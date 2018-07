TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta segunda-feira

Motoristas encontram trânsito livre, mas visibilidade reduzida na Rodovia Mogi-Bertioga. FOTO: Reprodução/Câmeras DER-SP.

21h02 – Avenida Giovanni Gronchi liberada em relação ao acidente próximo da Rua Dr. Francisco Thomáz de Carvalho, diz CET.

20h38 – Trânsito normal no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto e no Sistema Anchieta-Imigrantes, de acordo com as operadoras.

20h30 – Marginal Pinheiros continua lenta no sentido Interlagos, pista expressa, entre a Ponte Cidade Jardim e a Ponte Morumbi.

20h12 – Cônego Domênico Rangoni com tráfego lento no sentido São Paulo entre o km 267 e o km 270.

20h11 – No Corredor Norte/Sul, 3,4 km de lentidão no sentido Aeroporto, da Passagem Ciccillo Matarazzo até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h10 – Radial Leste com 3,5 km de lentidão no sentido Bairro, do Viaduto Pires do Rio até a Rua Alberto Badra.

20h09 – No sentido Castelo, Marginal Pinheiros com 3,4 km de lentidão entre a Rua Quintana e a Ponte Eusébio Matoso.

20h08 – Marginal Pinheiros continua com lentidão no sentido Interlagos: 5,1 km na pista expressa, entre a Ponte Cidade Jardim e a Ponte João Dias.

20h – CET aponta 53 km de lentidão em São Paulo.

19h52 – 69 km de lentidão em São Paulo. A tendência é de queda no tráfego, aponta CET.

19h50 – Trânsito continua complicado na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com 2,7 km de lentidão na pista expressa a partir do Avenida João Dias.

19h37 – A faixa interditada na Ayrton Senna, perto do km 25, acaba de ser liberada. Tráfego segue lento do km 17 ao km 25.

19h33 – Ecopistas relata tráfego lento na Ayrton Senna entre o km 19 e o km 25, sentido interior, devido a um acidente que interdita a faixa da esquerda no km 25.

19h26 – 89 km de lentidão em São Paulo. Segundo CET, a tendência é de estabilidade.

19h23 – Avenida dos Bandeirantes com lentidão de 3,2 km no sentido Imigrantes a partir do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro.

19h16 – Desde o início do dia, CET registra dez semáforos apagados e cinco em amarelo piscante.

19h13 – Radial Leste com 3,5 km de lentidão no sentido Bairro, do Viaduto Pires do Rio até a Rua Alberto Badra.

19h08 – Na Marginal Tietê, 4,1 km de lentidão no sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte Atílio Fontana até a Ponte da Freguesia do Ó.

19h07 – Corredor Norte/Sul com 5,7 km de lentidão no sentido Aeroporto, da Rua Euclides Figueiredo até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h05 – Marginal Pinheiros com 8,7 km de lentidão no sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte Cidade Jardim até a Ponte da Transamérica.

19h – 104 km de lentidão em São Paulo, com tendência de alta, aponta CET-SP.

18h59 – Marginal Pinheiros com 8,7 km de lentidão no sentido Interlagos, pista expressa, a partir da Ponte Transamérica.

18h52 – Na região da Vila Andrade, CET relata acidente na Avenida Giovanni Gronchi, com uma pista interditada no sentido Centro, próxima da Rua Dr. Francisco Thomáz de Carvalho.



18h49 – Eixo Norte-Sul com lentidão no sentido Santana entre a Praça da Bandeira e a Avenida do Estado.

18h35 – Na Cônego Domênico Rangoni, tráfego normal no sentido Guarujá. No sentido Cubatão, trânsito lento do km 265 ao km 270.

18h32 – CET relata lentidão na Radial Leste, sentido Penha, entre o Viaduto Pires do Rio e o Elevado Engenheiro Alberto Badra.

18h25 – Boa tarde! Em São Paulo, 68 km de lentidão com tendência de alta, aponta CET.

14h08 – Trânsito liberado na Avenida Senador Teotônio Vilela, sentido centro, após término da perícia do acidente envolvendo um adolescente que morreu ao capotar um carro roubado, nesta madrugada.

13h24 – Helicóptero da Rádio Estadão sobrevoa região do Aeroporto de Congonhas e da Avenida Ibirapuera, com tráfego com apenas alguns pontos de intensidade, mas fluindo sem transtornos para os motoristas. Acompanhe as atualizações sobre o trânsito também na Rádio Estadão.

12h18 – Faixa da esquerda da Avenida Senador Teotônio Vilela permanece interditada para perícia do acidente que envolveu três veículos e um ônibus na madrugada desta segunda-feira, 25.

11h05 – Ligação Leste-Oeste tem trânsito lento no sentido Lapa, da Rua Almirante Brasil até a Praça Pérola Byington.

10h49 – Tempo encoberto e visibilidade reduzida pela neblina nas rodovias Mogi-Bertioga (SP-98), Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123) e Oswaldo Cruz (SP-125). De acordo com o DER-SP, as condições não afetam o tráfego nas rodovias.

10h38 – Situação no trânsito começa a melhorar nesta manhã, com 57 km de lentidão nas ruas e avenidas de São Paulo, 6,6% das vias monitoradas pela CET.

10h29 – Já estão sendo removidos os vergalhões derrubados por um caminhão na pista central da Marginal Tietê, após a Ponte do Limão, sentido Castello Branco. De acordo com a CET, não houve colisão e a carga foi derrubada na pista pelo próprio caminhão.

10h21 – Os trechos de congestionamento no Eixo Norte/Sul somam mais de 8 km nesta manhã. Os motoristas enfrentam trânsito ruim da Praça Campo de Bagatelle até a Praça da Bandeira e ainda da Praça da Bandeira até a Rua Curitiba, nas proximidades da entrada do Túnel Ayrton Senna.

10h08 – Capital paulista tem 13 semáforos apagados e nove em amarelo intermitente em diversas ruas e avenidas. Um dos equipamentos com defeito afeta a circulação de veículos entre a Praça José Blota Júnior e a Avenida Jornalista Roberto Marinho, em ambos os sentidos, no Brooklin.

10h02 – Um acidente com carga ocupa a pista central da Marginal Tietê, sentido Castello Branco, após a Ponte do Limão, informa o Twitter da CET.

09h58 – Lentidão em 5,6 km da Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal Pinheiros, entre o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro e a Rua Cabo Verde.

09h20 – Avenida Paulista tem lentidão na Avenida Paulista e a Praça Consolação, no sentido Consolação.

09h07 – A CET registra um atropelamento na Avenida Ermano Marchetti, número 354, no sentido Barra Funda, às 08h59, e causa lentidão no local.

09h03 – As ruas e avenidas de São Paulo chegam a 101 km de lentidão nesta manhã, segundo o monitoramento da CET.

08h50 – A SPTrans informa que, a partir das 7h56, por solicitação da CPTM, as sete linhas de ônibus listadas abaixo retornaram à Estação Guaianases da linha 11 Coral da CPTM. Essas linhas tiveram o itinerário alterado para evitar superlotação na estação, sobrecarregada devido a problema técnico na linha da CPTM.

08h45 – O trânsito segue lento na Radial Leste, sentido centro, da Praça Divinolândia até o Viaduto Pires do Rio, em trecho de 8 km.

08h34 – Na zona sul, a Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, do Viaduto Aliomar Baleeiro até a Rua Cabo Verde, em trecho de 5,6 km. Também se verifica lentidão na Avenida Washington Luis, sentido Centro, em trecho de 4,2 km, do Viaduto Washington Luis até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

08h28 – A Marginal Tietê enconta-se congestionada desde a Ponte Freguesia do Ó até a Rodovia Castelo Branco, no sentido oeste. São 7 km de lentidão.

08h23 – A CET registra lentidão em 89 km nas vias de São Paulo. Confira na imagem acima.

08h10 – A estação Guaianazes da Linha 11-Coral CPTM está superlotada. A espera por trens é muito lenta e dificulta bastante a vida dos trabalhadores que precisam se deslocar nesta manhã. O acesso ao Metrô também está prejudicado devido à lotação.

07h49 – Na zona sul, o trânsito flui bem nos cruzamentos da Avenida Juscelino Kubistchek com a Clodomiro Amazonas e da Avenida Ibirapuera com a Pedro Álvares Cabral.

07h44 –A SPTrans informa que, a partir das 7 h, por solicitação da CPTM, sete linhas de ônibus que fazem parada na estação Guaianazes tiveram os itinerários prorrogados até a Estação Itaquera do Metrô. Isso acontece porque a estação Guaianazes da CPTM, na Linha 11-Coral, está com problemas técnicos.

As linhas alteradas temporariamente:

2059/10 – São Miguel – Guaianases

2058/10 – Terminal São Miguel – Guaianases

3902/10 – Estação CPTM Jd Romano – Guaianases

3006/10 – Jd Franganielo- Guaianases

2201/10 – Divisa de Ferraz – Guaianases

2009/10 – Jd Robru – Guaianases

2004/10 – Jd Nossa Senhora do Caminho/ Guaianases

07h40 – O site da Ecovias registra lentidão na Rodovia Imigrantes, no sentido norte, já na região do Planalto, próximo ao Rodoanel, no km 13. O motivo é o excesso de veículos.

07h37 – A CET informa que o cruzamento da Rua Cardeal Arcoverde com a Rua Teodoro Sampaio está interditado desde o meio-dia deste domingo, 24. A mudança é definitiva. Os veículos que trafegam pela Rua Cardeal Arcoverde visando atingir a Avenida Eusébio Matoso deverão acessar a Rua Baltazar Carrasco, seguir pela Rua Chopin Tavares de Lima, à esquerda na Rua Fernão Dias, retornando à Rua Cardeal Arcoverde. Mais informações no site da CET.

07h33 – Na Linha 11-Coral da CPTM, um problema técnico faz que os trens do Expresso Leste — entre Luz e Guaianazes — circulem com maior intervalo.

Trânsito lento na Rodovia Ayrton Senna, em direção a São Paulo, tanto na na altura de Guarulhos, às 7h15. FOTO: Reprodução/Ecopistas.com.br

07h12 – Trânsito lento na Rodovia Ayrton Senna, em direção a São Paulo, tanto na região do Parque Ecológico do Tietê (do km 14 ao km 11) como em Guarulhos (do km 31 ao km 21).

07h08 – A CET registra 40 km de lentidão nas vias de São Paulo às 07h06. Isso representa 4,6% do total monitorado. Proporcionalmente, a zona leste é a mais afetada, com lentidão equivalente a 36% dos trechos monitorados.



06h57 – Na noite de ontem, o asfalto cedeu na Avenida dos Bandeirantes no sentido Marginal, perto da Rua Cabo Verde. Como consequência, uma faixa ainda está interditada. Este é o motivo do congestionamento que vem desde o Viaduto Aliomar Baleeiro até a Rua Cabo Verde. São 5,65 km de lentidão no trecho mostrado no mapa acima.

06h53 – Aconteceu há pouco um acidente na Avenida João Dias, no sentido da Avenida Santo Amaro, na zona sul. Uma faixa está interditada. A CET está no local.

06h46 – A Avenida dos Bandeirantes tem lentidão do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Cabo Verde.

Imagem da Radial Leste às 06h40 desta segunda-feira. Trânsito na via tem lentidão de 8 km no sentido centro. FOTO: Reprodução/Camerassp.com.br.

06h35 – Trânsito difícil para quem vem da zona leste ao centro. A Radial Leste registra 8 km de lentidão da Praça Divinolândia até o Viaduto Pires do Rio, entre as avenidas Antônio Estêvão de Carvalho e Alcântara Machado. É no momento o maior congestionamento nas vias da capital.

06h21 – A Rodovia Rio-Santos ainda segue com uma faixa bloqueada no km 158, em São Sebastião, devido a risco de deslizamento de barreira, mas o trânsito está normalizado. Há uma faixa livre para cada um dos dois sentidos.

06h16 – A Rodovia Raposo Tavares está com lentidão em direção à capital do km 21 ao km 19 e do km 13 ao km 10.

06h13 – Segundo a CPTM, todas as linhas de trens operam regularmente no momento.

06h09 – Um acidente envolvendo quatro carros e uma moto na Avenida Teotônio Vilela, sentido centro, na altura do número 5300, ocupa duas faixas, na Cidade Dutra. Motoristas devem evitar o trecho no momento. Quatro pessoas ficaram feridas.

Imagem da Marginal Pinheiros na altura da Ponte Estaiada/Avenida Jornalista Roberto Marinho, às 6h desta segunda-feira. FOTO: Reprodução/Camerassp.com.br

06h00 – Bom dia!