TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta sexta-feira

23h30 – A noite segue com chuvas fracas na Capital. De acordo com os meteorologistas do CGE, as chuvas diminuem gradualmente nas próximas horas.

23h24 – Acidente prejudica o tráfego de veículos na Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro. A colisão entre dois veículos aconteceu na altura de Resende e causa filas entre o km 299 e o km 298.

23h20 – Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto tem fluxo bom e boa visibilidade no trecho de concessão.

23h12 – Tráfego continua intenso na Rodovia Rio-Santos, na altura de São Sebastião.

23h06 – Passagem Doutor Euryclides de Jesus Zerbini será interditada, das 23h30 às 4h30, para serviços de limpeza. Confira os desvios aqui.



22h57 – O tráfego na Rodovia Ayrton Senna está intenso no sentido Taubaté, entre o km 20 e o km 24, mas sem parada. No sentido São Paulo o motorista não encontra filas.

22h55 – Tráfego tranquilo, no trecho administrado pela Ecovias, da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega.

22h51 – Rodovia Presidente Dutra tem apenas um ponto de lentidão: no sentido São José dos Campos. O motorista reduz a velocidade entre o km 145 e o km 143 por conta de um acidente que bloqueia parcialmente a pista. Não há feridos.

22h45 – Sem chuva e com boa visibilidade, Sistema Anchieta-Imigrantes é boa alternativa para descer a serra para o litoral paulista.

22h39 – Rodovia Ayrton Senna tem excesso de veículos, sem pontos de parada, no sentido interior. A Rodovia Carvalho Pinto, ainda tem tráfego tranquilo e sem pontos de lentidão.

22h25 – Tráfego na rodovia Rio-Teresópolis é tranquilo. O único ponto de congestionamento está no km 49.

22h12 – Rodovia Castello Branco tem filas no sentido do interior entre o km 21 e o km 24 das pistas marginal e expressa.

22h03 – Tráfego tranquilo e com boa visibilidade em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes.

21h56 – Avenida Vinte e Três de Maio com excesso de veículos no sentido Santana. O motorista reduz a velocidade entra a Ponte da Bandeira e o Viaduto Tutoia.

21h51 – Apesar de intenso, movimento na BR-277 não apresenta lentidão.

21h50 – Há 4,7 km de filas na Radial Leste, sentido bairro, desde o Viaduto Pires do Rio Término até a Praça Wandenkolk.

21h46 –Tráfego intenso na Rodovia dos Tamoios, no sentido Caraguatatuba. O motorista reduz a velocidade na altura de São José dos Campos, mas não enfranta pontos de parada. Há neblina no trecho de serra.

21h42 – Rodovia Rio-Santos tem tráfego intenso, mas sem pontos de parada, entre São Sebastião e Bertioga.

21h36 – Diminui congestionamento na Rodovia dos Bandeirantes no sentido interior. O motorista reduz a velocidade entre o km 27 e o km 29.

21h35 – Tráfego flui normalmente nos dois sentidos da Rodovia Anhanguera.

21h33 – Avenida Cidade Jardim será parcialmente interditada, a partir das 23h, para obras de adequação geométrica. Confira as alterações aqui.

21h30 – A Ecovias afirma que, neste momento, o tráfego é tranquilo nas rodovias Anchieta e Imigrantes, sentido litoral.

21h28 – Rodovia Manoel Hyppolito Rego (SP-055) com excesso de veículos no sentido São Sebastião. O tempo é instável em todo o trecho de estrada.

21h26 – Acidente prejudica o tráfego de veículos na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, sentido Rio de Janeiro.

21h18 – Fluxo em direção às praias começa a diminuir pela BR-277, mas ainda é intenso, de acordo com a Ecopistas. Tempo está encoberto, sem chuva, na maior parte da rodovia.

21h13 – Há retenção na pista norte da Rodovia Fernão Dias, sentido Belo Horizonte, do km 46 ao km 45, na região de Atibaia. Na pista sul, sentido São Paulo, há lentidão entre o km 490,1 e o km 495,7, na altura de Betim (MG). Chove em pontos alternados ao longo da Fernão Dias.

21h08 – Ainda chove no trecho entre São Paulo e Guararema, entre as rodovias Carvalho Pinto e Ayrton Senna. A Ecopistas, concessionária que administra o trecho, recomenda aos motoristas que reduzam a velocidade.

21h02 – São Paulo tem 52 km de congestionamento nas principais vias da capital.

21h01 – Chuva desta tarde alagou principais corredores e estradas da capital pauslita. Confira a galeria de imagens.

20h14 – Confira o movimento nas estradas nesta galeria de imagens.

20h12 – O tráfego foi normalizado na Rodovia dos Imigrantes, afirma a Ecovias. Há somente com excesso de veículos, mas sem pontos de parada, na serra e na Rodovia Cônego Domênico.

20h08 – São Paulo com 98 km de congestionamento nas principais vias da capital.

20h07 – Ligação Leste-Oeste/Radial Leste, sentido Penha, com excesso de veículos desde o Largo Padre Pericles até o Elevado Alberto Badra. No sentido Lapa, há lentidão entre a Rua da Consolação e a Avenida Francisco Matarazzo.

20h02 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello será interditada, das 22h às 05h, para obras do Metrô Monotrilho. Confira os desvios aqui.

20h – Rodovia Ayrton Senna segue com 13 km de filas no sentido interior. O motorista reduz a velocidade entre o km 11 e o km 24.

19h57 – Liberadas pistas da Rodovia Anchieta na região do Ribeirão dos Couros, entre o km 14 e o km 10. A interdição de duas das pistas centrais aconteceu depois que a intensidade da chuva causou o transbordamento do Córrego Ribeirão dos Couros.

19h53 – Rodovia Presidente Dutra com tráfego lento na região de Guarulhos, no sentido Rio de Janeiro, entre o km 213 e o km 210.

19h50 – Há lentidão na Rodovia Régis Bittencourt, no sentido Curitiba, entre o km 352 e o km 359, na região de Miracatu. Na pista sentido São Paulo, o tráfego flui sem lentidão, na noite de hoje. O tempo é chuvoso em pontos alternados ao longo da Régis.

19h46 – A Rodovia dos Imigrantes tem 10 km de filas, entre o km 45 e o km 54. Já a Rodovia Cônego Dômenico concentra 7 km de excesso de veículos no sentido Guarujá, desde o km 255 e o km 248. No sentido São Paulo, a Cônego tem 16 km de filas, entre o km 266 e o km 270.

19h40 – Movimento na BR-277, rodovia que interliga Curitiba ao litoral do Paraná, é intenso rumo às praias, sem pontos de congestionamento. Chuva diminui e se concentra em pontos isolados da rodovia, afirma a Ecovia.

19h34 – O motorista que segue pela Rodovia Oswaldo Cruz, enfrenta filas e tempo encoberto no sentido Ubatuba.

19h32 – Rodovia dos Tamoios, que liga o Vale do Paraíba ao litoral norte, tem pontos de lentidão no trecho de Paraibuna e na serra, em Caraguatatuba.

19h30 – A Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) tem tráfego intenso no sentido Bertioga. O tempo é instável e com neblina em trechos isolados, afirma o CGE.

19h22 – A Rodovia Presidente Dutra tem tráfego lento na região de Guarulhos, na pista sentido São Paulo, entre o km 218 e o km 221.

19h18 – A Rodovia Anchieta ainda é a melhor opção para a descida da serra, afirma a Ecovias. A Rodovia dos Imigrantes tem tráfego de veículos parado na região dos túneis.

19h15 – Duas pistas da Rodovia Anchieta estão bloqueadas entre o km 14 e o km 10. A interdição acontece após o transbodamento do Córrego Ribeirão dos Couros. O tráfego de veículos é desviado pelas pistas marginais.

19h10 – As chuvas começam a perder força em São Paulo, de acordo com boletim do CGE. A precipitação é forte somente no extremo da zona sul. Nas demais regiões da capital, as chuvas ocorrem de maneira moderada. Na Grande São Paulo, também há registro de chuvas moderadas, principalmente nos municípios à leste de São Paulo.

19h05 – Rodovia Castelo Branco tem 7 km de congestionamento nas duas vias – a expressa e a marginal – entre o km 17, em Osasco, e o km 24, Barueri, no sentido interior. Uma colisão sem vítimas, que aconteceu por volta das 16h, contribuiu para retardar a passagem pelo km 25, onde termina a via marginal da Castelo.

18h59 – Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), tem 15 km de trânsito parado na região da Serra do Cafezal, entre Juquitiba e Miracatu.

18h55 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, com excesso de veículos entre o km 23 e o km 29. Há também filas, no mesmo sentido, entre o km 39 e o km 52.

18h52 – Há retenção na pista Norte da Rodovia Fernão Dias, sentido Belo Horizonte, entre o km 63 e o km 61, na região de Mairiporã. Ainda neste sentido, há lentidão entre o km 479,5 e o km 477,2, na região de Contagem (MG).

18h47 – Rodovia Anchieta volta a ser a melhor opção para a descida da serra, de acordo com a Ecovias. Na Rodovia dos Imigrantes, há congestionamento entre o km 45 e o km 54, região de tuneis.

18h39 – São Paulo com 152 km de filas. A Zona Sul concentra 43 km de trânsito intenso.

18h32 – Marginal Pinheiros com tráfego intenso no sentido Castelo Branco, entre a Ponte Ary Torres até Ponte Eusebio Matoso.

18h28 – Tráfego lento na Rodovia dos Imigrantes, na região de serra. Também há congestionamento nas rodovias Padre Manoel da Nóbrega e Cônego Dômenico Rangoni, em Cubatão.

18h26 – Alagamento na Avenida Marques de São Vicente. A pista está interditada, no sentido Barra Funda, acesso para Praça Pascoal Martins.

18h24 – Há excesso de veículos no sentido Aeroporto pelo Eixo Norte-Sul, afirma a CET. A lentidão está entre a Praça da Bandeira e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h20 – O tráfego está parado na Rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo, na região de Bragança Paulista. Um acidente envolvendo três veículos restringe duas faixas no km 495.

Também há retenção do km 482,2 ao km 484, na região de Betim (MG), devido a outro acidente com três veículos no km 484.

No sentido Belo Horizonte, o motorista encontra lentidão do km 30 ao km 26, na região de Atibaia, devido ao tráfego intenso.

18h14 – Há 13 km de filas na Rodovia Ayrton Senna sentido interior, desde o km 11 até o km 24.

18h10 – A Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, tem lentidão desde o km 173 até o km 176, na região de Belford Roxo.

18h09 – Motorista que segue pela Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, encontra filas na região de Guarulhos, entre o km 213 e o km 210.

18h05 – Rodovia Manoel Hyppolito Rego tem tráfego tranquilo nos dois sentidos. Há um pequeno trecho de lentidão na altura da cidade de São Sebastião, de acordo com o DER.

18h04 – Rodovia Raposo Tavares tem excesso de veículos no sentido Cotia.

18h02 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, do km 339 ao km 349, entre as regiões de Juquitiba e Miracatu. Na pista sentido São Paulo, o tráfego flui sem lentidão.

18h – Tráfego normal nas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes. Chove em todo o trecho de concessão, mas a visibilidade é boa. A Rodovia Anchieta opera no sentido litoral no trecho de serra.

17h57 – Marginal do Tietê permanece em estado de atenção para alagamentos. O tráfego é intendo no sentido Castelo Branco.

17h49 – Toda a Marginal do Pinheiros está em estado de atenção para alagamentos segundo informe do Centro de Gerênciamento de Emergências (CGE).

17h48 – Capital paulista com 138 km de congestionamento de acordo com a CET.

17h44 – Entre as vias mais congestionadas em São Paulo estão Marginal Tietê, Avenida dos Bandeirantes e Avenida 23 de Maio.

17h38 – Com chuva forte, São Paulo tem 123 km de congestionamento, o que representa 14,2% das vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

17h07 – O excesso de veículos deixa o tráfego lento na Rodovia Castello Branco, no trecho em Osasco, em São Paulo, tanto na pista marginal quanto na expressa.

16h36 – As ruas da Casa Verde baixa (Doutor Melo Nogueira, Brazelisa Alves de Carvalho, Anita Malfatti e Luciano Prata) serão interditadas a partir das 17h00. O trânsito na região só volta a se normalizar na quarta-feira – as interdições na Marginal Tietê e na Olavo Fontoura voltam a se repetir de segunda-feira para terça-feira, dia de desfile do grupo de acesso.

16h36 – Nesta sexta-feira, a partir das 22 horas, a CET também bloqueia a pista local da Marginal Tietê, no sentido da Rodovia Castelo Branco, entre as pontes das Bandeiras e da Casa Verde – o espaço será utilizado como bolsão de estacionamento dos ônibus das escolas de samba até as 9h00 de sábado, e no mesmo período de sábado para domingo.

16h35 – A Avenida Olavo Fontoura, no sentido Santana, ficará interditada das 17 horas desta sexta-feira às 9 horas de sábado. A interdição volta a se repetir a partir das 17 horas do sábado até as 9 horas de domingo, dia 10.

16h35 – A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) inicia às 17 horas uma série de interdições no trânsito de ruas e avenidas próximas ao sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo.

16h22 – No litoral norte de São Paulo, a Rodovia Manoel Hyppolito Rego está congestionada em direção a São Sebastião.

16h03 – Em São Paulo, o Departamento de Estradas e Rodagem informou que o movimento está intenso na Rodovia Raposo Tavares para quem segue para Cotia.

15h58 – Já em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, o excesso de veículos deixa o tráfego lento na Dutra.

15h57 – Os motoristas que seguem para o Rio de Janeiro pela Dutra enfrentam 2 km de lentidão em Guarulhos (SP). O problema é provocado por um caminhão quebrado na pista.

15h43 – No Paraná, o tráfego está intenso na BR 277 em Paranaguá, na região de São João dos Pinhais. No restante da rodovia o movimento segue normal.

15h27 – As principais vias congestionadas em São Paulo são Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes/Marginal; Marginal Tietê, Elevado Costa e Silva e Avenida Francisco Matarazzo.

15h23 – São Paulo tem 45 km de vias congestionadas, o que representa 5,2 % dos 868 km monitorados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) em toda a cidade.

15h18 – O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) trabalha em operação descida (7X3), com a pista sul da Rodovia dos Imigrantes e as duas pistas da Via Anchieta sentido litoral e a pista norte da Imigrantes sentido capital.

15h17 – Quem segue para o Guarujá, no litoral de paulista, enfrenta três quilômetros lentidão na Rodovia Cônego Domênico Rangoni.

15h16 – O excesso de veículos deixa o tráfego intenso na pista norte da Rodovia dos Imigrantes em direção à Capital.

15h16 – Os motoristas que seguem viagem para aproveitar o carnaval já encontram pontos de lentidão no Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), em São Paulo.