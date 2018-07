TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta segunda-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h22 – O Viaduto Grande São Paulo tem 1 km de lentidão, sentido Vila Prudente, da Avenida do até a Avenida Luiz Ignácio Anhaia Mello.

20h15 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 7,3 km de tráfego intenso, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica.

20h09 – A cidade tem 41 km de vias congestionadas.

20h05 – A Avenida Ibirapuera tem 1 km de lentidão, sentido bairro, da Macuco até a Avenida dos Bandeirantes.

20h – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,1 km de lentidão, sentido Imigrantes, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h45 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1,8 km de lentidão, sentido Pinheiros, da Avenida Santo Amaro até o Túnel Jânio Quadros.

19h43 – A Avenida Paulista tem 1,6 km de morosidade, sentido Paraíso, da Alameda Casa Branca até a Praça Oswaldo Cruz.

19h33 – O Elevado Costa e Silva registra 2,3 km de lentidão, sentido Lapa, da Rua da Consolação até a Rua Conselheiro Brotero.

19h20 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 3,9 km de tráfego lento, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita.

19h12 – A Avenida Professor Francisco Morato registra 3,7 km de congestionamento, sentido bairro, da Jacob Salvador Zveibil até a Taboão.

19h03 – O corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 2,5 km de morosidade, sentido centro, do Túnel Maria Carolina até a Itu.

18h51 – A Avenida Nove de Julho tem 1,8 km de congestionamento, sentido centro, da Urimonduba até a José Maria Lisboa.

18h43 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de lentidão da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h39 – A Avenida Santo Amaro tem 1,3 km de morosidade, sentido centro, da Afonso Braz até a Gastão Liberal Pinto.

18h36 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 2,7 km de lentidão, sentido Castelo, da Ponte Ary Torres até a Ponte Eusébio Matoso.

18h32 – A cidade tem 65 km de vias congestionadas no momento.

18h30 – A pista central da Marginal do Tietê registra 2,4 km de tráfego intenso, sentido Ayrton Senna, da Rua Otto Baumgart até a Ponte Jânio Quadros.

18h25 – A Avenida do Estado registra 1,2 km de engarrafamento, sentido Santana, do Viaduto 31 de Março até a Avenida Mercúrio.

18h17 – O Corredor Norte-Sul tem 1,3 km de morosidade, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Viaduto Santa Generosa.

18h10 – A Radial Leste tem 1,7 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Brasil.

18h05 – A Avenida João Dias registra 3,7 km de fluxo moroso, sentido bairro, da Avenida Alves Pontual até a Avenida Giovanni Gronchi.

18h – A Avenida Washington Luís registra 3,7 km de trânsito carregado, sentido bairro, da Vieira de Morais até a Praça Pedro Chaves.

17h55 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 3,9 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita.

16h11 – São Paulo tem 10 km de filas e a via com maior lentidão, neste momento, é a Avenida Professor Luis Ignácio de Anhaia Mello com 1,5 km de lentidão. O congestionamento está no sentido Bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Doutor Roberto Feijó.

16h10 – Faixa da esquerda da Rodovia Cônego Domênico Rangoni está bloqueada no sentido Guarujá, na altura do km 270. O trânsito é lento do km 265 ao km 270, devido acidente, que aconteceu por volta das 14h30 e não deixou vítimas. Não houve queda de carga na pista.

16h – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Aeroporto, com lentidão entre a Rua Generosa e a Avenida Pedroso de Moraes.

15h15 – Tombamento de uma carreta no km 270 sentido Guarujá da Rodovia Cônego D. Rangoni, interdita a faixa da esquerda e causa congestionamento do km 265 ao km 270 e na altura do trevo da Anchieta no km 55. Não houve queda de carga na pista.

15h14 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, com 2,4 km de filas entre a Rua Vapabussu até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

14h03 – Viaduto Grande São Paulo tem tráfego intenso no sentido Vila Prudente. Há lentidão entre a Avenida Luiz Inácio de Anhaia Mello e a Avenida do Estado.

13h44 – São Paulo com 10 km de filas nas principais vias da capital. Na Avenida do Estado o motorista reduz a velocidade entre a Rua Mercúrio e a Rua Trinta e Um de Março, no sentido Santana.

13h21 – Avenida Nove de Julho, sentido Bairro, congestionada entre a Rua Gabriel e a Rua Estados Unidos.

13h04 – Tráfego permanece lento do km 36 ao km 40 na Rodovia Anchieta, sentido litoral, com reflexo na Interligação Planalto do km 3 ao km 1, por excesso de veículos.

12h46 – Régis Bittencourt tem 8 km de lentidão no acesso ao Rodoanel por conta de um acidente. Sentido Curitiba flui sem problemas, informa concessionária.

12h34 – Avenida dos Bandeirantes lenta no sentido Marginal, do Viaduto Santo Amaro ao Dante Delmanto.

12h20– Rodovia Castelo Branco tem dois pontos de lentidão no sentido São Paulo por conta do excesso de veículos, entre Osasco e Itapevi. Os trechos de parada ficam entre os seguintes quilômetros: 36 e 30; 15 e 13.

12h03– Rodovia Ayrton Senna tem lentidão do km 35 ao 17 no sentido São Paulo, por conta do excesso de veículos.

11h37 – O sentido litoral da Rodovia Anchieta tem tráfego intenso entre o km 38 e o km 40. O congestionamento gera reflexo na Interligação Planalto do km 3 ao km 1 e na chegada a Santos do km 60 ao km 65. Já a subida da serra tem excesso de veículos na Rodovia dos Imigrantes.

11h30 – São Paulo com 66 km de congestionamento nas principais vias da capital.

11h26 – Tráfego intenso na Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Santana. Há lentidão entre a Rua Borges Lagoa e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

11h11 – Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Melo tem 2 km de lentidão no sentido centro, da Avenida Salim Farah Maluf até o Viaduto Grande São Paulo.

11h00 – Avenida dos Bandeirantes tem 5 km de lentidão no sentido Marginal, do Viaduto Santo Amara até o Aliomar Baleeiro.

10h26 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni e Padre Manoel da Nóbrega tem trânsito bom nos dois sentidos.

10h13 – Lentidão também na Marginal do Tietê. A via tem 5,3 km de excesso de veículos na pista expressa, sentido Castelo Branco. Há paradas entre a Ponte do Piqueri e a Rodovia Castelo Branco.

10h07 – A Pista expressa da Marginal do Pinheiros tem lentidão de 5,5 km no sentido Interlagos. O motorista reduz a velocidade desde a Ponte Cidade Universitária até a Rodovia Castelo Branco.

9h52 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 km de lentidão no sentido Marginal, do Viaduto Santo Amaro até o Aliomar Baleeiro.

9h40– Cidade tem 115 km de congestionamento. Marginal do Tietê tem 5,8 km de congestionamento pela pista expressa, da Ponte da Vila Guilherme até a Ponte Aricanduva.

9h30 – Rodovia Fernão Dias apresenta lentidão no sentido São Paulo do km 57 ao 65, na região de Mairiporã (SP), por conta do excesso de veículos. Em direção a Belo Horizonte há retenção do km 481 ao 477, na região de Contagem, também por excesso de veículos.

9h15 – Via Dutra tem cinco trechos de parada no sentido São Paulo, por conta do excesso de veículos. Em São Paulo, lentidão vai do km 229 ao 231; em São José dos Campos, do km 138 ao 139; em Guarulhos, do km 218 ao 225 e do km 205 ao 212; em Arujá, do 204 ao 205.

8h55– Cidade tem 111 km de lentidão. Corredor das Avenidas Tiradentes, Santos Dumont e Prestes Maia lento no sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até a Campo de Bagatelle.

8h48 – Rodovia Ayrton Senna apresenta lentidão do km 35 ao 11, entre Itaquaquecetuba e São Paulo, sentido capital, por conta do excesso de veículos. Na Carvalho Pinto e Hélio Smidt, que dá acesso ao Aeroporto de Cumbica, o tráfego é bom e há boas condições de visibilidade.

8h39 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento no sentido São Paulo, do km 16 ao 10, trecho de planalto, por conta do excesso de veículos. Imigrantes vai devagar no trecho de planalto e de Serra, mas não chega a registrar pontos de parada.

8h23 – Rodoanel Oeste tem dois pontos de lentidão no sentido Bandeirantes, entre São Paulo e Embu: do km 21 ao 18, por excesso de veículos, e do km 29 ao 25, por conta de um acidente.

8h08 – Cidade tem 80 km de lentidão. Avenida Washington Luis está congestionada no sentido centro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Pedro Chaves, em Interlagos.

7h53 – Rodovia Régis Bittencourt tem lentidão do km 373 ao 370 no sentido São Paulo, na altura de Miracatu (SP).

7h51 – Marginal do Tietê tem 5,3 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, do acesso à Rodovia até a Ponte do Piqueri.

7h43 – Rodovia Castelo Branco tem dois pontos de lentidão pela pista expressa, sentido São Paulo: do km 36 ao 25, entre Barueri e Itapevi, e do km 15 ao 13, entre Osasco e Itapevi.

7h38 – Rodovia Ayrton Senna tem lentidão do km 33 ao 17 no sentido São Paulo. No sentido oposto, trânsito flui bem.

7h35 – Via Dutra tem dois pontos de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos, ambos por excesso de veículos. Na pista marginal, congestionamento vai do km 219 ao 225. Na expressa, do km 206 ao 212.

7h32 – Na Imigrantes, tráfego é lento no sentido São Paulo do km 18 ao 12, também por excesso de veículos. Trecho de serra tem trânsito intenso. Rodovia opera apenas no sentido capital, com seis faixas, enquanto Anchieta funciona apenas no sentido litoral, com quatro pistas.

7h30 – Via Anchieta tem lentidão no sentido São Paulo do km 17 ao 10, devido ao excesso de veículos.

7h24 – Radial Leste tem 3,2 km de lentidão no sentido centro pela pista expressa, do Viaduto Wandenkolk até o Guadalajara.

7h18 – Cidade tem 36 km de congestionamento.