TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quinta-feira

22h37 – Fernão Dias com 20 km de lentidão no sentido Belo Horizonte entre o km 56, perto de Mairiporã, e o km 36, na região de Atibaia. No sentido São Paulo, trânsito flui normalmente.

22h22 – Sistema Anhanguera/Bandeirantes também não tem pontos de lentidão, de acordo com CCR AutoBAn.

22h20 – Sistema Castelo-Raposo não tem pontos de lentidão, de acordo com CCR ViaOeste.

22h19 – Dois pontos de lentidão na Dutra, sentido São Paulo, ambos em Belford Roxo: na pista expressa, entre os kms 174 e 177; na via marginal, entre os kms 172 e 176.

22h17 – No sentido Rio, Dutra tem um ponto de lentidão perto de Jacareí, na pista expressa, entre os kms 166 e 164.

22h06 – Região da Ponte do Jaguaré tem 1 km de lentidão até a Praça Apecatu.

22h03 – Ecovias relata, via Twitter, lentidão na chegada a Guarujá pela SP-248 entre os kms 1 e 8.

22h02 – Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123) com tráfego intenso no sentido Campos do Jordão.

22h01 – Raposo Tavares tem tráfego intenso no sentido Cotia.

21h59 – Rodovia dos Tamoios com tráfego intenso no sentido Caraguatatuba e neblina em trechos isolados.

21h52 – Congestionamento na Cônego Domênico Rangoni na entrada de Guarujá.

21h43 – Régis Bittencourt tem três quilômetros de congestionamento no sentido Curitiba, entre os kms 341 e 344, na Serra do Cafezal. Na região de Registro, dez quilômetros de tráfego pesado por causa de uma obra em uma ponte na região, que bloqueia a pista direita. Na via para São Paulo, trânsito flui bem.

21h37 – Fernão Dias com lentidão entre o km 62 e o km 38 no sentido Belo Horizonte. Na via para São Paulo, o trânsito flui bem.

21h32 – No sentido interior, Bandeirantes tem lentidão na pista expressa entre os kms 48 e 52, perto de Jundiaí.

21h31 – Castelo Branco continua com lentidão no sentido interior, entre os kms 22 e 24 das pistas marginal e expressa.

21h30 – No sentido São Paulo, Dutra tem três pontos de lentidão. Dois deles estão em Belford Roxo, nas pistas expressa (entre os kms 172 e 177) e marginal (entre kms 172 e 176). No Rio de Janeiro, lentidão entre o km 166 e o km 167 da pista marginal.

21h28 – Dutra continua com um ponto de lentidão no sentido Rio, perto de Jacareí, pista expressa, entre os kms 166 e 164.

21h24 – Cônego Domênico Rangoni continua com o tráfego lento na chegada a Guarujá por causa do excesso de veículos. Na região, os caminhões usam o acostamento entre o km 1 e o km 5 do acesso 248.

21h22 – Anchieta com lentidão no sentido litoral, na região da Serra.

21h21 – CET informa que o Túnel Anhangabaú será parcialmente interditado no sentido Santana das 23h30 às 4h30 para limpeza.

21h15 – Corredor Norte-Sul com 3,8 km de lentidão no sentido Santana até o Complexo Viário Jorge João Saad (Cebolinha).

21h10 – No sentido São Paulo, Dutra com três pontos de lentidão. Dois deles estão em Belford Roxo: entre os kms 172 e 177 da pista expressa e entre os kms 172 e 176 da via marginal. No Rio de Janeiro, trânsito lento entre os kms 166 e 167.

21h08 – Dutra com um ponto de lentidão no sentido Rio, perto de Jacareí, entre os kms 169 e 164 da pista expressa.

20h54 – Marginal Tietê tem os trechos mais lentos no momento em São Paulo, ambos no sentido Ayrton Senna. Na pista Expressa, até a Ponte do Limão, 7,5 km. Além disso, a partir do Viaduto Imigrante Nordestino, o motorista enfrenta mais 4,9 km de trânsito pesado.

20h49 – Rodovia dos Tamoios com trânsito pesado entre os kms 28 e 45, sentido Caraguatatuba.

20h43 – Régis Bittencourt continua com lentidão no sentido Curitiba, entre o km 340 e o km 345, na região de Miracatu, com chuva em alguns pontos. Na via para São Paulo, trânsito segue tranquilo.

20h41 – No sentido Capital, Bandeirantes tem lentidão na região de Jundiaí entre os kms 49 e 46, pista expressa.

20h40 – Bandeirantes com lentidão em Jundiaí, sentido interior, entre os kms 39 e 52 da pista expressa.

20h38 – Castelo Branco com lentidão no sentido interior, trecho Osasco-Barueri, entre os kms 18 e 24 das pistas marginal e expressa.

20h36 – Na via para São Paulo, Dutra também tem dois pontos de lentidão, ambos em Belford Roxo: na pista expressa (entre kms 172 e 177) e na pista marginal (entre o km 172 e o km 176).

20h35 – Dutra com dois pontos de lentidão no sentido Rio: em Jacareí (pista expressa, entre o km 166 e o km 164) e em São Paulo (pista marginal, entre os kms 227 e 223).

20h32 – Anchieta com lentidão no trecho de serra, do km 42 ao 44.

20h29 – Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto sem tráfego intenso, de acordo com a Ecopistas.

20h28 – Avenida dos Bandeirantes com 6 km de lentidão no sentido Imigrantes a partir do Viaduto Jabaquara.

20h26 – Marginal Tietê com 8,8 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, pista expressa, até a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

20h20 – No sentido São Paulo, Fernão Dias tem lentidão em dois trechos: entre o km 478,5 e o km 484,5 (entre Contagem e Betim) e entre o km 490 e o km 495,5 (Betim).

20h19 – Na Fernão Dias, lentidão no sentido BH do km 73 ao km 68, entre as regiões de São Paulo e Mairiporã.

20h16 – Eixo Norte-Sul com lentidão no sentido Santana entre o Viaduto República Árabe Síria até Viaduto Pedroso.

20h15 – Cônego Domênico Rangoni continua com lentidão na chegada ao Guarujá, na região da Baixada, por causa do excesso de veículos.

20h09 – Rodovia dos Tamoios tem 17 km de tráfego intenso, entre os kms 28 e 45, sentido Caraguatatuba.

20h07 – 100 km de lentidão em São Paulo, com tendência de baixa.

20h06 – Floriano Pinheiro (SP 123) tem tempo encoberto e trânsito intenso no sentido Campos do Jordão.

20h05 – Raposo Tavares continua com trânsito intenso no sentido Cotia.

20h – No sentido Capital, Bandeirantes também tem dois pontos críticos. Na região de Jundiaí, acidente gera lentidão entre os kms 48 e 46 da via expressa. Já em Campinas, o trânsito está intenso entre o km 100 e o km 98 da pista expressa.

19h59 – Bandeirantes com dois pontos de lentidão no sentido interior: em Perus, entre o km 25 e o km 28, pista expressa. Em Jundiaí, pista expressa com trânsito intenso entre o km 43 e o km 52.

19h57 – Na Castelo Branco, três pontos de lentidão no sentido interior. No trecho Osasco-Barueri, excesso de veículos gera tráfego lento na pista expressa (entre km 18 e km 24) e na via marginal (entre km 16 e km 24). No trecho Itapevi-Itu, pista expressa com trânsito pesado entre km 41 e km 44.

19h55 – 127 km de lentidão na capital paulista, com tendência de queda. A via mais complicada é a Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, com 8,8 km de lentidão na via expressa a partir da Ponte Presidente Jânio Quadros.

19h53 – Na Dutra, dois pontos de lentidão no sentido Rio: em Jacareí, na pista expressa, entre o km 166 e o km 164 e em São Paulo, pista marginal, entre os kms 227 e 223.

19h48 – No sentido São Paulo, Rodovia Régis Bittencourt tem lentidão do km 277,8 ao km 272,8, entre as regiões de Embu das Artes e Taboão da Serra.

19h46 – Régis Bittencourt tem 14 km de lentidão em dois pontos no sentido Curitiba: entre os kms 340 e 345, perto da Serra do Cafezal, e entre os kms 433 e 442, na região de Registro.

19h42 – Cônego Domênico Rangoni com trânsito lento na chegada ao Guarujá, sentido Leste.

19h40 – Raposo Tavares com lentidão no sentido interior, trecho Sorocaba-Araçoiaba, entre o km 92 e o km 94.

19h39 – Castello Branco com três trechos de lentidão. No trecho Osasco-Barueri, lentidão nas pistas expressa e marginal entre o km 15 e o km 24. Entre Itapevi e Itu, lentidão na via expressa entre o km 43 e o km 44.

19h32 – Raposo Tavares tem tráfego intenso com pontos de lentidão no sentido Cotia.

19h28 – Corredor Norte-Sul com 8,7 km de lentidão no sentido aeroporto, a partir do Viaduto João Julião da Costa Aguiar. Na via para Santana, 8,6 km de lentidão na Praça da Bandeira.

19h25 – Dutra com três pontos de lentidão no sentido Rio: em Guaratinguetá, na pista expressa, entre km 65 e km 64; em São Paulo, pista marginal, entre os kms 227 e 223; e em Jacareí, pista expressa, entre km 160 e km 157.

19h20 – 219 km de lentidão em São Paulo, acima da média para a data.

19h17 – Anhanguera com três pontos de lentidão no sentido interior: Campinas (do km 100 ao km 108), Jundiaí (do km 51 ao km 60) e Osasco (do km 18 ao km 20).

19h14 – DER informa: Mogi-Bertioga também tem trânsito intenso no sentido Bertioga.

19h13 – Raposo Tavares tem pontos de lentidão no sentido Cotia e tempo encoberto.

19h12 – Marginal Pinheiros com 14,5 km no sentido Castello Branco, pista local, da Rua Américo Brasiliense até a Rodovia Castello Branco.

19h11 – No sentido Castello, Marginal Tietê tem 8,9 km na via expressa, Rua Baumgart até a Ponte do Piqueri.

19h10 – Marginal Tietê com mais de 17 km de lentidão no sentido Ayrton Senna. Na pista expressa, 18,5 km entre a Ponte Velha Fepasa até a Ponte Imigrante Nordestino. Na via local, 17,7 km a partir da Ponte do Piqueri.

19h07 – 235 km de lentidão em São Paulo.

19h06 – Bandeirantes com dois pontos de lentidão no sentido interior. Em Perus, pista expressa com trânsito pesado entre o km 25 e o km 28. Na região de Jundiaí, lentidão na pista expressa entre o km 43 e o km 52.

18h59 – Cônego Domênico Rangoni, Imigrantes e Padre Manoel da Nóbrega não têm lentidão registrada pela Ecovias.

18h58 – Anchieta continua com tráfego lento na chegada a Santos, entre o km 64 e o km 65.

18h54 – Rodovia Oswaldo Cruz (SP 125) com trânsito intenso e tempo encoberto, segundo DER.

18h53 – Na Mogi-Bertioga, tempo encoberto e tráfego intenso, aponta o DER.

18h51 – No trecho paulista da Dutra, um ponto de lentidão no sentido Rio-SP: entre o km 218 e 221, perto de Guarulhos.

18h48 – No Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, trânsito flui bem.

18h46 – Lentidão na Marginal Tietê passa dos 17 km nas duas pistas do sentido Ayrton Senna, começando no Viaduto Imigrante Nordestino.

18h40 – No sentido São Paulo, Fernão Dias com dois pontos de lentidão: entre o km 479 e o km 485 (entre Contagem e Betim) e entre o km 487 e o km 495 (Betim).

18h38 – Fernão Dias com dois pontos de lentidão no sentido BH: entre o km 68 e o km 62 (Maiporã) e entre o km 483 e o km 481 (Betim).

18h36 – Radial Leste com lentidão no sentido Penha entre o Viaduto Antártica e o Elevado Alberto Badra.

18h32 – 225 km de lentidão em São Paulo.

18h31 – Na Régis Bittencourt, sentido Curitiba, há lentidão do km 340 ao km 345,3, na região de Miracatu (SP) e do km 434 ao km 442, na região de Registro (SP).

18h30 – Na Régis Bittencourt, lentidão no sentido São Paulo do km 30 ao km 28, na região de Campina Grande do Sul (PR), devido ao procedimento de remoção de uma carreta que tombou durante a manhã no km 28.

18h27 – Eixo Norte-Sul, sentido Santana, com lentidão do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até Ponte das Bandeiras.

18h24 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, com 2,9 km de lentidão a partir do viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h20 – Ecopistas relata tráfego intenso nas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto nos dois sentidos, mas sem pontos de parada.

18h14 – Rodovia Castello Branco com dois pontos de lentidão no sentido interior (Oeste), trecho Osasco Barueri: entre o km 15 e o km 24 da pista Marginal e entre os kms 13 e 24 da pista Expressa.

18h12 – Dutra com cinco pontos de lentidão no sentido Rio: dois em Guarulhos (entre kms 226 e 223 e entre os kms 211 e 210), um em Aparecida (entre kms 67 e 64), em São José dos Campos (entre km 142 e km 139) e em Jacareí (kms 159 e 157).

18h09 – Lentidão na Anchieta na chegada a Santos (sentido Sul) do km 64 ao km 65.

18h07 – Marginal Pinheiros com 14,5 km de lentidão no sentido Castelo Branco, da pista expressa, do Rua Américo Brasiliense até a Rodovia Castelo Branco.

18h04 – Lentidão na Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna: na via expressa (18 km) e local (15 km), a partir do Viaduto Imigrante Nordestino.

17h59 – Lentidão na Ayrton Senna no sentido interior em três trechos: entre o km 14 e o km 17, entre km 18 ao km 20 e entre os kms 30 e 32.

17h57 – 213 km de lentidão em São Paulo.

17h56 – Avenida Nove de Julho com 4,8 km de lentidão no sentido Centro a partir da Praça da Bandeira.

17h47 – Rodovia Ayrton Senna tem dois pontos de lentidão no sentido Rio: do km 17 ao km 20 e do km 30 ao km 32.

17h46 – Na ida ao Rio, lentidão em quatro trechos da Dutra: dois em Guarulhos (entre kms 226 e 223 e entre os kms 211 e 210), um em Aparecida (entre kms 67 e 64) e em São José dos Campos (entre km 142 e km 139).

17h42 – Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, com 8,7 km de lentidão a partir do Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h40 – Marginal Pinheiros: no sentido Castello, mais de 11 km na pista expressa a partir da Ponte do Jaguaré. Na via local, 7 km a partir da Avenida Eusébio Matoso.

17h37 – No sentido interior, Bandeirantes com lentidão na região de Jundiaí (entre km 45 e km 52) e Perus (entre km 24 e 28).

17h34 – 202 km de lentidão em São Paulo, com tendência de alta.

17h31 – Na Anchieta, tráfego lento na chegada a Santos do km 64 ao km 65.

17h30 – CET relata acidente na Ponte Eusébio Matoso, ocupando duas faixas no sentido bairro.

17h28 – Na Capital: trânsito intenso na Marginal Tietê:

– Sentido Ayrton Senna: mais de 18 km de lentidão nas vias local e expressa, a partir da Ponte Aricanduva.

– Sentido Castello Branco: mais de 9 km na via expressa, a partir da Ponte do Piqueri. Na pista local, 9,1 km até a Avenida Cruzeiro do Sul.

17h23 – Dutra com um ponto de lentidão no trecho paulista, sentido Rio-SP: na região de Guarulhos, pista marginal, entre o km 219 e o km 221.

17h21 – Castello Branco com tráfego lento no trecho Osasco-Barueri em dois pontos, sentido interior: na pista marginal, entre o km 15 e o km 24, e na via expressa, entre o km 13 e o km 24.

17h18 – DER informa: Raposo Tavares com trânsito intenso no sentido Cotia. Manoel Hyppolito Rego continua com interdição parcial entre os kms 157 e 160 devido risco de queda de barreira.

17h14 – Na Ayrton Senna, tráfego lento do km 11 ao km 14 no sentido Interior.

17h13 – Não há lentidão no Sistema Anchieta-Imigrantes, aponta Ecovias.

17h08 – 183 km de lentidão em São Paulo.

17h – Boa tarde! São Paulo registra agora 177 km de lentidão, segundo a CET. Na Zona Sul, o tráfego lento chega a 51 km.

16h54 – A Rodovia Presidente Dutra tem tráfego lento no sentido Rio de Janeiro, na região de São José dos Campos, entre os km 142 e 139 e entre os km 149 e 145. No sentido São Paulo, há lentidão entre os km 143 e 145, também na região de São José dos Campos.

16h31 – A Rodovia Fernão Dias tem tráfego lento na pista Norte (sentido Belo Horizonte), do km 82,3 ao km 74,8, na região de São Paulo (SP), reflexo de um acidente envolvendo uma carreta, que restringiu o tráfego na faixa 1. A via já foi liberada.

Na pista Sul (sentido São Paulo), há lentidão, devido ao tráfego intenso, nos seguintes trechos:

– Entre o km 479 e o km 484 (entre Contagem e Betim);

– Entre o km 490 e o km 495 (Betim).

16h26 – CET registra 124 km de lentidão na capital paulista. A zona sul tem 38 km de tráfego lento. A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castello Branco, tem 11,7 km de congestionamento, da Ponte do Piqueri até a Ponte Jânio Quadros.

16h18 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 11 ao km 14 no sentido interior. No sentido São Paulo, o trânsito flui bem. A foto abaixo mostra o km 15 da rodovia.

FOTO: Câmera/Ecopistas

16h14 – No trecho Osasco-Barueri da Rodovia Castello Branco, há lentidão nas pistas marginal e expressa entre os km 15 e 13 (sentido capital) e entre os km 15 e 24 (sentido interior).

16h11 – A Rodovia Anhanguera tem tráfego lento no trecho São Paulo – Jundiaí, entre os km 57 e 60. No mesmo trecho, a Rodovia dos Bandeirantes tem lentidão entre os km 24 e 28 (região de Perus) e entre os km 47 e 52 (região de Jundiaí.

16h02 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, do km 338 ao km 350, entre as regiões de Juquitiba e Miracatu (SP). Também há lentidão do km 439 ao km 442, na região de Registro (SP), devido a obras de reparo na ponte sobre o Rio Ribeira de Iguape no km 442, que restringem o tráfego na faixa da direita.

Na pista sentido São Paulo, há lentidão do km 272 ao km 271, na região de Taboão da Serra (SP), reflexo de um atropelamento no km 271, que restringiu o tráfego na faixa da direita. Não há mais restrições na via.

O acostamento da pista sentido Curitiba está liberado para tráfego do km 344 ao km 349, na região de Miracatu (SP). Também foi montada faixa reversível na pista sentido Curitiba, do km 349,1 ao km 351, também na região de Miracatu.

15h48 – Pista expressa da Presidente Dutra tem congestionamento na região de São José dos Campos, devido ao reflexo de um acidente. Já no sentido Rio de Janeiro, o tráfego é lento na pista marginal, na região de Guarulhos, por conta do excesso de veículos.

15h46 – Capital já tem 87 km de lentidão. O corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem 7,2 km de congestionamento, da Ponte das Bandeiras até o Viaduto Indianópolis.

15h15 – Principais lentidões do momento na capital:

Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Ponte Jânio Quadros até Ponte Freguesia do Ó (9,6 km)

Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Rodovia Castelo Branco até Ponte do Piqueri (4,6 km)

Corredor Norte/Sul, sentido Santana, da Rua Estado de Israel até o Viaduto Pedroso (4,1 km)

Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco , pista expressa, da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Rua Tucumã (3,2 km)

15h12 – Capital tem, neste momento, 71 km de lentidão. A zona oeste tem 21 km de trânsito lento e a zona sul, 19 km.

14h48 – Quem sai da capital com destino ao interior do Estado encontra tráfego lento na Castello Branco, entre os km 19 e 25. Na Raposo Tavares, as condições são boas.

A expectativa é que circulem 506 mil veículos pelo Sistema Castelo Branco-Raposo Tavares de hoje até domingo. Nesta quinta-feira, são esperados cerca de 60 mil veículos saindo de São Paulo pela Castello Branco. O horário de pico começou por volta de 12h30 e deve ir até as 23h.

14h33 – Sistema Anchieta-Imigrantes tem condições boas na descida da serra. Há congestionamento nas rodovias da Baixada Santista. A Cônego Domênico Rangoni tem retenção de veículos no sentido Guarujá, entre os km 251 e 248 e entre os km 1 e 5. A expectativa é que entre 250 mil e 340 mil veículos circulem no sistema até o final do domingo. Os horários de pico serão entre as 16h e a noite de hoje e entre as 7h e 12h de amanhã.

14h18 – Tráfego flui bem nos dois sentidos da Rodovia Imigrantes. FOTO: Câmera/Ecovias

14h12 – São Paulo tem 74 km de lentidão com tendência de alta. A zona oeste é a região com a pior situação, com 28 km de trânsito lento.

14h04 – A Rodovia Cônego Domênico Rangoni ainda tem tráfego congestionado no sentido Guarujá, do km 251 ao km 248, e do km 01 ao km 05. Caminhões seguem utilizando o acostamento entre o Km 01 e Km 05 do acesso 248. No sentido oeste, o trânsito flui normalmente.

13h50 – A CET registra 65 km de congestionamento nas vias monitoradas na capital, acima da média esperada para o horário. A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castello Branco, tem 11,3 km de lentidão, da Freguesia do Ó até Tatuapé. A Marginal Tietê também tem trânsito lento na saída da Rodovia Presidente Dutra. Já na saída de São Paulo pela Rodovia Anchieta há lentidão no trecho urbano, depois o tráfego flui bem.

13h44 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento na chegada a Santos, por excesso de veículos. No sentido norte, o tráfego flui normalmente.

13h41 – Terminais rodoviários esperam receber mais de 800 mil pessoas entre hoje e segunda-feira. Neste momento, a situação ainda é tranquila nas Rodoviárias Tietê e Barra Funda. A movimentação deve ficar intensa a partir das 15h.

13h31 – A CET informa que, devido ao feriado, o rodízio municipal será suspenso amanhã (29). Permanecem as restrições a caminhões e fretados.

A expectativa de maior fluxo nas estradas é entre as 16h e 22h de hoje e as 6h e 22h de sexta-feira. A recomendação é evitar viajar nesses horários.

13h21 – A Rodovia Fernão Dias tem congestionamento de 3 km na região do km 74, sentido Belo Horizonte, por conta de um acidente envolvendo uma carreta. O tráfego flui pelas faixas 2 e 3.

13h16 – Metrô de São Paulo informa que houve falha na região da estação Clínicas, por conta do controle de velocidade entre as estações Clínicas e Consolação. O problema já foi resolvido, mas ainda há reflexos. A velocidade dos trens segue reduzida na Linha Verde, com maior tempo de parada nas plataformas.

13h13 – A capital tem 56 km de lentidão, com tendência de baixa.

Principais Lentidões do Momento:

Marginal Tietê, sentido Castello, pista expressa, da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte do Tatuapé (11,2 km)

Marginal Tietê, sentido Castello, pista local, da Rua da Coroa até a Ponte do Piqueri (9,1 km)

Marginal Tietê, sentido Castello, pista expressa, da Rua da Coroa até a Ponte Julio de Mesquita Neto (6,2 km)

Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista local, da Rodovia Castello Branco até a Ponte do Jaguaré (2,8 km)

13h09 – A Dutra tem tráfego lento na região de Guarulhos, pista marginal, entre os km 228 e 230.

13h05 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego bom em ambos os sentidos. Na foto, a estrada na região do km 15, sentido leste. Crédito: Câmera Ecopistas.

12h59 – A Rodovia Castelo Branco tem trânsito lento no trecho Osaco Barueri entre os km 21 e 24 (pista marginal) e entre os km 14 e 13 (pista expressa).

12h57 – A pista expressa da Avenida dos Bandeirantes, no trecho São Paulo-Jundiaí, tem tráfego congestionado entre os km 15 e 13, na região de São Paulo, devido ao reflexo de congestionamento das Marginais.

12h51 – Régis Bittencourt tem um ponto de congestionamento, no sentido Curitiba, na altura da Serra do Cafezal, entre os km 339 e 250. A Operação Páscoa começou às 12h e um trecho de acostamento, entre os km 344 e 349, está liberado para o trânsito de veículos, no sentido Curitiba.

12h44 – Capital tem 61 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A zona norte é a região com maior congestionamento: 25 km. A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castello Branco, tem 12,8 km de lentidão.

12h30 – A Rodovia Cônego Domênico Rangoni está liberada do bloqueio que aconteceu no km 257 devido ao tombamento de uma carreta. Segundo a Ecovias, que administra a via, duas faixas foram liberadas às 12h15 e a terceira foi liberada às 12h30.

12h20 – Na cidade de São Paulo, os maiores trechos de congestionamento no momento, de acordo com a CET, são os seguintes:

– Marginal Tietê, sentido Castello, pista expressa, da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte dos Remédios (6,3 km)

– Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro (4 km)

– Marginal Tietê, sentido Castello, pista local, da Ponte do Piqueri até a Ponte Nova Fepasa (3,2 km)

– Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista local, da Rodovia Castello Branco até a Ponte do Jaguaré (2,8 km)

11h59 – A Rodovia Cônego Domênico Rangoni está interditada no km 257, em Cubatão, devido ao tombamento de uma carreta. A Ecovias, que administra a rodovia, informa que ainda não há previsão de quando o problema será resolvido.

A carreta ocupa as duas faixas de rolamento e o acostamento, que também vem sendo utilizado no trânsito para diminuir o congestionamento quilométrico que tem sido registrado nas últimas semanas no local. Equipes estão trabalhando em busca de uma solução.

Com a interdição, quem deseja ir ao Guarujá deve seguir por Santos e embarcar na balsa para a cidade. Nesse caso, na descida para o litoral sul a partir da capital, deve-se escolher entre as rodovias Anchieta e Imigrantes. Segundo o site da Ecovias, no momento, as duas vias estão com trânsito tranquilo.

11h39 – Atenção leitores que se dirigem ao litoral sul. Um tombamento de carreta no km 257 da Rodovia Cônego Domênico Rangoni no sentido Guarujá interdita totalmente a rodovia. A Ecovias informa que já tem viaturas no local para tentar solucionar o problema.

11h36 – Na região da Luz, no centro de São Paulo, um ônibus está quebrado na Avenida Prestes Maia, sentido Santana, próximo a Passagem Tom Jobim, desde as 11h16.

11h25 – A Rodovia Castello Branco tem lentidão tanto no sentido capital (leste) quanto no sentido interior (oeste). No sentido leste, a lentidão vai do km 15 ao km 13, na pista expressa e na pista marginal. No sentido interior, a lentidão vai do km 22 ao km 24, na Marginal, e do km 13 ao km 15, na pista expressa. A Rodoanel é opção para evitar o engarrafamento que se forma próximo ao Cebolão.

11h05 – A lentidão na Marginal Tietê já chega nas proximidades da Ponte da Casa Verde, com a expressa, a central e a local cheia de carros, como se pode ver na imagem acima, da câmeras da CET. A CET diz que são verificadas lentidões principalmente nos trechos Da Ponte da Casa Verde até a Ponte dos Remédios e da Ponte do Piqueri até a Ponte Nova Fepasa, no sentido Castelo Branco.

Veja o que abre e o que fecha no feriadão em São Paulo

10h45 – A Avenida dos Bandeirantes tem lentidão em 4 km, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro.

10h39 – Segundo a SPTrans, o funcionamento do transporte de ônibus na Páscoa será de 50% da frota na sexta-feira, 70% no sábado e 50% no domingo. Na segunda-feira, 1, a frota de ônibus retorna para 100%. Os postos de atendimento nos 28 terminais da cidade continuarão abertos. Os postos e lojas de vendas e atendimento estarão fechados na sexta-feira.

10h33 – Recomendações da CET para quem vai cair na estrada:

– Quem utiliza as rodovias do entorno da cidade deve evitar acessar o sistema viário local, especialmente a Marginal do Rio Tietê na quinta e sexta-feira.

– Motoristas vindos do norte do País para ir para o sul devem utilizar as Rodovias D. Pedro I e Rodoanel Mário Covas. Quem seguir no sentido contrário deve utilizar a Rodovia D. Pedro I e o Rodoanel Mário Covas

– Veículos do interior do Estado indo ao litoral paulista por meio do sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) devem evitar entrar na malha viária da cidade, desviando pelo Rodoanel Mário Covas.

– O acesso à Rodovia Raposo Tavares para quem segue pela Marginal Pinheiros deve ser pela Avenida Escola Politécnica até a Raposo, no km 17.

10h22 – As ruas e avenidas paulistanas têm no momento 42 km de lentidão. A região da cidade que mais concentra morosidade é a oeste, com metade da lentidão monitorada (21 km). Informação da CET, divulgada às 10h14.

10h14 – A Rodovia Rio-Santos continua com o bloqueio de uma faixa na altura do km 158, em São Vicente, entre as praias de Boiçucanga e Maresias. No entanto, o tráfego é feito normalmente por uma faixa livre para a ida e uma faixa livre para a volta.

10h08 -A Rodovia Anchieta, no trecho de Serra, sentido São Paulo, teve o tráfego liberado entre o km 40 e o km 55, às 10h. A pista estava interditada para obras, e a subida estava sendo feita apenas pela Imigrantes no período. O trânsito não foi afetado, de acordo com a Ecovias, que administra a via.

09h58 – O Complexo Viário Maria Maluf teve liberação em relação a acidente acontecido junto à Avenida Presidente Tancredo Neves, no sentido Anchieta.

09h45 – Marginal Tietê: A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) mantém a recomendação para evitar pela Marginal Tietê no sentido Rodovia Castello Branco, em função de um tombamento de caminhão justo no início da alça de acesso à rodovia. O caminhão ocupa duas faixas de rolamento, ficando liberada ao trânsito apenas a faixa da esquerda da via. A engenharia de campo da Companhia está no local orientando os motoristas. Mas o ideal é que as pessoas busquem caminhos alternativos.

09h41 – O leitor Rafa Gushi (@rafagushi) mostrou no Instagram um ponto de paralisação na Avenida Nove de Julho, no Itaim Bibi, por volta das 8h30.

“Congestionamento na #9dejulho, porém a paisagem é de se apreciar um pouco”, disse Rafa Gushi, informando com bom humor.

09h29 – A Avenida Radial Leste flui bem em diversos trechos, como o que se vê na imagem acima, das 09h20. Um dos poucos trechos de lentidão fica na Avenida Alcântara Machado, entre as ruas Bresser e Piratininga.

09h14 – A CET registra no momento seis semáforos apagados, um deles na Rua da Consolação com a Rua João Guimarães Rosa. Também há cinco semáforos piscando em amarelo intermitente, um deles na esquina da Avenida Imirim com a Rua José de Oliveira, na Casa Verde.

09h05 – A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que vai alterar a circulação das ruas José Guerra, Antônio de Oliveira e Pais da Silva, a partir de sábado (30/03), com adequação e implantação de novos semáforos.

08h52 – O rodízio de carros continua valendo hoje, quinta-feira, para as placas com o final 7 e 8, das 7h às 10h e das 17h às 20h. Mas o rodízio não valerá nesta sexta-feira, que é feriado. Os carros com final 9 e 0 não serão impedidos.

08h42 – CPTM: Na Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, da estação Guaianazes à Estudantes, trens circulam com maior intervalo para manutenção na via entre as estações Guaianazes e Antonio Giannetti.

08h38 – Os motoristas que saem de Osasco enfrentam lentidão, tanto para se dirigir à capital como para pegar estrada.

08h34 – Um acidente no Complexo Viário Maria Maluf, entre moto e carro, com uma vítima, ocupa a faixa da esquerda das três faixas da via, no sentido Anchieta.

08h30 – Acidente entre moto e carro ocupa uma faixa na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, na pista local da Marginal Tietê, próxima à Ponte Presidente Jânio Quadros.

08h26 – O DER informa que a Rodovia Raposo Tavares apresenta tráfego intenso, no sentido capital, e lentidão entre o km 13 ao km 10.

08h20 – Trânsito lento na Anchieta, sent, SP, do km 13 ao km 10 e do km 20 ao km 18, por excesso de veículos.

08h06 – Na Radial Leste/Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, lentidão do Viaduto Carlos Ferraci até a Avenida Vinte e Três de Maio.

08h03 – O dia iniciou com sol entre nuvens em São Paulo. Para as próximas horas, é esperado que temperatura aumente, podendo atingir os 24°C, informação da CGE.

08h00 – Na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, o tráfego se encontra congestionado no sentido Guarujá do km 253 ao km 248 e do km 01 ao 05. Caminhões seguem utilizando o acostamento entre o Km 01 e Km 05.

Veja também: Caminhões ainda enfrentam 6 km de filas para chegar ao Porto de Santos

07h53 – As vias da cidade de São Paulo têm no momento 55 km de lentidão. A região mais congestionada é a Sul, representando 41% do total de morosidade nas vias paulistanas.

07h47 – A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda aos motoristas que evitem circular pela Marginal Tietê, sentido Castello Branco, em função de tombamento de caminhão no acesso à Rodovia Castello Branco. O caminhão ocupa duas faixas de rolamento, ficando liberada ao trânsito apenas a faixa da esquerda da via.

Rodovia Ayrton Senna às 07h34, no km 19, em Guarulhos. FOTO: Reprodução/Ecopistas

07h34 – Tráfego leto na Rodovia Ayrton Senna, do km 23 ao km 20, sentido capital, sentido interior o tráfego é normal. A imagem acima mostra o tráfego da rodovia no km 19, ainda em Guarulhos.

07h30 – Bom dia!