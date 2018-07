TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quinta-feira

A internauta Graziele Cestarolli Ortega (@grazyortega) compartilhou no Instagram imagens da lentidão na Rua Vergueiro na tarde desta quinta-feira, 11. FOTO: Reprodução Instragram

Você também está parado no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao. Na hora de enviar a sugestão, não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas de vocês vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

TEMPO REAL

22h06 – Túnel Ayrton Senna será interditado, sentido Bairro, das 23h30 às 4h30, para limpeza. Os motoristas deverão seguir pela Avenida Pedro Álvares Cabral (Sentido Pinheiros), Praça Armando de Salles Oliveira, ruas Manoel da Nóbrega, Bento de Andrade, Cândido do Nascimento e Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade.

21h26 – Na Rodovia dos Imigrantes, o trânsito flui bem, mas há previsão de bloqueio da pista norte às 22 horas, para obras e transposição de cargas especiais.

20h40 – Liberada a pista central da Rodovia Anchieta, que estava fechada por alagamento do km 10 ao 14. O tráfego é apenas intenso na região, segundo o Twitter da Ecovias.

20h32 – Mooca: Acidente na Avenida do Oratório, sentido centro, próximo à Rua Augusto Lobo de Moura.

20h22 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, do km 278 ao km 272,8, entre as regiões de Embu das Artes e Taboão da Serra (SP), devido ao tráfego intenso. Na pista sentido Curitiba, o tráfego flui sem lentidão, na noite de hoje. O tempo é chuvoso em pontos alternados ao longo do trecho concedido. A Concessionária orienta aos usuários para que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, devido às pistas molhadas.

20h21 – No momento, São Paulo tem 116 km de lentidão.

20h19 – A situação do trânsito desta quinta-feira também foi registrada pela usuária do Instagram Stella (@stelladellaflora), que postou uma foto do congestionamento na Avenida Vinte e Três de Maio.

20h15 – O usuário do Instagram Samuel Lloyd (@samuellloyd) postou a foto do trânsito parado nos dois sentidos da Avenida Brigadeiro Faria Lima.

20h12 – A CET informa que o Túnel Daher Elias Cutait (Túnel Nove de Julho) será interditado, sentido Centro, das 23h30 às 4h30, para obras. Os motoristas que seguem pela Avenida Nove de Julho, no sentido Centro, deverão utilizar a Rua Convenção de Itu, Alameda Jaú, Alameda Casa Branca, Rua Professor Otávio Mendes, Rua Professor Piccarolo, retornando para Avenida Nove de Julho.

20h11 – Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa: Lentidão Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rua Azurita.

20h10 – Eixo Norte-Sul, sentido Aeroporto: Lentidão da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar, informa o Twitter da CET.

20h09 – Pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão da Ponte Nova Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso. No sentido Interlagos, a pista expressa tem lentidão da Ponte Cidade Universitária até a Ponte do Morumbi.

19h54 – Na Cidade Ademar, há um acidente na Avenida Senador Teotônio Vilela, junto à Avenida do Jangadeiro, sentido centro.

19h53 – Neste momento, lentidão no trânsito em São Paulo tem tendência de baixa e chega a 169 km. As principais lentidões são:

Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, com 10,6 km;

Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com 8,9 km;

Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, com 8,7 km;

Avenida dos Bandeirantes, com 7,1 km.

19h37 – Em Sapopemba, um acidente na Avenida Jacú-Pessêgo ocupa duas faixas antes da Avenida Sapopemba, sentido Rodovia Ayrton Senna.

19h22 – Em Moema, a Avenida Professor Ascendino Reis está liberada em relação ao alagamento junto à Rua Doutor Haberbeck Brandão, ambos os sentidos.

19h15 – Lentidão em São Paulo chega a 204 km. Principais lentidões do momento:

Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até o Arco da Sabesp (16 km)

Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte da Cidade Universitária até a Ponte da Transamérica (12,5 km)

Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista expressa, do Viaduto Américo Brasiliense até a Ponte do Jaguaré (11,6 km)

Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte da Freguesia do Ó até a Ponte do Tatuapé (11,3 km)

19h13 – O usuário do Instagram Vinicius Alvarenga (@vinialvarenga) registrou o engarrafamento na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, no Itaim Bibi. Ele escreveu que consegue avançar apenas 1km a cada 15, 20 minutos.

19h06 – A usuária do Instagram Inez Valente (@inezvalente) postou uma foto do congestionamento na Rua Cerro Corá, na zona oeste. E você, também está parado no trânsito? Faça como ela e poste uma foto com a hashtag #TransitoEstadao.

19h – A CET vai interditar o Túnel Sebastião Camargo, sentido único (Centro), entre a Rua das Magnólias e Avenida Presidente Juscelino Kubistschek, das 23h30 de quinta-feira (11/04) às 4h30 de sexta-feira (12/04), para manutenção.

Desvios: Os veículos devem seguir pela Rua das Magnólias, Rua Professor Alcebíades Delamare, Ponte Cidade Jardim, Avenida Brigadeiro Haroldo Veloso, Rua Henrique Chamma e Avenida Presidente Juscelino Kubitschek.

18h57 – A Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento na chegada ao Guarujá, do km 3 ao km 5, devido a caminhões acessando a Rua do Adubo. Também há lentidão no sentido a Cubatão, entre os km 267 e 270.

18h55 – Na zona sul, dois acidentes: um na Estrada do M’ Boi Mirim, no Jardim Ângela, junto à Rua Vulnerária, sentido bairro. O outro foi em Santo Amaro, na Avenida João Dias, junto à Rua Taques Alvim, sentido centro.

18h52 – A Rodovia Anchieta tem tráfego lento em sentido a São Paulo, entre o km 23 e o km 18, e no sentido litoral, do km 14 ao km 18, devido ao excesso de veículos.

18h50 – Alagamento na Avenida Doutor Ricardo Jafet, no Ipiranga, ocupa duas faixas junto à Rua Vergueiro, sentido Santos.

18h45 – 178 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Há alagamento na Avenida Professor Ascendino Reis, em Moema; pista está interditada junto à Rua Doutor Haberbeck Brandão, em ambos os sentidos.

18h31 – Twitter da CET informa estado de atenção para alagamentos nas zonas central, norte e leste. Já nas zonas sul e oeste, o estado de atenção já foi encerrado.

Fluxo intenso, mas sem retenções na Rodovia Ayrton Senna, na altura do km 19, sentido leste, às 18h23. FOTO: Reprodução/Ecopistas.

18h20 – São Paulo tem 176 km de lentidão neste momento, 20,3% das vias monitoradas pela CET. O número continua acima da média para o horário, que seria até 16,5% das ruas e avenidas da capital.

18h16 – Um acidente bloqueia totalmente a Avenida Dona Helena Pereira de Moraes, na altura da Rua Deputado Laércio Corte, sentido Marginal do Pinheiros.

17h46 – Um acidente envolvendo uma moto e dois carros ocupa duas faixas da direita da Avenida Professor Francisco Morato, sentido Centro, na altura da rua Miragaia.

17h43 – Estado de atenção para alagamentos nas subprefeituras de M’Boi Mirim, Campo Limpo, Santo Amaro e Butantã, informa o CGE. As pancadas de chuva atingem também os bairros de Jardim Raposo Tavares, Rio Pequeno e Vila Sônia.

17h32 – Um acidente na Rua Ribeiro de Lima ocupa duas faixas antes da Rua Prates, no sentido centro, informa o Twitter da CET.

16h43 – Motoristas seguem com pé no freio pela Marginal Pinheiros até a Rodovia Castello Branco, desde a Ponte Ary Torres, acumulando 10,2 km de trânsito lento.

16h23 – Capital paulista já tem 119 km de congestionamento, acima da média de 78 km de lentidão para o horário, segundo a CET.

15h55 – Rodovia Régis Bittencourt tem lentidão no sentido São Paulo, do km 349,2 ao km 347,2, na região de Miracatu (SP). Uma carreta com pane mecânica no km 347,2 restringia o tráfego na faixa da direita, mas a via já foi liberada, segundo a concessionária Arteris. No sentido Curitiba, o grande volume de veículos causa lentidão entre o km 343,6 e o km 345, na região de Miracatu..

15h47 – Tarde continua com sol entre nuvens e temperatura em torno de 25ºC em São Paulo. Segundo a CGE, tempo não deve ter mudanças, com possibilidade de garoa em pontos isolados da cidade no início da noite.

15h25 – Zona oeste concentra 36% dos trechos congestionados em toda capital paulista, com 29 km de trânsito lento. Os motoristas encontram lentidão em 18 km da zona norte, 13 km da zona sul, 12 km do centro e 10 km na zona leste. Segundo a CET, a tendência para o congestionamento é de alta.

15h18 – Lentidão em trecho de 8,3 km do Eixo Norte-Sul, da Praça da Bandeira até a Avenida Miruna, em Moema.

14h38 – A Marginal Tietê é o ponto mais complicado para os motoristas que seguem sentido Rodovia Ayrton Senna.Na pista local, o trânsito é lento por 14 km, da Ponte Atílio Fontana até a Ponte Presidente Jânio Quadros. Quem segue pela pista expressa precisa reduzir a velocidade no trecho entre a Ponte Atílio Fontana e o Arco da Sabesp. Também há congestionamento na pista central, da Ponte da Freguesia do Ó até a Ponte Casa Verde e da altura da Rua Cristina Tomás até a Ponte Presidente Jânio Quadros.



Ver mapa maior

14h29 – Congestionamento acima da média em São Paulo neste início de tarde. São 65 km de lentidão, 7,4% das vias monitoradas pela CET, quando a média para o horário seria 58 km.

10h29 – Marginal Tietê – 6,9 km de lentidão, da Rodovia Castello Branco até 50 metros depois da Ponte da Freguesia do Ó, sentido Castello.

9h45 – Marginal Pinheiros continua com lentidão no sentido Interlagos, pista expressa: 8,7 km a partir da Ponte Engenheiro Ari Torres.

9h32 – Já a Bandeirantes tem lentidão em São Paulo, sentido Capital, entre os kms 16 e 13 da pista expressa.

9h31 – Anhanguera tem trânsito intenso no sentido Capital entre os kms 110 e 102, em Sumaré.

9h25 – Trânsito normalizado na Raposo Tavares.

9h12 – Marginal Pinheiros tem 8,7 km de lentidão na via expressa do sentido Interlagos a partir da Ponte Engenheiro Ari Torres.

9h11 – Radial Leste, sentido Centro, tem 3,2 km de lentidão da Rua Wandenkolk até o Viaduto Guadalajara.

9h10 – Marginal Pinheiros tem 3,7 km de lentidão no sentido Interlagos, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Transamérica.

9h01 – Eixo Norte-Sul, sentido Aeroporto: Lentidão da Rua Bandeirantes até Praça da Bandeira, informa o Twitter da CET.

8h56 – Avenida Vereador José Diniz tem 2,4 km de lentidão no sentido Centro, a partir da Bandeirantes.

8h54 – Tráfego flui bem no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

8h51 – Raposo Tavares tem lentidão do km 15 ao km 10 no sentido São Paulo.

8h41 – Marginal Pinheiros continua com trânsito lento no sentido Interlagos: 3,7 km na pista expressa, a partir da Ponte Transamérica.

8h33 – Radial Leste com 3,2 km de lentidão no sentido Centro, pista expressa, a partir da rua Wandenkolk.

8h16 – 78 km de lentidão em São Paulo.

8h07 – Marginal Tietê tem dois pontos de lentidão no sentido Castelo Branco: na pista expressa, 2,9 km a partir da Rodovia Castelo Branco e na via local, 2,5 km a partir da Ponte Atílio Fontana.

8h03 – Acidente entre pedestre e ciclista na Avenida Conde de Frontin, número 10. Uma mulher foi levada para atendimento médico na região.



Ver mapa maior

8h02 – Marginal Pinheiros com 3,7 km de lentidão no sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte Transamérica até a Ponte Nova do Morumbi.

8h01 – Radial Leste tem dois pontos de lentidão no sentido Centro: na pista expressa, 3,2 km a partir da Rua Wandenkolk, além de 3 km no viaduto Alberto Badra.

7h45 – No momento o deslocamento de motoristas no sentido Leste-Oeste na cidade (Penha a Lapa) é o que apresenta mais lentidão. São 11 km ao todo no eixo Leste-Oeste no sentido centro. O trecho entre Viaduto Alberto Badra e a Avenida Bernardino Brito de Carvalho tem 3 km de congestionamento.

7h30 – A Raposo Tavares apresenta 13 km de lentidão no sentido São Paulo. São dois trechos: do km 28 ao km 19 e do km 14 ao km 10. Excesso de veículos é o problema, segundo o DER.

7h26– O DER informa que a Rodovia Rio-Santos tem tráfego normal, tempo encoberto e boa visibilidade.

7h14 – Em São Paulo, 43 km de lentidão, segundo a CET.

6h39 – CET relata que permanece a ocupação para obras emergenciais na Rua Fagundes, sentido único, perto da Rua Galvão Bueno.

6h34 – Na Régis Bittencourt, trânsito flui bem nos dois sentidos.

6h31 – Complexo Viário Maria Maluf com 1,9 km de lentidão no sentido Imigrantes a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

6h20 – 3 km de lentidão na Radial Leste, sentido Centro, a partir do Viaduto Alberto Badra.

6h18 – Na região de Guarulhos, Ayrton Senna tem trânsito lento no sentido São Paulo entre os kms 24 e 20.

6h16 – Na região da Serra, Anchieta está com a pista norte interditada para inversão de mão de direção.

6h13 – Bom dia! São Paulo ainda não tem pontos de lentidão registrados pela CET-SP.