TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta Quarta-feira de Cinzas

12h29 – A Rodovia Dutra registra lentidão na pista sentido São Paulo entre o km 201 e o km 208, em São José dos Campos, entre o km 217 e o km 221, em Guarulhos, e entre o km 229 e o km 230, já na capital paulista. O problema é provocado pelo excesso de veículos.

12h13 – São Paulo tem 18 km de congestionamento no início desta Quarta-Feira de Cinzas. Isso representa 2,1% dos 868 km monitorados na capital paulista pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

11h50 – Em São Paulo, a Rodovia Ayrton Senna ainda tem congestionamento entre o km 42 e o km 28, sentido capital paulista. Nesta manhã, incêndio em uma carreta provocou a interdição total da via. A pista já foi liberada, mas os motoristas ainda enfrentam lentidão.

11h47 – Quem deixa o Guarujá em direção a São Paulo encontra lentidão também entre o km 262 e o km 270 da Rodovia Cônego Domênico Rangoni.

11h46 – Os motoristas encontram pontos de lentidão para subir a serra pelas duas pistas da Rodovia Imigrantes no final da manhã desta Quarta-Feira de Cinzas. O problema é provocado pelo excesso de veículos.

11h30 – Excesso de veículos deixa o tráfego lento entre o km 229 e o km 230 da Rodovia Dutra já em São Paulo.

11h27 – Após incêndio em uma carreta, a pista sentido São Paulo Pista da Rodovia Ayrton Sena foi totalmente liberada no final da manhã desta quarta-feira. Entretanto, os motoristas ainda enfrentam lentidão do km 38 ao km 29, local do acidente.

11h10 – São Paulo tem 6 km de congestionamento no momento, o que representa 0,6% dos 868 km monitorados na capital paulista pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

10h48 – Acidente deixa o tráfego lento entre o km 213 e o km 214 da Rodovia Dutra, na pista sentido São Paulo, em São José dos Campos.

10h26 – A faixa da esquerda no km 29 da Rodovia Ayrton Senna da pista sentido São Paulo foi liberada pela concessionária que administra a estrada. A via estava totalmente bloqueada por causa de um incêndio em uma carreta.

10h22 – As vias da capital paulista que apresentam lentidão são Avenida Salim Farah Maluf, Marginal Tietê e Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello.

10h19 – São Paulo registra 6 km de lentidão no momento, de acordo com a Companhia de Engenharia de Trânsito (CET). Isso representa 0,7% dos 868 km monitorados na cidade.

9h56 – Por causa do incêndio, o tráfego na pista sentido São Paulo da Rodovia Ayrton Senna está parado desde o km 33 até o km 29. Os bombeiros estão no local.

9h53 – Uma carreta em chamas interdita totalmente o Km 29 a pista sentido São Paulo da rodovia Ayrton Senna, de acordo com a concessionária Ecopistas.

9h35 – Após a lentidão registrada mais cedo por causa de um acidente, o movimento está normal na Rodovia Dutra no momento. Com isso, quem deixa o Rio de Janeiro em direção a São Paulo não encontra problemas.

9h07 – O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) trabalha em operação 4X6 (subida), com as duas pistas da Rodovia dos Imigrantes sentido capital e as duas pista da Rodovia Anchieta sentido litoral paulista.

9h05 – O movimento continua tranquilo no Sistema Anchieta-Imigrates (SAI) na manhã desta quarta-feira. Os motoristas que deixam o litoral paulista não encontram pontos de lentidão em todo o percurso.

8h54 – O tráfego está tranquilo na Rodovia Mogi-Bertioga em ambos os sentidos. Os motoristas de São Paulo também não encontram problemas nas rodovias Raposo Tavares, Padre Manoel da Nóbrega, Oswaldo Cruz e Manoel Hyppolito Rego.

8h28 – A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) não registra congestionamento em São Paulo no momento. O tráfego está tranquilo nos 868 km monitorados na cidade.

8h16 – Acidente na Dutra causa lentidão entre o km 166 e o km 167, em Belford Roxo, e entre o km 170 e o km 171, em São João de Meriti.

8h12 – Os motoristas que deixam o Rio em direção a São Paulo encontram lentidão na Rodovia Dutra em alguns trechos.

7h54 – No Paraná, o trânsito também está tranquilo na BR 277. Os motoristas não enfrentam pontos de lentidão, segundo a concessionária Ecovia.

7h37 – O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) não registra pontos de lentidão. Os motoristas utilizam as duas pistas da Rodovia dos Imigrantes em direção à capital e as duas pistas da Rodovia Anchieta em direção ao litoral.

7h35 – Os motoristas que retornam do litoral paulista na manhã desta Quarta-feira de Cinzas também não enfrentam congestionamento.

7h30 – A via com maior lentidão é a Marginal Tietê, na pista sentido Rodovia Castelo Branco, entre a Avenida Cruzeiro do Sul e o Arco da Sabesp.

07h28 – O movimento em São Paulo nesta Quarta-feira de Cinzas é tranquilo nesta manhã. Às 7h21, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava apenas 2 km de congestionamento, o que representa 0,2 % dos 868 km monitorados na cidade.