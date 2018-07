TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quinta-feira, 2 de maio

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

TEMPO REAL

18h57 – Lentidão também na Castello Branco, sentido capital, na região de Barueri, entre o km 23 e km 24. Já a Raposo Tavares não tem retenções.

18h53 – Na Rodovia Presidente Dutra, fluxo lento no sentido Rio de Janeiro, do km 224 ao km 223 e do km 229 ao km 226, devido ao excesso de veículos.

18h45 – Trânsito pesado no Corredor Norte-Sul, entre o viaduto Jaceguai e o viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h37 – CET já iniciou o bloqueio total da Avenida Giovanni Gronchi, entre a Rua Doutor Erasmo Teixeira de Assumpção e a Praça Roberto Gomes Pedrosa, no Morumbi, por medida de segurança para o jogo São Paulo x Atlético Mineiro. O bloqueio vale até às 22h. Confira as intervenções da CET nas principais vias de acesso ao estádio do Morumbi.

18h32 – Motoristas também reduzem a velocidade entre o km 21 e o km 18 da Rodovia Anchieta, sentido São Paulo. Na Cônego Domênico Rangoni, lentidão nos trechos do km 3 ao km 5 e do km 267 ao km 270, sentido Cubatão, devido ao excesso de veículos comerciais.

18h26 – Um incêndio em um caminhão que transportava bolachas bloqueia totalmente a Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, na altura do km 47, em Cubatão. Subida está sendo feita apenas pela Rodovia Imigrantes.

18h21 – Capital paulista tem 99 km de congestionamento no início desta noite, 11,4% das vias monitoradas pela CET. A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem o maior trecho de lentidão: 10,7 km, da Ponte Eusébio Matoso até a Ponte Transamérica.

11h05 – No Estadão desta terça-feira: SPTrans multará invasão de corredor.

10h50 – Você já ouviu falar do Never Late? É um aplicativo que usa informações do tráfego no momento – e o histórico de trânsito também – para determinar quanto tempo o usuário chegará em determinado local. Dessa forma, ele pode saber se chegará atrasado ou não. Saiba mais na matéria feita pelo Estadão PME.

10h41 – O corredor da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, é o que concentra a maior lentidão da cidade no momento, com um total de 19,4 km de lentidão entre as faixas expressa, central e local. A fila mais longa se encontra na pista expressa, desde a Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim — são 9,3 km de congestionamento.

10h36 – Acidente na Marginal Tietê, na pista expressa, sentido Ayrton Senna, após a Ponte da Casa Verde, no centro de São Paulo.

10h33 – Trânsito começa a fluir melhor e a lentidão cai para 80 km em São Paulo.

10h07 – Anchieta tem lentidão na chegada a Capital do km1 3 ao km 10, por excesso de veículos.

10h02 – No momento, há 88 Km de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A lentidão é considerada dentro da média do horário.

08h56 – Ônibus quebrado na Avenida Marquês de São Vicente, no sentido Barra Funda, próximo à Avenida Nicolas Boer.

08h38 – A pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt está com o tráfego restrito no km 16,8, na região de Antonina (PR) devido ao tombamento de uma carreta. Houve derramamento de carga de tecidos na pista. O tráfego está parado do km 19,8 ao km 16,8. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham no atendimento à ocorrência, remoção do veículo, limpeza e liberação da via. Na pista sentido Curitiba, o tráfego flui sem lentidão, na manhã de hoje. As informações são da concessionária da rodovia, a Arteris.

08h35 – Um acidente entre dois caminhões e um carro na Rodovia Presidente Dutra, às 4h18 da manhã desta quinta-feira, 2, tornou mais difícil a chegada a São Paulo pela via. Mesmo após a remoção dos veículos, às 7h20, ainda existe lentidão.

O acidente aconteceu em Guarulhos, na altura do km 212, na pista reversível no sentido Rio de Janeiro — que diariamente, das 6h às 10h, passa a ser utilizada no sentido São Paulo para acomodar o alto fluxo de veículos habitual.

Com os veículos envolvidos no acidente parados no local, não foi possível fazer a reversão das duas faixas que se somariam às quatro da Dutra sentido capital no horário normal — além disso, houve diminuição de velocidade pela curiosidade dos condutores na pista contrária. Só às 7h20 houve a remoção dos dois caminhões e do carro.

Segundo a concessionária CCR, que administra a via, o trânsito é lento por excesso de veículos, mas foi agravado pelo acidente.

08h55 – Gritos de corredores acompanhados pela CET 50 pessoas coupando faixa dos ônibus no sentido paraíso.

08h12 – Rodovia Anhanguera tem lentidão na pista sentido sul (capital), na pista expressa, em Sumaré, do km 111 ao km 104. Já no sentido interior o motorista enfrenta tráfego intenso em Jundiaí do km 63 ao km 67, devido a acidente.

07h56 – O trânsito na Marginal Tietê no sentido Castelo Branco está bastante complicado nesta manhã. Somando as pistas expressa, central e local, o corredor viário tem 14,9 km de lentidão neste momento. Um ônibus está paralisado na pista expressa perto da ponte Miguel Arraes, ocupando a faixa da direita, de um total de quatro. Na madrugada, houve um acidente na altura do número 7.400, perto do Viaduto Imigrante Nordestino, mas ele não causa mais reflexo na lentidão, segundo a CET.

07h54 – Há diversos ônibus imobilizados em várias avenidas de São Paulo, como a Brigadeiro Luis Antônio, a Rebouças, a Nove de Julho, a Rio das Pedras, a Conselheiro Carrão e a Avenida Jabaquara. Um dos ônibus paralisados está na Marginal Tietê, ocupando uma faixa, na via expressa, sentido Castelo Branco, perto da ponte Miguel Arraes. Ocupa a faixa da direita, de um total de quatro.

Lentidão na Imigrantes na região do planalto em direção a São Paulo. FOTO: Ecovias/Reprodução

07h43 – Estradas: O trânsito está lento na Imigrantes, no sentido capital: cinco carros bateram perto do Viaduto Mateus Torlone, em um engavetamento, que ocupa a faixa da esquerda. A Anchieta também tem lentidão, do km 20 ao km 18, e do km 13 ao km 10, na chegada a São Paulo, devido a excesso de veículos.

07h38 – Um acidente na Avenida Interlagos, na altura do site 4455, entre um carro e um ônibus, bloqueia duas faixas da via. Ainda não há informações sobre vítimas.

07h30 – São Paulo tem no momento 53 km de lentidão de acordo com a CET.