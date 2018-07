TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quinta-feira, 18 de abril

Você está parado no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao. Na hora de enviar a sugestão, não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas de vocês vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

TEMPO REAL

20h44 – A Marginal Pinheiros está liberada em relação ao acidente que aconteceu na altura da Ponte Roberto Rossi Zuccolo.

20h07 – Túnel Ayrton Senna, que faz a ligação entre as avenidas 23 de Maio e Antônio Joaquim de Moura Andrade, será interditado para limpeza das 23h30 às 4h30. Desvios:

– Os motoristas que trafegam no sentido Bairro deverão seguir pela Avenida Pedro Álvares Cabral (Sentido Pinheiros), Praça Armando de Salles Oliveira, ruas Manoel da Nóbrega, Bento de Andrade, Cândido do Nascimento e Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade;

– Os motoristas que trafegam no sentido Centro deverão seguir pela Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, Avenida República do Líbano (Sentido Ibirapuera), Rua Manoel da Nóbrega, Avenida Pedro Álvares Cabral (Sentido Vila Mariana), Avenida Sena Madureira ou Avenida Professor Ascendino Reis.

20h05 – 34 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões do momento, segundo a CET:

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro (6,9 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Rua Azurita até a Ponte do Tatuapé (3,6 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista central, da Ponte Julio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde (2,6 km)

• Corredor Norte / Sul, sentido Aeroporto, do Viaduto Santa Generosa até o Complexo Viário João Jorge Saad (2,4 km)

19h38 – Um acidente aconteceu na pista local da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, após a Ponte Roberto Rossi Zuccolo, na Cidade Jardim.

19h37 – 96 km de lentidão em São Paulo, com tendência de baixa. O Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, tem 8,7 km de trânsito lento, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa.

17h25 – Tráfego lento em 8,7 km da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Presidente Jânio Quadros.

17h07 – Capital paulista tem 49 km de lentidão neste final de tarde, 5,7% das vias monitoradas pela CET. O percentual está abaixo da média para o horário, que oscilaria entre 7,8% e 13,2% das ruas e avenidas congestionadas.

Excesso de veículos pesados complica tráfego na Rodovia Anchieta, na altura do km 65. FOTO: Reprodução Ecovias

17h03 – Lentidão na Rodovia Anchieta, do km 62 ao km 64, sentido litoral, na entrada do Viaduto da Alemoa, por dificuldade no acesso ao um terminal de grãos. O movimento de carga e descarga nos terminais portuários da margem esquerda do Porto de Santos também provoca filas de caminhões no acostamento e na faixa da direita na SP 248, do km 3 ao km 5, sentido Guarujá.

16h40 – Na Rodovia Fernão Dias, lentidão no sentido São Paulo, do km 56 ao km 58, na região de Mairiporã (SP), devido a obras de recuperação de pavimento, que restringem o tráfego na faixa 2. No sentido Belo Horizonte, o tráfego flui sem lentidão.

15h50 – Trânsito lento na Rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, entre o km 349 e o km 350, na região de Miracatu (SP), devido ao excesso de veículos. No sentido São Paulo, fluxo de veículos sem retenções.

15h35 – Motoristas devem evitar a Avenida Santo Amaro, no sentido centro, recomenda a CET. Um veículo colidiu em um poste na altura da Rua Silvania e, como havia risco de queda do poste, as faixas da Avenida Santo Amaro foram bloqueadas. Apenas a faixa exclusiva para ônibus está liberada. Segundo a CET, o serviço de reparo deve durar até 4 horas. A alternativa para os motoristas são as avenidas Helio Pelegrino e República do Líbano, sentido centro. Outra opção é a Avenida Helio Pelegrino, Rua Diogo Jácome, Rua Afonso Brás, retornando à Avenida Santo Amaro.

10h08 – Na Rodovia dos Imigrantes, na altura da Professor Abrãao de Morais, sentido São Paulo, carro e moto colidiram, deixando um ferido e ocupando o acostamento à esquerda.

10h05 – Acidente: Avenida Atlântica com a Berta Weitman, sentido centro, faixa da esquerda bloqueada. A colisão de dois carros não deixou feridos.

10h01 – Nesta manhã de trânsito tranquilo, o corredor que apresenta a maior lentidão é o da Marginal Pinheiros, são 8,4 km de morosidade no sentido Interlagos, em todas as pistas.

09h28 – Trânsito em São Paulo tem lentidão de 61km, abaixo da média do horário.

09h25 – Da Avenida Álvaro Ramos, na altura da estação Belém do metrô (Linha Vermelha), até a Rua Wandenkolk.

09h20 – Na Rodovia Fernão Dias, na pista sul (sentido São Paulo), o tráfego flui sem retenção, na manhã de hoje.

09h10 – A Marginal Pinheiros tem lentidão de 2,8 km no sentido Interlagos da Ponte do Jaguaré até a Ponte Cidade Universitária.

08h55 – Tráfego lento na Anchieta na chegada a São Paulo do km 13 ao km 10, informa a Ecovias.

08h51 – Serra: A pista sul da Anchieta está bloqueada para obras entre os km 40 e 55 das 6h às 17h. A pista norte, funciona no sentido São Paulo, teve a direção invertida e segue para o litoral.

08h46 – Avenida Santo Amaro liberada em relação ao acidente junto à Jornalista Roberto Marinho.

08h43 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido marginal, ainda tem 4,6 km de lentidão do Viaduto Santo Amaro até o Viaduto Dante Delmanto, segundo a CET.

08h25– Um ônibus que estava quebrado na Avenida Paulista e bloqueava uma faixa junto à Alameda Joaquim Eugênio de Lima foi removido. Pista liberada.

07h52 – Lentidão passa dos 4,5 km na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, do Viaduto Santo Amaro até o Viaduto Dante Delmanto.

07h43 – Em São Paulo, 52 km de lentidão, segundo CET-SP.

06h50 – Corredor Leste-Oeste com 1,6 km de lentidão no sentido Lapa, a partir da Vinte e Três de Maio.

06h49 – Radial Leste tem 1,7 km de lentidão no sentido Centro, a partir do Viaduto Pires do Rio.

06h38 – O Parque Dom Pedro II foi liberado em relação ao acidente perto da Rua Fernão Sales.

06h23 – 950 m de lentidão no Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, da Avenida do Estado até a Campo de Bagatelle.

06h22 – Complexo Viário Maria Maluf com 1,8 km no sentido Imigrantes a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

05h59 – No sentido Rio, Dutra tem lentidão na pista expressa entre os kms 168 e 164.

05h58 – Ayrton Senna tem lentidão no sentido São Paulo entre os kms 23 e 20.

05h56 – Acidente perto do Parque Dom Pedro II interfere no trânsito na região da Rua Fernão Sales.

05h55 – Atenção, motorista: CET relata um acidente na Estrada do M’Boi Mirim, sentido centro, perto da Avenida Inácio Dias da Silva.

05h53 – Bom dia! No momento, São Paulo não tem pontos de lentidão, segundo a CET-SP.