TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quarta-feira, 24 de abril

Está enfrentando transtornos no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

TEMPO REAL

20h50 – O usuário do Instagram Will Camargo (@euwillcamargo) postou uma foto do tráfego na Radial Leste, que flui bem.

20h09 – 44 km de lentidão em São Paulo. Na zona sul, 23 km.

20h01 – Acidente na Avenida Interlagos, sentido bairro, ocupa duas faixas próximo à Avenida Sargento Geraldo Sant’Ana.

20h – Rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento no sentido Taubaté, do km 18 ao 23, por excesso de veículos. No sentido SP, flui normalmente.

19h58 – Tráfego já está normalizado na Rodovia Anchieta, entre os km 61 e 64.

19h52 – A pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt está com tráfego liberado no km 497, na região de Cajati (SP). O tráfego estava temporariamente restrito, devido a uma operação da Polícia Rodoviária Federal. Ainda neste sentido, há lentidão do km 348,5 ao km 351, na região de Miracatu (SP), devido ao tráfego intenso.

19h50 – 79 km de lentidão em São Paulo com tendência de baixa.

19h37 – Em Santana, um ônibus quebrado na Rua Voluntários da Pátria, sentido centro, ocupa duas faixas próximo à Rua Doutor Luis Lustosa da Silva.

19h14 – 122 km de lentidão em São Paulo, com tendência de estabilidade. Principais lentidões, segundo a CET:

• Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Ponte Nova do Morumbi até a Rodovia Castelo Branco (13,1 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte da Casa Verde até a Ponte do Tatuapé (7,4 km)

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Ponte da Freguesia do Ó até a Rodovia Castelo Branco (7,0 km)

• Corredor Norte / Sul, sentido Santana, da Rua Onze de Junho até a Praça da Bandeira (6,4 km)

19h02 – Em São Mateus, um acidente na Avenida Jacu Pêssego, sentido Mauá, ocupa duas faixas próximo à Avenida Sapopemba.

18h49 – A usuária do Instagram Déborah Nascimento (@debsfofix) registrou o congestionamento na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini. E você, também tem fotos do trânsito de São Paulo? Poste com a hashtag #TransitoEstadao.

18h45 – Na Rodovia Ayrton Senna, o tráfego é lento do km 24 ao km 20, sentido São Paulo. Já no sentido interior, o tráfego flui normalmente.

18h45 – No Tatuapé, um ônibus também quebrou na Avenida Celso Garcia, sentido bairro, próximo à Rua Bananal.

18h42 – Na Capela do Socorro, um ônibus quebrado na Avenida Atlântica, sentido centro, ocupa o corredor de ônibus junto ao Largo do Socorro, informa o Twitter da CET.

18h39 – O tráfego é congestionado na Rodovia dos Imigrantes, sentido São Vicente, entre o km 62 e o km 65, por conta do excesso de veículos. Já na Cônego Domênico Rangoni há lentidão no sentido do Guarujá-Cubatão, do km 267 ao 270.

18h37 – Rodovia Anchieta tem tráfego congestionado no sentido Santos, do km 63 ao 64, devido ao excesso de veículos comerciais para acessar ao porto. Também há lentidão em direção a São Paulo, entre os km 22 e 17.

18h30 – 115 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões, segundo a CET:

• Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Rua Quintana até a Rodovia Castelo Branco (10,9 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte Julio de Mesquita Neto até a Rua Azurita (6,5 km)

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Ponte Julio de Mesquita Neto até a Ponte Atílio Fontana (5,3 km)

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, da Marginal Pinheiros até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar (3,7 km)

18h28 – A pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt está com tráfego restrito no km 497, na região de Cajati (SP), devido a uma operação da Polícia Rodoviária Federal. Ainda neste sentido, há lentidão do km 348 ao km 351, na região de Miracatu (SP), devido ao tráfego intenso. Na pista sentido São Paulo, o tráfego flui sem lentidão.

09h16 – Dos 53 km de lentidão registrados no momento no trânsito de São Paulo, eis os trechos mais longos:

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, da Rua Brasópolis até o Viaduto Santo Amaro (4,6 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, da Ponte do Jaguaré até a Ponte Eusébio Matoso (4,6 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, pista expressa, do túnel Airton Senna até a Ponte Bandeira (4,4 km)

• Corredor Norte/Sul, sentido Santana, pista expressa, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Complexo Viário João Jorge Saad (3,2 km)

No trecho entre a Ponte da Casa Verde e a Ponte do Limão, o trânsito é tranquilo no sentido Castelo Branco. Foto: Reprodução/Câmeras CET

07h47 – A Marginal Tietê tem 9,3 km de lentidão no sentido Castelo Branco, somando as pistas local, central e expressa. O trecho mais longo, na expressa, é a chegada ao Cebolão, desde a Ponte Atílio Fontana.

07h47 – A Avenida dos Bandeirantes tem 4,6 km de lentidão no sentido Marginal, chegando até o Viaduto Santo Amaro.

07h40 – São Paulo tem no momento 45 km de lentidão nas ruas e avenidas monitoradas pela CET.

06h59 – Na Régis Bittencourt, lentidão entre os kms 347 e 354 do sentido Curitiba. Na via para São Paulo, trânsito lento entre os kms 361 e 359.

06h53 – Na Fernão Dias, lentidão na pista norte, sentido Belo Horizonte, entre os kms 479 e 477, na região de Contagem.

06h50 – Avenida Aricanduva tem 1,3 km de lentidão no sentido Marginal, a partir da Radial Leste.

06h45 – Complexo Viário Maria Maluf com 1,9 km de lentidão no sentido Imigrantes, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

06h43 – 7 km de lentidão em São Paulo, segundo a CET-SP.

06h36 – Na Dutra, lentidão na pista expressa, sentido Rio, entre os kms 166 e 164.

06h35 – Castelo Branco: no sentido Capital, lentidão perto de São Paulo na pista Marginal entre os kms 15 e 13.

06h31 – Corredor Norte-Sul: 950 m de lentidão no sentido Aeroporto, da Avenida do Estado até a Praça Campo de Bagatelle.

06h28 – Um acidente com pelo menos duas carretas interditou totalmente a pista no sentido Curitiba da Régis Bittencourt no km 359, na Serra do Cafezal, perto de Miracatu. Não há informações sobre vítimas e, de acordo com a concessionária, a via está liberada.

06h20 – Dois pontos de lentidão na Ayrton Senna, sentido capital: do km 24 ao km 20 e entre os kms 29 e 30.

06h17 – Bom dia! Não há pontos de lentidão em São Paulo, segundo a CET. Desde o início do dia, há registros de um semáforo apagado (na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, perto da Rua Fiorelli) e dois em amarelo piscante.