TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta segunda-feira

20h30 – A Avenida Brigadeiro Faria Lima tem 1 km de lentidão, sentido Itaim, da Avenida Cidade Jardim até a Avenida Juscelino Kubitschek.

20h05 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,3 km de trânsito carregado, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

19h57 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2 km de trânsito carregado, sentido Castelo Branco, da Ponte Imigrante Nordestino até a Ponte Aricanduva.

19h42 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 1,9 km de lentidão, sentido centro, do Túnel Maria Carolina até a Rua Oscar Freire.

19h30 – A Rua da Consolação tem 1,9 km de congestionamento, sentido centro, da Avenida Paulista até a Praça Franklin Roosevelt.

19h15 –Devido a incêndio ocorrido hoje pela manhã sob Viaduto Orlando Murgel, permanece interditadas as seguintes vias: Avenida Rudge no sentido bairro/centro, por toda extensão; Av.Rio Branco sentido centro/bairro entre a Alameda Glete e Viaduto Orlando Murgel e o Viaduto Orlando Murgel em ambos os sentidos.

18h58 – A Avenida Washington Luís tem 2,6 km de lentidão, sentido bairro, da Água Espraiada até a Praça Pedro Chaves.

18h55 – A cidade tem 91 km de vias congestionadas, segundo a CET.

18h44 – A Avenida Francisco Morato tem 1,8 km de morosidade, sentido bairro, da Heitor dos Prazeres até a Guilherme Dumont Vilares.

18h30 – A Avenida Paulista tem 1,9 km de morosidade, sentido Paraíso, da Alameda Rocha Azevedo até a Praça Oswaldo Cruz.

18h15 – A Avenida do Estado registra 1 km de morosidade, sentido Santana, do Viaduto 25 de Março até o Pari.

18h10 – A Ligação Leste-Oeste tem 1,1 km de trânsito complicado, sentido Penha, do Viaduto Shuhei Uetsuka C. Furtado até a Avenida Alcântara Machado.

18h05 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1,5 km de lentidão, sentido Castelo, da Quintana até a Ponte Cidade Jardim.

17h50 – O Elevado Costa e Silva tem 1,7 km de morosidade, sentido Lapa, da Rua Ana Cintra até a Avenida Francisco Matarazzo.

17h45 – A cidade tem 55 km de vias congestionadas.

17h35 – O fluxo é intenso na saída de São Paulo pela rodovia Ayrton Senna, mas sem pontos de parada. No sentido Capital, flui normal. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, o tráfego é normal. Há boa visibilidade ao longo das vias controladas pela Ecopistas.

17h31 – A Avenida Nove de Julho registra 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Urimonduba até a Jose Maria Lisboa.

17h24 – O Corredor Norte-Sul tem 2,2 km de fluxo intenso, sentido Santana, da estação Paraíso até a Praça da Bandeira.

17h19 – A pista expressa da Radial Leste tem 2,2 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a estação Bresser.

17h14 – A Avenida dos Bandeirantes registra 3,1 km de morosidade, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até a Rua Antonio de Macedo Soares.

17h10 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 10 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte Jânio Quadros.

16h46 – A CET recomenda aos motoristas que evitem a região da Avenida Rudge. A via está interditada devido ao incêndio que atingiu a Favela do Moinho, sob Viaduto Orlando Murgel.

15h07 – São Paulo com 17 km de filas nas principais vias da capital.

15h02 – Corredor Eusébio/Rebouças, sentido Centro, com excesso de veículos entre a Rua Maria Carolina até a Rua Oscar Freire.

14h25 – Há 6,8 km de filas na Marginal Tietê no sentido Ayrton Senna. O motorista reduz a velocidade entre a Ponte dos Remédios até a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

14h23 – Avenida do Estado, sentido Santana, com lentidão entre a Rua do Pari e a Rua Vinte e Cinco de Março.

13h59 – Tombamento de carreta no km 18 da pista marginal da Rodovia Anchieta, sentido Capital, interdita a faixa da direita e causa lentidão no local. Acidente aconteceu por volta das 12h40 e deixou uma vítima com ferimentos moderados, que não corre o risco de morte. A vítima foi encaminhada ao PS de São Bernardo do Campo.

13h25 – Corredor Rebouças com lentidão no sentido centro, entre a Rua Oscar Freire e o Túnel Maria Carolina.

12h26 – Paulistano encontra lentidão na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros. Há filas entre a Avenida Miruna e o Viaduto Santo Amaro.

12h26 – Pista local da Marginal do Tietê com 11,7 km de filas no sentido Castello Branco. O motorista reduz a velocidade entre a Ponte Aricanduva até a Ponte do Limão.

12h22 – Avenida Rebouças, sentido Bairro, com excesso de veículos entre a Rua Antonio Rosa e a Rua Oscar Freire.

12h09 – Chegada a São Paulo com lentidão pela Rodovia Anchieta do km 17 ao km 10, reflexo de um acidente em trecho urbano, na Rua Salvador Pires de Lima, com a rodovia. No sentido litoral, o tráfego é lento do km 39 ao km 40, por excesso de veículos. Demais rodovias seguem com boas condições de tráfego e visibilidade.

11h46 – Seguem interdições na região de Santa Cecília, em função do incêndio que destruiu parte da favela Moinho. A CET recomenda que os motoristas evitem a região. Mais informações: http://migre.me/aJRLV

11h03 – Avenida Marques de São Vicente com 3 km de lentidão no sentido Barra Funda. O motorista reduz a velocidade entre a Rua Americanos e a via Pedro Corazza.

10h02 – São Paulo com 115 km de lentidão nas principais vias da capital paulista.

9h32 – Tráfego lento no sentido São Paulo da Rodovia Anchieta do km 22 ao km 18 e do km 13 ao km 10, por excesso de veículos. Demais rodovias seguem com boas condições de tráfego e visibilidade.

8h56 – Tráfego é lento em dois pontos da Rodovia Ayrton Senna sentido Capital: do km 29 ao 27 (região de Guarulhos) e do km 24 ao 17 (região entre Guarulhos e São Paulo). Ambos por excesso de veículos

8h14 – Há retenção na pista norte da Rodovia Fernão Dias, no sentido Belo Horizonte. A lentidão está entre o km 479 e o km 478,2 na região de Contagem, devido ao excesso de veículos.

8h12 – A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda aos motoristas que evitem a região do Viaduto Engenheiro Orlando Murgel, em função de um de um incêndio, que bloqueia totalmente os dois sentidos. Os motoristas que utilizam a Avenida Rio Branco, sentido centro, deverão seguir pelas ruas Norma, Pieruccini Giannotti e Sérgio Tomás. No sentido bairro deverão utilizar a Avenida Duque de Caxias.

8h05 – Por causa de incêndio, Viaduto Orlando Murgel, na região central, está interditado. São Paulo com 77 km de trânsito congestionado no índice da CET.

7h54 – Pista expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, com trânsito lento entre Atílio Fontana até Freguesia do Ó.

7h46 – Pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, com trânsito lentro entre a Ponte Julio de Mesquita Neto e Atílio Fontana.

7h32 – São Paulo com cerca de 50km de trânsito lento, segundo a CET.

7h30 – Por causa de um incêndio, o Viaduto Rio Branco está interditado na altura na favela do Moinho.