do Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk.

08h00 – Rodovia Castello Branco: Pista sentido capital (leste) com tráfego lento em Itapevi e Barueri na pista Expressa, do km 30 ao km 25.

07h46 – No Rodoanel, a pista no sentido Bandeirantes tem tráfego lento em Cotia e Osasco na pista expressa, do km 28 ao km 18.

07h44 – Imigrantes: Lentidão na pista norte, sentido São Paulo, do km 64 ao km 62, reflexo do congestionamento da Anchieta, e do km 18 ao km 16, por excesso de veículos.

07h43 – Na vinda para o centro, os motoristas que vêm da zona leste pela Radial Leste têm de enfrentar engarrafamento desde a altura do Metrô Belém até a Wandenkolk.



Ver mapa maior

07h40 – A Avenida Interlagos tem congestionamento de 5,7 km no sentido centro, a partir da Avenida Antônio Barbosa da Silva Sandoval até o final da avenida, no momento em que ela se junta com a Washington Luis. Veja no mapa acima. Neste momento, é o maior trecho com lentidão na cidade.

07h26 – Você ficou sabendo? Cartões do bilhete único mensal serão aceitos no Metrô. A edição impressa do Estadão traz, nesta quarta-feira, a notícia.

07h21 – A Rodovia Anchieta tem um trecho bloqueado e dois com lentidão. A pista sul, no trecho de Serra, está interditada para obras, e no trecho da baixada (sentido Santos) tem congestionamento dos km 58 ao km 64, pelo excesso de veículos comerciais, para acessar ao viaduto da Alemoa. Já a pista norte, na região do planalto, tem tráfego lento em direção à capital, do Km 20 ao km 18 e do km 16 ao km 10, devido excesso de veículos. Somando todos os trechos, a lentidão é de 20 km. As informações são do monitoramento da Ecovias, concessionária que administra a rodovia.

07h16 – A Marginal Pinheiros apresenta o maior congestionamento da cidade, no sentido Castelo Branco: da Ponte Transamérica até a altura da rua Verbo Divino, são 3 km.

07h10 – Bom dia! O trânsito na cidade de São Paulo tem ao todo 34 km de lentidão.