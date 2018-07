TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quinta-feira

Trânsito flui na Avenida Rebouças às 8h desta quinta-feira. FOTO: Reprodução/Câmera CET.

Está parado no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir das vias congestionadas na cidade. Postem durante todo o dia imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao. Não esqueçam de citar o local e o número aproximado. As principais dicas de vocês vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

TEMPO REAL

21h12 – Avenida dos Bandeirantes tem 2 km de lentidão no sentido Imigrantes, a partir da Rua Antonio de Macedo Soares.

20h41 – Ayrton Senna com trânsito lento do km 11 ao km 15, sentido interior.

20h10 – No sentido Castelo, Marginal Pinheiros tem 3,4 km de lentidão na pista local, da Rua Quintana até a Ponte Eusébio Matoso.

20h09 – Corredor Norte/Sul tem 5,7 km de lentidão no sentido Aeroporto, do Viaduto Santa Generosa até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h08 – Marginal Pinheiros tem dois pontos de lentidão no sentido Interlagos: na pista expressa, 11,7 km da Ponte do Jaguaré até a Ponte João Dias; na via local, 3,7 km da Ponte Cidade Jardim até a Ponte Nova do Morumbi.

19h55 – Túnel Ayrton Senna II com 1,8 km de lentidão a partir da Avenida Antonio Joaquim de Moura Andrade.

19h40 – Marginal Pinheiros com mais de 11 km de lentidão no sentido Interlagos, pista expressa, a partir do Viaduto João Dias.

19h10 – Corredor Norte/Sul com 8,7 km de lentidão no sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h09 – No sentido Castelo Branco, Marginal Pinheiros com lentidão a partir da Ponte Nova do Morumbi nas pistas local e expressa.

19h08 – Marginal Pinheiros com 8,9 km de lentidão no sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte da Cidade Universitária até a Ponte João Dias.

19h05 – 97 km de lentidão em São Paulo, aponta CET.

18h52 – Radial Leste com 3,5 km de lentidão no sentido Bairro a partir do Viaduto Alberto Badra.

18h26 – Acidente na Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha sentido Interlagos ocupa duas faixas próximo a Ponte Morumbi.

18h23 – Ligação Leste-Oeste com 2,8 km de lentidão no sentido Penha a partir da Avenida Alcântara Machado.

18h19 – Régis Bittencourt tem dois pontos de lentidão no sentido Curitiba: entre o km 276 e o km 279 (em Embu das Artes) e entre os kms 338 e 344.

18h13 – Avenida dos Bandeirantes com 3 km de lentidão no sentido Marginal, a partir do Viaduto Santo Amaro.

18h11 – Radial Leste tem 3,5 km de lentidão no sentido Bairro, a partir do Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

18h10 – Marginal Tietê com lentidão no sentido Ayrton Senna da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rua Azurita nas vias expressa e local.

18h07 – Marginal Pinheiros com 7,3 km de lentidão no sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica.

18h06 – Corredor Norte/Sul com 8,7 km de lentidão no sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h – Boa tarde! Em São Paulo, 90 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

10h30 – Sol, poucas nuvens e termômetros marcando 25ºC em São Paulo nesta manhã, mas o CGE informa através do Facebook que o tempo pode mudar durante a tarde, com pancadas de chuva de forte intensidade durante a noite e a madrugada.

10h20 – Rodovia Castello Branco tem 6 km de congestionamento, sentido capital, nas pistas expressa e marginal. O excesso de veículos causa lentidão do km 19 ao km 13, região de Osasco e Barueri.

10h15 – Um acidente também causa lentidão no km 49 da Rodovia Imigrantes, sentido São Paulo. Na Anchieta, a chegada a São Paulo tem tráfego normalizado.

10h08 – Na Rodovia Presidente Dutra, congestionamento de 5 km na região de São José dos Campos, sentido Rio de Janeiro. Devido a um acidente, o fluxo de veículos é lento na pista marginal, do km 151 ao km 146.

10h00 – Trânsito sem retenções em ambos os sentidos das rodoviais Fernão Dias e Régis Bittencourt.

09h46 – Quem optou por sair da zona leste de trem também precisou de paciência nesta manhã. A Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) operou com maior intervalo de circulação devido a uma ocorrência técnica por volta das 7h. Equipes de manutenção foram acionadas e os trens já voltam a circular normalmente, informa o Twitter da CPTM.

09h38 – O fluxo de veículos ainda é complicado na Radial Leste, sentido centro, com lentidão da Rua Bernardino Brito F. de Carvalho até o Viaduto Alberto Badra.

09h30 – Motoristas enfrentam 74 km de lentidão nas ruas e avenidas de São Paulo, 8,5% das vias monitoradas pela CET.

09h15 – Também está muito lenta a circulação de carros no Corredor Norte-Sul, no sentido Aeroporto de Congonhas, desde antes da Marginal Tietê até o Parque Ibirapuera — especificamente, da Praça Campo de Bagatelle até a Praça da Bandeira, e da Praça da Bandeira até a entrada do Túnel Ayrton Senna, já na 23 de maio. São cerca de 8,5 km. Confira no mapa abaixo:



09h00 – Muito congestionamento na Marginal Pinheiros na pista expressa no sentido Interlagos. Lentidão no trecho de 9,3 km desde a Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim. A pista local tem 2,8 km, também da Castelo até a Ponte do Jaguaré.

Confira o painel do trânsito da CET às 8h45

08h37 – Ida e chegada de Osasco para São Paulo pela Castello Branco está com trânsito complicado, informa a Rádio Estadão.

08h36 – Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, da Praça Campo de Bagatelle até o Viaduto Santa Ifigênia tem 3,1 km congestionados.

08h31 – Acidente entre um micro-ônibus e uma moto, com um ferido, na Rua Melo Freirer com Antonio de Barros, no sentido centro, está ocupando a faixa exclusiva da direita.

08h29 – Marginal Pinheiros registra a maior extensão com tráfego lento, segundo a CET, no sentido Interlagos, com 5,6 km da Ponte da Cidade Universitária até a Castello Branco.

08h26 – Avenida Embaixador Macedo Soares com Dr. Gastão Vidigal tem duas faixas da direita da pista local ocupadas após um acidente com um carro e duas motos, sentido Ayrton Senna.08h27 – São Paulo tem 53 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET, dentro da média para o horário.

08h25 – Os principais pontos de lentidão da cidade são as duas Marginais: a Marginal Pinheiros tem 5,6 km de morosidade da Rodovia Castelo Branco até Ponte Cidade Universitária, sentido Interlagos, e a Marginal Tietê tem 5,4 km de lentidão da Ponte do Piqueri até a Rodovia Castelo Branco.

08h21 – A Rodovia dos Bandeirantes apresenta lentidão no sentido capital, do km 16 ao km 13, como reflexo do congestionamento das Marginais, se acordo com o monitoramento da CCR, concessionária da via.

08h16 – Juntando diferentes trechos da Avenida Marginal Tietê no sentido Castelo Branco, há cerca de 5 km de lentidão na pista local, 2,5 km na pista expressa e 1,3 km na faixa central.

08h10 – A região com mais lentidão concentrada em São Paulo é a zona sul, com 24 km de congestionamento. Em seguida, vem a oeste, com 11 km.

08h12 – Rodovia Régis Bittencourt flui em ambos os sentidos (Curitiba e São Paulo) nesta manhã.

08h10 – Rodovia Fernão Dias tem retenção do km 479 ao 477, na região de Contagem (MG), devido ao tráfego intenso no sentido Belo Horizonte.

08h08 – Lentidão na Rodovia Castello Branco, sentido São Paulo, na altura de Guarulhos, do km 15 ao 13, por excesso de veículos.

07h59 – Lentidão na Rodovia Anhanguera, tanto no sentido Sul (km 110 a km 104), como no sentido norte (km 102 a km 103), na região de Campinas.

07h53 – Estradas: Há também lentidão na saída de veículos de São Paulo para o interior, pela Rodovia Ayrton Senna, do km 13 ao km 16. Já a descida para o litoral sul, pela Rodovia Anchieta, no trecho de serra, devido ao excesso de veículos comerciais.

07h48 – Não bastasse o trânsito lento diário na Radial Leste no sentido centro, um acidente na via, próximo à Rua Silva Jardim, ocupa duas faixas, no Belém. Agora, o congestionamento vai da Praça Divinolândia até o Viaduto Alberto Badra, em cerca de 4,5 km.

07h46 – Na Raposo Tavares, uma queda de moto no km 14 no sentido São Paulo deixa uma faixa interditada. O tráfego é lento do km 26 ao km 14. O tempo é bom.

07h42 – Lentidão provocada por excesso de veículos na Rodovia Ayrton Senna, no sentido São Paulo, na altura do km 19, vindo de Guarulhos, do km 32 ao km 20.

Concentração de carros na Rodovia Ayrton Senna, no sentido São Paulo, na altura do km 19, vindo de Guarulhos. FOTO: Reprodução/Ecopistas.

07h38 – Lentidão já dentro de São Paulo no trecho entre a Rodovia dos Imigrantes e a Avenida Professor Abraão de Morais, sentido centro, do Viaduto Mateus Torloni até a Rua Ribeiro Lacerda, em um total de 3,2 km.

07h33 – Lentidão na Marginal Tietê da Ponte do Jaguaré até a Cidade Universitária.

07h28 – Ao todo, as vias da cidade de São Paulo apresentam 43 km de lentidão, de acordo com o monitoramento da CET.

07h26 – A chegada na capital pela Rodovia Ayrton Senna está bem difícil para os motoristas. A lentidão chega a 14 km, na região de Guarulhos, entre o km 32 e o km 18.

07h18 – Um acidente envolvendo carga na Avenida São Miguel, no sentido bairro, ocupa duas faixas, junto à Rua Das Províncias, na Penha, zona leste.

06h56 – Um trem do metrô da Linha 1-Azul ficou parado das 6h30 às 6h45 na saída da estação Ana Rosa. Segundo o monitoramento do Metrô, a circulação está normal.

06h42 – Quem vem da zona norte ao centro também encontra lentidão no Corredor Norte-Sul, no trecho entre a Praça Campo de Bagatelle e a Avenida do Estado, cerca de 1 km.

06h37 – Tráfego normal na maior parte das rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (Anchieta, Imigrantes, Cônego Domênico Rangoni e Padre Manoel da Nóbrega). O único trecho de lentidão é a chegada a São Paulo pela Rodovia Anchieta, do km 13 ao km 10, devido a excesso de veículos. O tempo é encoberto.

06h31 – O trânsito paulistano já começa a formar lentidão para quem vem da zona leste ao centro. A Radial Leste tem congestionamento da Rua Bernardino Brito de Carvalho até o Viaduto Alberto Badra, em um total de 3 km.

06h25 – Bom dia.