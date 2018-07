TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta quinta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h – Avenida Brasil, sentido Ibirapuera, com lentidão entre Venezuela e Armando Sales

19h52 – Avenida João Dias, sentido Bairro, com trânsito lento entre João Carlos da Silva e Alberto Augusto Alves

19h37 – São Paulo com 154 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET; zona sul concentra 54 km

19h25 – Pista expressa da Marginal do Tietê apresenta lentidão entre a Ponte Casa Verde e a Rua Azurita, sentido Rodovia Ayrton Senna

19h15 – Ligação Leste-Oeste, sentido Penha, com trânsito lentro entre Franklin Roosevelt até Alcantara Machado.

19h09 – São Paulo com 175 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET, índice acima da média.

18h57 – Marginal Pinheiros, sentido Castelo, com trânsito lento entre a ponte nova do Morumbi até Eusébio Matoso

18h49 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, com trânsito lento entre Marginal Pinheiros e o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h34 – Pista local da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, com trânsito lento da ponte Julio de Mesquita Neto até Tatuapé

18h25 – Eixo Norte-Sul, sentido Santana: trânsito lento do Viaduto República Árabe Síria até a Avenida do Estado.

18h18 – Pistas expressa e local da Marginal do Tietê apresentam lentidão entre a Ponte Casa Verde e a Rua Azurita, sentido Rodovia Ayrton Senna.

18h12 – São Paulo com 126 km de trânsito lento, no índice da CET.

18h00 – Pista expresssa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com trânsito lento da Castelo Branco até Jaguaré

17h50 – Avenida Nove de Julho, sentido bairro, com trânsito lento entre Paim e Gabriel Oposto

17h40 – Vinte Três/R Berta/M Guimarães, sentido aeroporto, com transito lento entre o Viaduto Jaceguai até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h30 – Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, com trânsito lento na pista expressa e na pista local da da Casa Verde até Azurita

16h35 – Finalizada operação comboio na Anchieta e na Imigrantes, devido melhora na visibilidade.

16h30 – Pista expressa da Marginal do Tietê apresenta lentidão entre a Ponte Casa Verde e a Rua Azurita, sentido Rodovia Ayrton Senna.

16h18 – São Paulo registra no momento 59 quilômetros de lentidão.

16h08 – Ecovias informa que faixa da direita no km 255 na Cônego D. Rangoni foi liberada. Tráfego flui bem no local.

15h55 – Avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido Pinheiros, tem excesso de veículos entre a Avenida Rebouças e a Rua Leopoldo Couto Magalhães.

15h48 – Avenida Nove de Julho, sentido Bairro, com lentidão entre a Rua Gabriel e a Rua Paim.

15h32 – Avenida dos Bandeirantes tem 3,1 km de excesso de veículos no sentido Imigrantes. Há lentidão entre a Rua Antonio de Macedo Soares e a Marginal do Pinheiros.

15h16 – Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, com lentidão na pista expressa. O motorista reduz a velocidade entre a Rodovia Castelo Branco até a Ponte Atilio Fontana.

14h59 – Há 4,1 km de congestionamento também na Avenida Vinte e Três de Maio, no sentido Aeroporto, entre a Rua Tutoia e a Ponte da Bandeira.

14h57 – Avenida Rebouças com lentidão no sentido Centro. O motorista reduz a velocidade entre a Rua Pass e o final do Túnel Maria Carolina.

14h48 – Capital com 48 km de filas nas vias administradas pela CET.

14h04 – Há 8km de filas no Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto desde a Praça da Bandeira até a Avenida Aratãs.

13h47 – Volta a Operação Comboio na Rodovia Anchieta sentido litoral. A operação acontece em função de neblina e queda de visibilidade. O tráfego é represado a partir da praça de pedágio na altura de São Bernardo do Campo.

13h30 – Motorista encontra lentidão também na Avenida Paulista. A via tem excesso de veículos no sentido Consolação desde a Rua Otávio Mendes e a Rua Oswaldo Cruz.

13h14 – Lentidão também na Marginal do Tietê no sentido Ayrton Senna. A pista local tem 5,4 km de excesso de veículos entre a Rodovia Castello Branco até a Ponte do Piqueri.

13h14 – Há 8 km de filas no Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, desde a Praça da Bandeira até a Avenida Aratãs.

12h42 – Avenida Vinte e Três de Maio com lentidão no sentido Aeroporto, entre a Avenida Indianópolis e a Avenida Generosa.

12h33 – Radial Leste tem 4,7 km de lentidão no sentido centro pela pista expressa, do Viaduto Wandenkolk até o Pires do Rio.

12h08 – Caminhão em chamas interdita a faixa da direita da pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna. Veículo está no local desde as 11h46, segundo a CET. O Corpo de Bombeiros não soube informar se há feridos e até as 11h55 não havia chegado para prestar socorro. Motorista enfrenta lentidão da Ponte Nova Fepasa à Ponte do Piqueri pela expressa. Na pista local, congestionamento vai da Ponte da Freguesia até a Ponte da Casa Verde. Na pista central, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde. Às 12h, a cidade tinha 61 km de engarrafamentos nas vias monitoradas.

11h37 – Rodoanel Oeste tem lentidão no sentido da Rodovia dos Bandeirantes, do km 15 ao 13.

11h20 – São Paulo com 60 km de filas em suas principais vias.

11h11 – Avenida dos Bandeirantes tem 5 km de lentidão no sentido Marginal, do Viaduto Santo Amaro até o término do Viaduto Aliomar Baleeiro.

10h47 – Rodovia Castelo Branco tem lentidão nas pistas expressa e local do km 18 ao 13, sentido São Paulo. Congestionamento é causado por excesso de veículos.

10h30 – Lentidão na Marginal do Pinheiros no sentido Interlagos. A pista expressa tem 7,4 km de filas entre a Rodovia Castello Branco até a Ponte Eusébio Matoso.

10h29 – Excesso de veículos causa tráfego lento na Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo. Há pontos de parada entre o km 24 ao 21 (região de Guarulhos) e do km 13 ao 11 (região de São Paulo). No sentido Rio de Janeiro, o movimento é bom.

9h54 – Avenida Nove de Julho tem 2 km de lentidão no sentido bairro, até o início da Praça da Bandeira.

9h26 – Cidade tem 102 km de lentidão.

9h09 – Marginal do Pinheiros tem 7 km de lentidão no sentido Interlagos pela pista expressa, da Rua Quintana até a Ponte Transamérica.

8h45 – Anchieta e Imigrantes têm Operação Comboio desde o início desta quinta-feira, por causa da neblina. tráfego é represado a partir das praças de pedágio, localizada no Km 31 na Anchieta e km 32 na Imigrantes, altura de São Bernardo do Campo. A cada meia hora, grupos de 500 veículos são escoltados por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária até um ponto onde a visibilidade esteja melhor.

A subida da serra pela Imigrantes tem lentidão do km 54 ao km 51 por excesso de veículos e reflexo de uma queda de moto, que aconteceu por volta das 7h e interditou a faixa da direita.

8h28 – Corredor das Avenidas Prestes Maia, Tiradentes e Santos Dumont tem 3,9 km de lentidão no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até a Campo de Bagatelle.

8h15 – Radial Leste tem 3,2 km de lentidão no sentido centro pela pista expressa, do Viaduto Wandenkolk ao Viaduto Guadalajara.

8h00 – Via Dutra tem quatro pontos de lentidão no sentido São Paulo. Em Guarulhos, congestionamento vai do km 217 ao 225 e do km 208 ao 212, por excesso de veículos. Em São José dos Campos, trânsito intenso do km 140 ao 142, por causa de acidente, e do km 144 ao 145, por excesso de veículos.

7h43 – Avenida dos Bandeirantes tem 5 km de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, do Viaduto Santo Amaro até o Aliomar Baleeiro.

7h27 – Marginal do Tietê tem 5,4 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, do acesso à rodovia até a Ponte do Piqueri.

7h15 – Cidade tem 37 km de lentidão.

7h00 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com 3 quilômetros de lentidão entre o Cebolão e a Ponte do Jaguaré.

6h58 – Corredor da Avenida 23 de Maio, sentido Santana, com quase 3 quilômetros de congestionamento entre a Avenida dos Bandeirantes e a Rua Borges Lagoa.

6h55 – Avenida Washington Luís, sentido centro, com mais de 5 quilômetros de lentidão até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar (sobre a Avenida dos Bandeirantes)

6h50 – Pista sentido centro da Radial Leste com acúmulo de 4,5 quilômetros de trechos de lentidão entre o Viaduto Alberto Badra e a Rua Piratininga.

6h45 – Motorista encontra dois trechos de congestionamento na pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares: entre os quilômetros 24 (Cotia) e 19 (SP) e entre os quilômetros 15 e 1o (SP).

0h55 – Início de madrugada de tráfego bom e sem registro de acidentes graves nas principais estradas estaduais e federais.