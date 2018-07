TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quarta-feira

22:57: São boas as condições de tráfego em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes, que segue em operação descida

22: 31: Túnel Jornalista Odon Pereira será interditado, em ambos os sentidos, das 23h30 às 4h30, para manutenção

22:14: Motorista encontra o tráfego normalizado no Corredor Ayton Senna/Carvalho Pinto

22:06: O tráfego na rodovia Ayrton Senna está intenso no sentido Taubaté, do km 11 ao 17, mas sem parada. No sentido São Paulo, flui normal

21: 42: A Imigrantes está sem congestionamento nos dois sentidos, assim como a Anchieta e a Cônego Domênico Rangoni

21:22: São Paulo tem tráfego tranquilo. São 36km de lentidão nos 868 km monitorados pela CET

21:12: Na via Dutra o tráfego permanece lento em Guarulhos, na pista sentido São Paulo

20:51: Já na Rodovia Cônego Domênico Rangoni um acidente deixa o trânsito lento entre o Km 266 e o Km 263, em direção ao Guarujá, no litoral paulista

20:40: O Sistema Anchieta/Imigrantes (SAI) trabalha em operação descida (7X3), com uma pista da Rovodia dos Imigrantes e as duas pistas da Anchieta para descer a serra, com apenas uma pista da Imigrantes em direção ao planalto.

20:26: Os motoristas enfrentam congestionamento apenas entre o Km 267 e o Km 270 da Rodovia dos Imigrantes, na região dos semáforos de São Vicente

20:15: Os motoristas que seguem para o litoral paulista não encontram muitos problemas na noite desta quinta-feira, véspera do aniversário de São Paulo. A concessionária Ecovias informou que o tráfego é normal na serra

20:06: O trânsito na Ayrton Senna, sentido Rio de Janeiro, permanece ruim do km 11 ao km 24,por excesso de veículos, mas não tem pontos de parada. No sentido São Paulo, trâfego flui normal

20:03: A Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello será parcialmente interditada, das 23h às 5h, para obras do Metrô Monotrilho

19:58: O motorista enfrenta tráfego lento na via Dutra, no Rio de Janeiro, pista sentido São Paulo

19:49: Via Dutra tem tráfego lento em Guarulhos, pista sentido Rio de Janeiro do km 223 ao km 222, por excesso de veículos

19:42: Ecovias avisa: Faça pausas durante a viagem nos SAU – km 35 e 11 (sent. Paranaguá) e km 60 (sent. Curitiba). Há telefone, banheiro, fraldário, café e água

19:38: Via Dutra apresenta tráfego lento em Barra Mansa, pista sentido Rio de Janeiro, devido veículo quebrado sobre a pista, fluindo pela faixa da esquerda

19:34: BR 277, PR508 e PR407 apresenta tráfego normal

19:17: Motorista encontra lentidão devido ao excesso de veículos na via Dutra em São José dos Campos, pista sentido São Paulo

19:05: São Paulo tem 153 km de lentidão nos 868km monitorados pela CET até o momento. Só a Zona Sul possui 55km

18:53: Ecovias: Na Cônego Domênico Rangoni há congestionamento no sentido São Paulo do km 265 ao 270 e no sentido Guarujá do km 270 ao 268

18:35: Ecovias: Anchieta tem tráfego lento na chegada a Santos do km 63 ao 65. Imigrantes normalizada no planalto e na serra. Na Baixada, lentidão do km 61 ao 65

18:32: Ligação Leste-Oeste/Radial Leste, sentido Penha: Lentidão da Rua Conselheiro Brotero até Viaduto Alberto Badra

18:23: Motorista encontra lentidão na Rodovia Castelo Branco até a Ponte Miguel Arraes, sentido Ayrton Senna

18:05: Na pista da Dutra sentido Rio de Janeiro, há trânsito lento devido ao excesso de veículos. O tráfego também é devagar em São José dos Campos, pista sentido São Paulo

17:45: Na pista da Dutra sentido Rio de Janeiro, o motorista encontra lentidão na altura de Guarulhos

17:34: Trânsito lento na Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, antes da Ponte Adhemar F. da Silva, na Zona Leste, devido a um acidente na pista expressa

17:28: Tráfego lento no sentido Guarujá na rodovia Cônego Domênico Rangoni, entre o Km 270 e Km 268. Tráfego lento no sentido Cubatão, São Paulo, entre o Km 265 e Km 270

17:21: Ecovia: BR-277, PR-407 e PR-508 seguem em boas condições de tráfego. Tempo bom em todo o trecho entre Curitiba e o litoral

17:07: A cidade de São Paulo tem 112km de lentidão nos 686 monitorados pela CET. Só a Zona Oeste tem 29km

16:57: Acidente na Av. Brasil, sentido Pinheiros, junto Rua Atlantica, na Zona Oeste

16:55: Anchieta: tráfego normal em ambos os sentidos

16:53: Imigrantes: Tráfego lento sentido São Paulo, entre o Km 54 e Km 50, devido excesso de veículos

16:50: Imigrantes: tráfego congestionado na chegada a São Vicente, entre o Km 61 e Km 65

16:45: Trânsito segue lento na Imigrantes, sentido litoral, do km 27 ao km 29, devido excesso de veículos

16:35: A Marginal Pinheiros foi liberada em relação ao acidente, sentido Interlagos, junto à Ponte Eng. Ary Torres, na Zona Sul

16:30: Tráfego lento na Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, antes da Ponte da Freguesia do Ó, devido a acidente na pista central

16:25: Rodovia Imigrantes tem tráfego lento nos dos sentidos

16:07: A cidade de São Paulo tem 67km de lentidão nos 868 km monitorados. A lentidão é maior na zona Oeste com 22km de filas

15:54: Tráfego lento na marginal na altura de Guarulhos devido a excesso de veículos

15:52: Pista Rio de Janeiro da marginal tem tráfego lento devido a obras na via do km 173 ao km 175

15:43: Tráfego segue fluindo bem o na BR-277 na tarde desta quinta-feira, 24. Tempo bom em toda a extensão da Ecovias