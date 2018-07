TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta sexta-feira, 19 de abril

Registro do trânsito na Avenida 23 de Maio, feito pelo internauta Antonio Auggusto João (@auggusto_escritor) através do Instagram, por volta das 12h30 desta sexta-feira, 19. FOTO: Reprodução Instagram.

TEMPO REAL

21h32 – 17 km de lentidão nesta sexta-feira.

20h34 – Pista expressa da Marginal Pinheiros tem 7,4 km de lentidão, da Ponte Ary Torres até Jaguaré. Na cidade, 70 km de lentidão.

20h32 – Há retenção na pista Norte (sentido Belo Horizonte) da Rodovia Fernão Dias, do km 66 ao km 59, na região de Mairiporã (SP), reflexo do tombamento de um caminhão carregado com sacos de roupas no km 59, que restringiu o tráfego nas faixas 1 e 2. A via já foi liberada. Na pista Sul (sentido São Paulo), há retenção entre o km 493,5 e o km 495,5, na região de Betim, devido ao tráfego intenso. Ainda neste sentido, há lentidão do km 58 ao km 59, na região de Mairiporã, pelo mesmo motivo.

20h08 – A usuária do Instagram Isabelle Aguiar (@isabelleaguiarr) postou esta foto do trânsito intenso na Avenida Paulista, na noite desta sexta-feira. E você, também registrou imagens do trânsito de São Paulo? Poste com a hashtag #TransitoEstadao.

20h05 – 109 km de lentidão em São Paulo. As principais, segundo a CET, são:

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Avenida Alexandre Mackenzie até a Ponte Ary Torres (8,8 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte do Limão até a Ponte Jânio Quadros (7,5 km)

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, da Marginal Pinheiros até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro (7,1 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista local, da Rua Américo Brasiliense até a Ponte Eusébio Matoso (7,0 km)

20h04 – Na Rodovia Régis Bittencourt, há lentidão na pista sentido Curitiba, do km 341 ao km 345, na região de Miracatu (SP), devido ao tráfego intenso. Na pista sentido São Paulo, o tráfego flui sem lentidão.

19h36 – A CET vai suspender excepcionalmente neste domingo (21/04), das 7h às 11h, o funcionamento da Ciclofaixa de Lazer Sul/Oeste no trecho entre o Parque do Povo e o Parque Villa Lobos, que possui 20 km de extensão (ida e volta). A suspensão acontece em virtude da realização da “Corrida Mizuno 10 Miles Series 2013 – Etapa São Paulo”. A partir das 11h, o trecho será ativado e irá operar até as 16h. Os demais trechos funcionarão normalmente, das 7h às 16h.

19h24 – No momento, 180 km de lentidão, com tendência de baixa.

19h09 – Manifestantes que ocupavam a Rua da Consolação agora estão na Praça da República e não há mais interrupção do tráfego.

19h07 – Na Cidade Ademar, um acidente na Avenida Cupecê, sentido bairro, ocupa duas faixas, próximo à Rua Rio Grande do Sul.

19h05 – Principais lentidões, segundo a CET:

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte dos Remédios até a Ponte Jânio Quadros (16,2 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte da Freguesia do Ó até a Ponte do Tatuapé (11,3 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Ary Torres (10,2 km)

• Corredor Norte / Sul, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira (8,6 km)

18h49 – Em Socorro, acidente na Avenida Atlântica, sentido bairro, próximo à Rua das Paineiras.

18h46 – 188 km de lentidão em São Paulo. Na zona sul, 61 km de congestionamento.

18h29 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 11 ao km 13, sentido interior. No sentido São Paulo, flui normalmente.

18h27 – A Rodovia dos Imigrantes tem tráfego congestionado no sentido litoral, entre o Km 61 e o Km 65. Já a Rodovia Anchieta tem tráfego lento em sentido ao litoral, entre os km 15 e 18, e em sentido a São Paulo, entre os km 23 e 17, por conta do excesso de veículos.

18h19 – A Rodovia Régis Bittencourt tem lentidão na pista sentido Curitiba, do km 432 ao km 435, na região de Registro (SP), devido a uma operação para retirada de uma carreta acidentada hoje, que restringiu o tráfego no local. A via já foi liberada. Ainda neste sentido, há lentidão do km 342 ao km 345, na região de Miracatu (SP), devido ao tráfego intenso. Na pista sentido São Paulo, o tráfego flui sem lentidão.

18h11 – Manifestação interdita a Rua da Consolação, próximo à Rua Dona Antônia de Queiroz, sentido centro.

18h10 – 157 km de lentidão em São Paulo, nesta sexta-feira. Principais lentidões, segundo a CET:

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte dos Remédios até a Ponte Jânio Quadros (16,2 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte da Freguesia do Ó até a Ponte Jânio Quadros (9,9 km)

• Corredor Norte / Sul, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira (8,6 km)

• Corredor Norte / Sul, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto Indianópolis (7,2 km)

14h49 – Capital paulista tem 45 km de lentidão, 5,2% das vias monitoradas pela CET, valor dentro da média para o dia e o horário.

Rodovia Anchieta tem lentidão o acesso a Santos. FOTO: Reprodução/Ecovias

10h09 – Trechos mais longos de lentidão na cidade no momento:

– Marginal Pinheiros, sentido Castelo, pista expressa, da Avenida Interlagos até a Rua Américo Brasiliense (7,4 km)

– Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, do Terminal Bandeira até a Rua Borges Lagoa (6 km)

– Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, da Ponte Cidade Universitária até a Rua Rodovia Castelo Branco (5,6 km)

– Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, da Ponte do Tatuapé até Ponte das Bandeiras (5 km)

09h31 – Avenida dos Bandeirantes tem lentidão de 4,6 km no sentido Marginal Pinheiros, do Viaduto Dante Delamanto até o Viaduto Santo Amaro.

09h10 – O trânsito em São Paulo nesta manhã está dentro da média, como mostra o gráfico abaixo.

09h09 – Lentidão na Rodovia Presidente Dutra, em Guarulho, no sentido São Paulo, na pista marginal, como reflexo de um acidente. A lentidão vai do km 226 ao km 230.

08h42 – A lentidão no trânsito de São Paulo se encontra em 87 km, dentro da média prevista para o horário.

08h33 – O eixo viário mais complicado na cidade é a Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco. São 11,1 km de congestionamento somando todas as pistas da via.

08h22 – São Paulo tem 71km de lentidão, de acordo com a CET.

08h10 – O Rodoanel tem lentidão na pista oeste no sentido Bandeirantes, do km 23 ao km 18.

08h00 – Rodovia Anchieta tem lentidão nas suas três regiões: planalto, serra e baixada. A lentidão no Planalto se encontra na pista norte, sentido São Paulo, na chegada à capital, devido ao excesso de veículos. Já na pista sul, sentido Santos, a lentidão se encontra no trecho de serra e também na baixada, no acesso a Cubatão.

07h50 – Castello Branco: Tráfego intenso na pista sentido capital (leste), em Barueri, na pista expressa. A lentidão vai do km 28 ao km 25.

07h38 – A Marginal Pinheiros acaba de ser liberada em relação ao acidente que aconteceu junto à Ponte do Morumbi.

7h26 – Marginal Pinheiros: 5,1 km de lentidão no sentido Castelo, via expressa, a partir da Ponte do Morumbi até a Ponte Transamérica.

7h23 – Na pista Sul da Fernão Dias, sentido São Paulo, trânsito lento no km 482 por causa de um engavetamento.

7h05 – Castelo tem lentidão na Pista pista marginal, sentido Capital (Leste), entre kms 13 e 14.

7h04 – Corredor Leste/Oeste tem 1,6 km de lentidão no sentido Lapa, da Vinte e Três de Maio até o Viaduto Alcântara Machado.

7h – 28 km de lentidão em São Paulo.

6h53 – Acidente na Marginal Pinheiros: as vítimas são removidas nesse momento.

Na via, mais de 5 km de lentidão na pista expressa, sentido Castelo, da Ponte do Morumbi até a Ponte Transamérica. Via local também tem trânsito lento: 3,6 km entre a Américo Brasiliense até a Transamérica.

6h51 – 10 km de lentidão em São Paulo, segundo CET-SP.

6h46 – Acidente envolvendo três motocicletas no acesso à Dutra, via para o aeroporto de Cumbica, perto do km 220. Segundo os Bombeiros, as vítimas estão no local e uma viatura foi encaminhada para o atendimento. O trânsito está lento entre os kms 170 e 178 da via expressa.

6h43 – A Estrada do M’Boi Mirim acaba de ser liberada perto da Rua Peloponeso, relata CET-SP.

6h42 – Complexo Viário Maria Maluf com 1,9 km de lentidão até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

6h40 – Um acidente na Estrada do M’Boi Mirim, perto do número 3153, interdita duas faixas no sentido centro, lado esquerdo da via. Os ônibus que trafegam por ali são desviados. Segundo a CET, que recebeu a ocorrência às 5h56, um motociclista caiu na via. Ele foi levado até o PS do M’Boi Mirim.

6h36 – Um acidente entre um automóvel e uma motocicleta interdita duas faixas da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, pista expressa, perto da Ponte Caio Pompeu de Toledo. Segundo a CET, duas vítimas continuam no local. A ocorrência foi registrada às 6h22.

6h28 – Em São Paulo, 5 km de lentidão. Na Avenida Aricanduva, sentido Marginal, 1,7 km de trânsito lento a partir da Radial Leste.

6h09 – 400 m de lentidão na Avenida Eusébio Matoso, sentido centro, a partir da Rua Cap. Antônio Rosa.

6h08 – Bom dia! Não há pontos de lentidão em São Paulo, mas CET já aponta um acidente na zona sul, na Ponte Cidade Jardim, que ocupa três faixas no sentido bairro.