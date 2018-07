TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta segunda-feira

Encontrou algum ponto com trânsito lento? Mande seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao. Na hora de enviar a sugestão, não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas de vocês vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

TEMPO REAL

21h19 – São Paulo não tem lentidão nas vias monitoradas pela CET.

21h04 – No momento, São Paulo tem apenas 13 km de lentidão. A Avenida Guido Caloi tem 1,7 km de retenção, sentido bairro, da Ponte Transamérica até a Avenida Guarapiranga.

20h49 – Em Itaquera, um ônibus está quebrado na Avenida Aricanduva, sentido Marginal, após a Avenida Afonso de Sampaio e Sousa.

20h14 – Neste momento, cidade tem 55 km de vias congestionadas. Na zona sul, são 27 km de lentidão.

19h53 – A usuária do Instagram @ttamiigouveia postou esta foto do trânsito no Morumbi, na Avenida Roque Petroni Jr. Se você também está no trânsito, poste imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao.

19h46 – Com tendência de baixa, lentidão em São Paulo chega a 88 km. Corredor Norte-Sul, entre o Viaduto do Pedroso e João Julião da Costa Aguiar, tem 7 km de trânsito lento.

19h39 – Acidente na Avenida Morumbi, sentido Santo Amaro, junto à Rua Doutor Bruno Rangel Pestana.

19h22 – Avenida Washington Luis, sentido bairro, já está liberada em relação à manifestação próxima à Praça Hussam Eddine Hariri.

19h06 – São Paulo tem 105 km de vias com trânsito lento. Principais lentidões do momento:

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica (7,9 km)

• Corredor Norte / Sul, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar (7,0 km)

• Radial Leste, sentido Bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio (4,6 km)

• Radial Leste, sentido Bairro, do Viaduto Pires do Rio até a Viaduto Engenheiro Alberto Badra (3,5 km)

18h56 – Capital tem, no momento, 97 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Na zona sul, são 41 km de vias com trânsito lento.

18h54 – Um acidente no Viaduto Plínio de Queiróz, sentido centro, ocupa duas faixas, próximo à Avenida Nove de Julho, na Bela Vista.

18h53 – CET informa que uma manifestação na Avenida Washington Luis, sentido bairro, ocupa três faixas próximo à Praça Hussam Eddine Hariri, no Campo Belo.

18h50 – A usuária do Instagram Roberta Macedo (@robertamacedo20) postou uma foto do trânsito na Avenida Paulista. E você, também está preso no congestionamento? Poste uma foto no Instagram ou no Twitter com a hashtag #TransitoEstadao.

18h43 – Na Rodovia Anchieta, o tráfego é lento no sentido Litoral, do km 15 ao km 20, e é intenso no sentido São Paulo, do km 20 ao km 18.

FOTO: Rodovia Anchieta, na altura do Trevo de Cubatão. Câmera/Ecovias

18h40 – Rodovia dos Imigrantes teve bloqueio total no km 62, sentido litoral, devido a um veículo em chamas. Não há vítimas. O tráfego já foi liberado, mas ainda há retenção no local.

18h37 – Pista expressa da Marginal Pinheiros tem lentidão de 3,5 km no sentido Castelo Branco, da Rua Quintana até a Ponte Eusébio Matoso.

18h30 – Ayrton Senna apresenta lentidão do km 17 ao km 20 no sentido interior. Já no sentido capital, o tráfego flui normalmente.

18h28 – Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento no sentido Cubatão-São Paulo, do km 267 ao 270. Caminhões seguem pelo acostamento entre os Km 4 e 5 do acesso 248.

18h20 – Quem trafega pelo Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, encontra lentidão em um trecho de 4,4 km, do Viaduto Pedroso ao Viaduto Borges Lagoa.

18h18 – Em menos de uma hora, o volume de congestionamento na capital paulista praticamente dobrou. Já são 82 km de lentidão, 9,4% das vias monitoradas pela CET.

18h16 – Marginal Pinheiros acumula 7,9 km de trânsito lento no sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica.

Motoristas já encontram trânsito pesado na Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, na altura do km 19, às 17h55. FOTO: Reprodução/Câmeras Ecopistas.

17h38 – Congestionamento nas ruas e avenidas de São Paulo já registra tendência de alta em todas as regiões neste final de tarde, segundo monitoramento da CET. São 44 km de trânsito lento: 16 km no centro, 13 km na zona sul, 6 km na zona leste, 5 km na zona norte e 5 km na zona oeste.

11h53 – Após o horário de pico, a lentidão total na cidade cai para 44 km no fim da manhã.

11h52 – Diminuíram a lentidão na Marginal Tietê no sentido Castelo Branco. O total chegou a estar em 32,9 km, mas agora está em 14,1 km, somando as três pistas.

11h40 – Carreta quebrada no km 10 da Rodovia Anchieta interdita a faixa da direita e causa lentidão do km 14 ao km 10, sentido São Paulo.

11h37 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pistas expressa e local: Lentidão da Rodovia Castelo Branco até Ponte Jaguaré.

11h22 – O que justifica a lentidão na Marginal Tietê, afirma a CET, além do excesso de veículos, são a pista molhada — em alguns pontos, cai chuva — e o fim da restrição de circulação de ônibus, já que eles não podem seguir na via das 5h às 9h. No entanto, a nova informação é de que existe tendência de diminuir a lentidão, agora.

11h13 – A Avenida Salim Farah Maluf tem dois caminhões quebrados em sua extensão. Um deles se entra próximo ao cruzamento com a Rua do Orfanato, no sentido Vila Prudente, e outro perto da Rua do Acre, no sentido Marginal.

11h07 – Somente a Marginal Tietê tem 32,9 km de congestionamento, somando as lentidões de cada pista (local, central e expressa). Isso representa 36,5 % de toda a lentidão registrada pela CET na cidade no momento.

11h00 – Tráfego intensifica: Lentidão chega a 90 km, ou 10,4% do total monitorado pela CET.

10h58 – Lentidão na Rodovia dos Bandeirantes na chegada à capital paulista (sentido sul), do km 17 ao km 13, como reflexo do congestionamento nas marginais.

10h41 – A tendência de baixa é revertida e a lentidão sobe para 75 km na cidade.

10h38 – Devido a obras no Terminal Parque Dom Pedro II, algumas linhas operam com alteração no ponto final. Veja quais no site da SPTrans.

10h20 – Mais estradas: a Rodovia Castello Branco tem 8 km de lentidão no sentido São Paulo.

10h16 – A Rodovia Presidente Dutra tem lentidão no sentido Rio-São Paulo, do km 222 ao km 225, em Guarulhos.

10h13 – A Rodovia Anchieta tem lentidão, no sentido São Paulo, do km 16 ao km 10, devido a excesso de veículos.

10h00 – O monitoramento da CET diz que a tendência é aliviar o trânsito da cidade. Apenas a zona leste tem tendência de intensificar o tráfego, no momento. No momento há 72 km de lentidão na cidade.

09h54 – Há seis ônibus imobilizados em vias da cidade, de acordo com monitoramento da CET. Um deles está na Alameda Nothmann na altura da Avenida Rio Branco, no sentido bairro; outro, na Avenida Ermano Marchetti, próximo à Praça Sebastião Jayme Pinto; há também um ônibus na Avenida Doutor Arnaldo, próximo à Rua Teodoro Sampaio.

Pista expressa da Marginal Tietê engarrafada próximo à Ponte da Casa Verde, no sentido Castelo Branco. A avenida tem congestionamento em vários outros trechos. Foto: Reprodução/Câmeras CET

09h38 – A Marginal Tietê tem congestionamento em vários trechos, totalizando 15,4 km de lentidão no total de suas pistas.

09h32 – A partir de hoje, nova linha de ônibus passa a operar: linha 3161-21 – Jardim Colorado/Mooca (circular). Mais informações sobre o serviço no site da SPTrans.

09h20 – Estradas: Tráfego segue lento na Rodovia Anchieta, no sentido São Paulo, do km 13 ao km 10. E também na Imigrantes, do km 20 ao km 16. O motivo é comum: excesso de veículos.

Radial Leste às 09h09 desta segunda-feira: concentração de carros em direção ao centro. Foto: Reprodução/Câmeras CET.

09h15 – A Radial Leste apresenta lentidão no sentido centro, nos trechos do Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk (4,7 km) e do Viaduto Dona Matilde até o Viaduto Alberto Badra (2 km). Além disso, o acesso à Radial vindo pela Avenida Aricanduva também se dá com bastante lentidão desde a Rua Morávia, trecho de 1,3 km.

09h06 – Os eixos que concentram mais lentidão são a Marginal Tietê Tietê, no sentido Castelo Branco (lentidão total de 14,2 km), e a Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos (lentidão total de 15,9 km).

09h04 – Lentidão na capital chega a 96 quilômetros.

8h58 – CET relata acidente na Ponte Piqueri, sentido Lapa, no inicio da Ponte.

8h53 – Corredor Norte/Sul continua com trânsito intenso no sentido Santana: 3,2 km a partir do Complexo Viário João Jorge Saad (Cebolinha).

8h52 – Marginal Tietê tem 6,9 km de lentidão no sentido Castelo, pista expressa, até a Freguesia do Ó.

8h50 – CET informa: queda de árvore na Avenida Washington Luis, perto do número 1717, sentido bairro.

8h48 – Mais de 8 km de lentidão na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, a partir da Ponte Cidade Jardim.

8h43 – Raposo Tavares tem lentidão entre os kms 13 e 10 no sentido São Paulo.

8h39 – Imigrantes tem trânsito lento no sentido Capital entre os kms 18 e 16.

8h38 – Ecopistas informa: no km 74 da Carvalho Pinto, sentido Interior, as faixas da direita (02 e 03) estão bloqueadas para serviços de recuperação do pavimento.

8h37 – Marginal Pinheiros também foi liberada em relação ao acidente perto da Ponte do Morumbi, na zona sul.

8h33 – Na zona oeste, a Avenida Professor Francisco Morato foi liberada em relação ao veículo quebrado perto da Rua Dom Armando Lombardi.

8h30 – Avenida dos Bandeirantes com 2,9 km de lentidão no sentido Marginal a partir da Alameda dos Tupiniquins.

8h27 – Ônibus parado interfere no trânsito da Avenida das Nações Unidas, sentido Castelo, perto da Avenida Olívia Feder.

8h23 – Ecopistas relata lentidão na Ayrton Senna entre os kms 23 e 20 do sentido São Paulo. Na via para o interior, lentidão entre os kms 14 e 19.

8h18 – Corredor Norte/Sul tem cerca de 3 km de lentidão no sentido Santana, a partir do Complexo Viário Jorge João Saad (Cebolinha).

8h17 – Na Marginal Tietê, lentidão no sentido Castelo Branco, pista expressa, da Ponte Freguesia do Ó até a Rodovia Castelo Branco.

8h16 – Trânsito agora na Rádio Estadão:

8h15 – Ayrton Senna tem trânsito no sentido interior, entre os kms 17 e 19.

8h11 – Na zona sul, um acidente na Marginal Pinheiros interfere no trânsito na pista local, sentido Interlagos, perto da Ponte do Morumbi.

8h09 – Avenida Professor Abraão de Morais com 3,2 km de lentidão no sentido São Paulo, a partir da Rua Ribeiro Lacerda.

8h08 – Corredor Norte/Sul tem 4,4 km de lentidão no sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Túnel Ayrton Senna (4,4 km)

8h07 – Radial Leste tem 4,7 km de lentidão no sentido centro, do Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk.

8h05 – Lentidão na Marginal Pinheiros passa dos 9 km no sentido Interlagos. Trânsito começa na pista expressa, a partir da Ponte Cidade Jardim.

8h04 – Trânsito agora na Rádio Estadão:

8h03 – 86 km de lentidão em São Paulo, aponta CET-SP.

8h – Imigrantes tem lentidão no sentido São Paulo entre os kms 18 e 12.

7h58 – Acidente na zona oeste interfere no trânsito da Avenida Brigadeiro Luis Antonio, sentido bairro, perto da Rua Estados Unidos, segundo o Twitter da CET.

7h57 – Castelo Branco tem dois pontos de lentidão no sentido Capital: em Barueri, entre os kms 32 e 25 e em São Paulo, entre os kms 15 e 13 da pista marginal.

7h52 – Ayrton Senna continua com dois pontos de lentidão no sentido Capital: do km 18 ao km 11 e do km 24 ao km 19.

7h49 – Mais de 10 km de lentidão na Radial Leste, sentido centro, em dois pontos: na pista expressa, 4,7 km a partir da Rua Wandenkolk; perto do Viaduto Alberto Badra, 4,4 km de trânsito pesado.

7h48 – Trânsito agora na Rádio Estadão:

7h46 – 77 km de lentidão em São Paulo, aponta CET-SP.

7h43 – Quatro pontos de lentidão na Marginal Tietê geram mais de 13 km de lentidão no sentido Castelo Branco: 6,9 km na via expressa até a Freguesia do Ó; 2,4 km na pista local desde a Ponte Atílio Fontana; 3 km na pista central a partir da Rodovia dos Bandeirantes; e 1,3 km na via local, a partir da Ponte Jânio Quadros.

7h37 – Anchieta tem dois pontos de lentidão no sentido São Paulo: entre os kms 20 e 18 e do km 13 ao 10.

7h35 – CET relata um veículo quebrado na Avenida Professor Francisco Morato, sentido centro, que ocupa duas faixas perto da Rua Dom Armando Lombardi.

7h34 – Trânsito agora na Rádio Estadão:

7h32 – Avenida Professor Abraão de Morais com 3,2 km de lentidão no sentido São Paulo a partir da Rua Ribeiro Lacerda.

7h26 – Marginal Pinheiros tem 3,6 km de lentidão no sentido Interlagos, pista expressa, a partir da Ponte Transamérica até a Ponte Nova do Morumbi.

7h25 – Radial Leste tem mais de 10 km de lentidão no sentido Centro: na pista expressa, 4,7 km a partir da Rua Wandenkolk e 4,4 km a partir do Viaduto Alberto Badra.

7h22 – CET relata veículo quebrado na Ponte Transamérica no sentido bairro, pista única, perto da Avenida Mario Vilas Boas Rodrigues.

7h20 – Marginal Tietê tem quase 7 km de lentidão no sentido Castelo Branco, pista expressa, até a Freguesia do Ó.

7h09 – 46 km de lentidão em São Paulo. A tendência é de alta, segundo CET-SP.

7h08 – O trânsito está complicado no seu caminho até o trabalho? Mande seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao. Na hora de enviar a sugestão, não esqueça de citar o local e o número aproximado. As principais dicas de vocês vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

7h07 – Dois pontos de lentidão na Ayrton Senna, sentido São Paulo: do km 18 ao km 11 e entre os kms 24 e 19.

7h – No Estadão:

– SP tem 500 abrigos em pontos de ônibus com risco de desabamento

– Câmara aprova projeto que livra motorista da multa do rodízio

6h59 – Anchieta tem dois pontos de tráfego lento no sentido São Paulo: do km 20 ao 18 e entre os kms 13 e 10.

6h58 – Raposo Tavares tem tráfego lento no sentido São Paulo em dois pontos: do km 26 ao km 19 e do km 13 ao 10, segundo o DER-SP.

6h40 – Três pontos de lentidão na Castelo Branco, sentido Capital: dois deles em Barueri, na pista expressa (entre os kms 32 e 30 e do km 26 ao 25), e um em São Paulo, na pista Marginal, entre os kms 15 e 13.

6h37 – Ayrton Senna tem lentidão no sentido São Paulo entre os kms 26 e 20.

6h34 – Avenida Aricanduva tem 1,3 km de lentidão no sentido Marginal Tietê a partir da Radial Leste.

6h32 – Na Régis Bittencourt, tráfego flui sem lentidão nos dois sentidos.

6h28 – Anchieta tem lentidão para os motoristas na chegada a São Paulo.

6h26 – Complexo Viário Maria Maluf com 1,9 km de lentidão no sentido Imigrantes a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

6h19 – Mais de cinco quilômetros de lentidão registrados na Radial Leste no sentido Centro em dois pontos: a partir do Viaduto Alberto Badra (4,4 km) e perto do Metrô Belem, na altura da Avenida Álvaro Ramos, na pista expressa (800 m).

6h08 – Na madrugada de domingo (7) para segunda-feira (8), CET registrou três ocorrências no trânsito de São Paulo:

– Um acidente sem vítimas na Avenida Sapopemba, perto do número 12.000, às 5h10.

– Dois caminhões quebrados: um na Ponte Transamérica, pista sentido Bairro, às 5h28 e outro na Avenida Engenheiro Billings, sentido Interlagos, às 5h36.

6h07 – Bom dia! A CET ainda não registra pontos de lentidão em São Paulo.