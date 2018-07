TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta sexta-feira, 26 de abril

Registro do amanhecer desta sexta-feira, 26, na Avenida Moreira Guimarães, em Moema, postado no Instagram pelo internauta Gordo (@gordo13). FOTO: Reprodução Instagram.

20h33 – Capital paulista tem, no momento, 48 km de lentidão. O maior congestionamento é registrado no Eixo Norte-Sul, sentido Santana, do Viaduto João Jorge Saad até o Viaduto São Joaquim.

A pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão do Quintana até a Ponte Eusébio Matoso.

20h11 – Eixo Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão da Avenida Senador Queiroz até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h10 – Radial Leste/Ligação Leste-Oeste, sentido Penha, tem lentidão da Rua Ana Cintra até o Elevado Alberto Badra.

19h47 – Rodovia Régis Bittencourt tem lentidão na pista sentido Curitiba, do km 342 ao km 352, na região de Miracatu (SP), devido ao tráfego intenso. Na pista sentido São Paulo, o tráfego flui sem lentidão.

19h45 – O usuário do Instagram Antonio Delgado García (@adelgadogarcia) postou uma foto do congestionamento na Avenida Vinte e Três de Maio, na noite desta sexta-feira.

19h42 – Acidente na pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, junto à Ponte Estaiada.

19h36 – Sistema Anchieta-Imigrantes já tem tráfego fluindo normalmente.

19h20 – No Butantã, um acidente ocupa o início da Ponte Eusébio Matoso, sentido centro. Já na Freguesia do Ó, um acidente ocupa a Avenida Nossa Senhora do Ó, sentido bairro, junto à Avenida Clavásio Alves da Silva.

19h18 – 163 km de lentidão em São Paulo, com tendência de estabilidade. Principais lentidões, segundo a CET:

• Marginal Tietê, sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte da Cidade Universitária até a Ponte da Transamérica (12,5 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte do Piqueri até a Ponte da Vila Guilherme (9,9 km)

• Corredor Norte / Sul, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar (8,7 km)

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, da Marginal Pinheiros até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro (7,1 km)

19h05 – Em Santo Amaro, uma manifestação ocupa os dois sentidos da Rua João Alfredo, junto à Rua Igatinga, até a Alameda Santo Amaro.

18h59 – Os motoristas que pegam a Rodovia dos Imigrantes encontram lentidão no sentido São Vicente, entre o km 62 e o km 65, por excesso de veículos.

18h57 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento na chegada a Santos, entre os km 64 e 65, por excesso de veículos. Também há lentidão no sentido São Paulo, do km 22 ao 17.

18h55 – No Campo Belo, a Avenida Rubem Berta já está liberada em relação ao acidente próximo ao Viaduto Onze de Junho.

18h53 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem trânsito lento entre os km 11 e 17. A Raposo Tavares tem lentidão no sentido Cotia, entre os km 12 e 23. No sentido São Paulo, o trânsito flui com lentidão entre os km 27 e 23.

A Rodovia Régis Bittencourt tem 10 km de congestionamento na Serra do Cafezal, entre os km 340 e 350, sentido Curitiba. Já a Dutra, sentido São Paulo, tem lentidão no trecho de São José dos Campos, entre os km 148 e 144. Em Aparecida, há um trecho em obras, entre os km 67 e 64, sentido Rio de Janeiro.

18h41 – Segundo a CET, a Rua da Consolação já está liberada de manifestação.

18h37 – Congestionamento da Avenida Doutor Arnaldo até a Avenida Rebouças, sentido Consolação. No Instagram, o internauta Guilherme Ramos (@gpinzegher) postou uma foto do trânsito engarrafado na Avenida Rebouças.

18h31 – No Campo Belo, acidente ocupa a Avenida Rubem Berta, sentido Santana, próximo ao Viaduto Onze de Junho.

18h30 – Principais lentidões do momento, segundo a CET:

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte Atílio Fontana até a Ponte da Vila Guilherme (12,4 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista central, da Ponte Atílio Fontana até a Ponte da Casa Verde (7,8 km)

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, da Marginal Pinheiros até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro (7,1 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista local, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso (5,7 km)

18h29 – 149 km de lentidão em São Paulo. A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 15,3 km de lentidão, da Rodovia Castelo Branco até Vila Guilherme.

15h34 – Por conta da manifestação dos professores estaduais, a Avenida Paulista está interditada em ambos os sentidos, entre a Alameda Casa Branca e a Rua Peixoto Gomide, informa a CET através do Twitter.

15h30 – Fluxo de veículos lento nos dois sentidos da Avenida Sumaré.

15h21 – Motoristas devem evitar a região da Avenida Paulista em direção à região da Consolação, devido ao protesto dos professores da rede estadual.

07h30 – Bom dia! No momento há 54 km de lentidão nas ruas e avenidas de São Paulo.