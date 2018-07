TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta segunda-feira, 29 de abril

Está enfrentando transtornos no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

TEMPO REAL

15h03 – Acidente no túnel Presidente Jânio Quadros, sentido bairro, interdita a saída para a Avenida Lineu de Paula Machado, no Itaim Bibi, informa a CET através do Twitter.

10h11 – No momento há 69 km de lentidão em São Paulo. O número corresponde a 8% do total monitorado pela CET no município.

10h09 – Rodovia Ayrton Senna tem lentidão do km 14 ao km 12 na entrada para São Paulo.

10h00 – 15 semáforos apresentam problemas no momento em São Paulo. São oito semáforos apagados e sete piscando intermitentemente em amarelo. Veja no mapa os pontos:



09h51 – Um acidente na Avenida 23 de Maio, sentido Aeroporto, na altura do número Viaduto General Marcondes Salgado, ocupa uma das três faixas da via, a da direita.

09h46 – Na Avenida do Imperador, devido a uma colisão entre um carro e um ônibus às 6h44, ainda há uma faixa bloqueada na altura do número 3590, no sentido bairro. O acidente deixou cinco vítimas.

09h42 – Acidente entre duas motos na Avenida Carlos Caldeira Filho, altura do número 2373, sentido bairro, ocupa a faixa da direita e a calçada, de um total de três. São duas vítimas socorridas pelo Corpo de Bombeiros.

09h40 – O choque de um carro com um poste na Avenida Ragueb Chohfi, no sentido São Mateus, na altura do número 5.600, deixou uma vítima em estado grave. Como reflexo do acidente, está ocupada a faixa da direita de um total de duas faixas, mais a calçada.

09h30 – Devido a um princípio de incêndio em um trólebus, a Avenida Dr. Eduardo Cotching está bloqueada no sentido bairro, próximo à Rua Nicolau Coelho. O fogo, gerado depois que uma fiação partiu, já foi contido, segundo a CET. O trólebus aguarda remoção no local.

09h16 – A Avenida dos Bandeirantes apresenta 4,6 km de lentidão no sentido Marginal, do Viaduto Dante Delmanto até o Viaduto Santo Amaro.

08h48 – No momento, o corredor viário que concentra maior lentidão em quilômetros é a Marginal Pinheiros no sentido Interlagos. São 8,4 km nas suas pistas só neste sentido. E quem se dirige na avenida em direção à Castelo Branco também enfrenta lentidão: 7,1 km ao todo — incluindo o trecho mais longo no momento, da Ponte Eusébio Matoso até o Cebolão (5,6 km).

08h49 – Na Rodovia Régis Bittencourt, lentidão na pista sentido São Paulo, do km 288 ao km 280, entre as regiões de Itapecerica da Serra e Embu das Artes (SP), reflexo de um acidente envolvendo três automóveis no km 280, que restringiram o tráfego na faixa da esquerda. Não há mais restrições na via. Na pista sentido Curitiba, o tráfego flui sem lentidão, na manhã de hoje. Informações da concessionária da rodovia, Arteris.

08h39 – Nas estradas, lentidão em direção à capital. A Rodovia Ayrton Senna tem congestionamento do km 24 ao km 19, na altura de Guarulhos. Já a Anchieta tem tráfego lento do km 13 ao km 10, na chegada a São Paulo. Para os caminhões que vêm do litoral sul, o acesso à capital se dá apenas pela Rodovia Anchieta, e não pela Imigrantes.

08h30 – Bom dia! Trânsito em São Paulo no momento tem 74 km de lentidão. Temperatura em São Paulo neste momento é de 17º, de acordo com a Climatempo. A mínima prevista é de 15º e a máxima, de 26º, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).