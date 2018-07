TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta sexta-feira

Está parado no trânsito? Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Poste também no Instagram imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao. Não esqueçam de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas de vocês vão aparecer aqui no nosso Instagram e no nosso site. Baixe o aplicativo do trânsito

21h24 – O tráfego na Ayrton Senna está intenso no sentido Taubaté, mas sem parada, alerta o Twitter da Ecopistas.

21h13 – A Ayrton Senna, sentido Rio de Janeiro, na região de Guarulhos, está com o trânsito normalizado.

21h05 – Ainda continua congestionado o sentido Guarujá da Cônego Domênico Rangoni.

21h00 – Região da Consolação: Túnel Noite Ilustrada, sentido centro, será interditado, das 23h30 às 4h30, para manutenção.

20h 57 – Anchieta na interligação Planalto tem tráfego lento no sentido São Paulo, na altura do Km 50, onde uma carreta quebrou.

20h54 – Uma colisão entre um automóvel e uma moto, com um ferido, na Avenida 23 de Maio, no sentido Santana, ocupa uma faixa da esquerda, junto ao Viaduto Jaciguai. Trânsito lento nas proximidades do local.

20h40 – A SPTrans enviou comunicado que seis linhas de ônibus terão seus itinerários alterados a partir de domingo (17), após a liberação do Viaduto Orlando Murgel ao tráfego, no Bom Retiro, centro da cidade. Confira abaixo as mudanças:

Linhas e itinerários – até as 9h:

8214/10 Jardim Paulistano – Praça do Correio

8544/10 Cidade D’Abril 3ª Gleba – Largo do Paissandu

8600/10 Terminal Pirituba – Largo do Paissandu

Ida: Sem Alteração

Volta: Normal até a Av. Rudge, Rua Javaés, Rua Visconde de Taunay, Rua Sergio Tomaz, Av. Norma Pieruccini Giannotti, prosseguindo normal.

9500/10 Terminal Cachoeirinha – Paissandu

9501/10 Terminal Transf .V. Nova Cachoeirinha – Paissandu

Ida: Sem Alteração

Volta: Normal até a Av. Rudge, Rua Javaés, Rua Dos Italianos, Rua Sergio Tomaz, Av. Norma Pieruccini Giannotti, prosseguindo normal.

9300/10 Terminal Casa Verde – Terminal P. Dom Pedro II

Ida: Sem Alteração

Volta: Normal até a Av. Rudge, Rua Javaés, Rua Visconde de Taunay, Rua Sergio Tomaz, Av. Norma Pieruccini Giannotti, prosseguindo normal.

Linhas e itinerários – após as 9h

8544/10 Cidade D’Abril 3ª Gleba – Largo do Paissandu

8600/10 Terminal Pirituba – Largo do Paissandu

9500/10 Terminal Cachoeirinha – Paissandu

9501/10 Terminal Transf .V. Nova Cachoeirinha – Paissandu

9300/10 Terminal Casa Verde – Terminal P. Dom Pedro II

Ida: Sem Alteração

Volta: Normal até Avenida Rudge, conversão à esquerda na Av. Norma Pieruccini Giannotti, Av. Norma Pieruccini Giannotti, prosseguindo normal.

8214/10 Jardim Paulistano – Praça do Correio

Ida: Sem Alteração

Volta: Normal até a Rua Javaés, Rua dos Italianos, Rua Sergio Tomaz, Av. Norma Pieruccini Giannotti, prosseguindo normal.

20h15 – Lentidão no tráfego de São Paulo segue baixando: são 85 km congestionados, normal para o horário.

20h06 – Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista local, tem lentidão da Ponte Ary Torres até a Ponte Eusébio Matoso.

19h58 – A CET registra 113 km de lentidão em todo o sistema de vias monitoras em São Paulo. O número está dentro da normalidade para a faixa de horário.

19h54 – Tráfego normalizado no planalto da Anchieta, informa Twitter da Ecovias.

19h49 – Quatro veículos bateram em um acidente na região da Consolação, sentido bairro, no Túnel Antonio Bias da Costa Bueno. Duas faixas da esquerda estão interditadas.

19h43 – Zona Sul – Um acidente na Estrada de Itapecerica, sentido bairro, no Campo Limpo, ocupa duas faixas, juto a Rua Amaro Antonio Rosa. A informação é do Twitter da CET.

19h 34 – Vai para o Guarujá? A melhor opção é ir de Cubatão a Santos e pegar a balsa, informa a Ecovias. Evite a Cônego Domênico.

19h 31 – Twitter da Ecovias diz que a descida pela Imigrantes está normal.

19h 25 – Ida ao litoral: os motoristas que vão para o Guarujá na Cônego Domênico Rangoni nesta noite encontram tráfego congestionado entre o km 258 e 248 devido excesso de veículos no acesso aos terminais na rua do Adubo. Há trânsito lento também no sentido Cubatão-São Paulo, entre km 267 e 270.

19h 11 – Colisão de quatro automóveis a 100 metros da Ponte da Casa Verde, sentido Castelo Branco, complica o trânsito na Marginal Tietê. O acidente foi registrado às 17h16. Uma faixa da esquerda está bloqueada. Segundo a CET, o trânsito na região ainda está congestionado por causa da batida. A Marginal Tietê registra cerca de 28 km de lentidão em todas as suas pistas.

18h59 – Para quem viaja na Ayrton Senna, no sentido Rio de Janeiro, o trânsito está lento do km 11 ao 19, na região de Guarulhos. A ida para São Paulo por essa via está fluindo bem.

18h 56 – Entrada de Santos pela Anchieta está tranquila e só tem lentidão do km 64 ao 65 por excesso de veículos, informa Twitter da Ecovias.

18h 47 – Trânsito livre dos problemas da chuva nesta sexta-feira – segundo a CGE, há potencial para precipitação fraca e isolada.

18h 41 – Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco/Interlagos, está com 15 km de congestionamento, entre as Pontes Transamérica e Jaguaré, por excesso de veículos. É o trecho com mais lentidão em São Paulo neste momento.

18h 33 – Ida para o litoral: pista norte da Anchieta está bloqueada no trecho de Serra para inversão de sentido e início da Operação Descida.

18h 27 – Twitter da CET informa lentidão no Eixo Norte-Sul, sentido Santana, do Viaduto General Marcondes Salgado até Ponte das Bandeiras.

18h13 – Boa noite. São Paulo tem agora 160 km de lentidão nos 868 km monitorados pela CET, dentro do normal para o horário.

12h02 – Apenas 35 km de congestionamento são registrados nas ruas e avenidas da cidade no final desta manhã, segundo o Twitter da CET. A lentidão atinge 4% das vias monitoradas pela CET, com tendência de baixa.

11h33 – Ainda há 30 semáforos apagados em diversos pontos da capital paulista e outros 23 funcionam em amarelo intermitente. Está passando por algum transtorno em um dos 53 semáforos com problemas na cidade? Envie a sua foto ou o seu relato, em texto ou vídeo, para nucleomultimidia@estadao.com

10h40 – Tráfego normal em ambos os sentidos das rodovias Fernão Dias e Régis Bittencourt nesta manhã.

10h35 – A Rodovia Bandeirantes tem trânsito lento no sentido capital, entre o km 18 e km 13, na pista expressa, como reflexo de congestionamento nas Marginais.

10h26 – Trânsito lento na Rodovia Castello Branco, na pista expressa, entre os km 16 e km 13, entre Osasco e Barueri, no sentido capital. Na pista marginal, a lentidão atinge o trecho entre os km 15 e km 13. O excesso de veículos causa congestionamento ainda na pista expressa, entre os km 31 e km 29, entre Barueri e Itapevi.

10h09 – O excesso de caminhões também causa congestionamento na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido Guarujá, entre os km 262 e km 248. Os caminhoneiros que se dirigem os terminais portuários também enfrentam engarrafamento na SP 248, entre os km 1 e km 5.

10h03 – Na Rodovia Presidente Dutra, o fluxo de veículos apresenta lentidão entre o km 219 e o km 225, em Guarulhos, na pista sentido São Paulo. Lentidão também entre os km 230 e km 231, pelo excesso de veículos na via.

09h45 – A situação do trânsito na Marginal Pinheiros começa a se descomplicar aos poucos para os motoristas nesta manhã. A lentidão atinge 6,7 km na pista expressa, entre a Avenida Eusébio Matoso e a Rua Américo Brasiliense. Na faixa local, o fluxo de veículos é lento entre a Ponte Cidade Jardim e a Rua Américo Brasiliense, somando 5 km.

09h33 – Congestionamento atinge 97 km nas vias da capital paulista ou 11,2% das ruas e avenidas monitoradas pela CET. A situação é mais complicada nas zona sul e oeste, onde são registrados 48 km e 21 km de lentidão, respectivamente. O motorista também encontra trânsito lento em 14 km nas ruas do centro, 9 km da zona norte e 5 km na zona leste.

09h00 – Informações sobre o tempo via Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE): a sexta-feira começou com nebulosidade, chuviscos e termômetros oscilando em torno dos 18ºC na Grande São Paulo. No decorrer do dia o sol aparece entre muitas nuvens e favorece a elevação das temperaturas com máximas que podem chegar aos 24ºC. Os ventos úmidos que sopram do oceano mantém o tempo instável com chuvas fracas que devem se concentrar no período da tarde. Não há previsão para chuvas fortes, entretanto o solo úmido pode favorecer a formação de alagamentos transitáveis na Capital paulista.

08h47 – Tráfego no Eixo Norte-Sul tem lentidão no sentido Santana, da Avenida Aratãs até o Complexo Viário João Jorge Saad.

08h30 – A pista expressa da Marginal Pinheiros foi liberada às 07h45. Ela chegou a ficar com três faixas, das cinco, bloqueadas, em decorrência de um acidente que tirou a vida de um motociclista que se chocou com um caminhão às 03h30. Mesmo com a liberação, a CET recomenda que os condutores evitem a via, pois o engarrafamento continua e vai da ponte Interlagos até a ponte Eusébio Matoso, no sentido Castelo Branco, trecho de 14 km. A faixa local também tem lentidão, desde a Ponte Transamérica até a Ponte Cidade Jardim, 8 km.

08h26 – Na Radial Leste/Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, os motoristas enfrentam lentidão da Avenida Álvaro Ramos até a Rua Wandenkolk.

08h20 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, lentidão da Praça Carananduba até a Marginal Pinheiros.

08h18 – Na Cônego Domenico Rangoni, congestionamento no sentido Guarujá segue do km 262 ao 248.

08h10 – Tráfego lento na Rodovia Imigrantes no sentido São Paulo do km 16 ao km 15.

08h00 – Em São Paulo, há lentidão em 89 km pelas vias da cidade. Isso representa 10% do total monitorado pela CET.

07h50 – Lentidão na Avenida Francisco Morato, sentido centro, da Avenida Gioia Martins até a Avenida Jorge João Saad, trecho de 2 km.

07h20 – Trechos com maior lentidão na capital paulista às 7h20: Marginal Pinheiros, sentido Castelo, pista expressa, da Ponte Transamérica até a Ponte Eusébio Matoso (10,3 km), e também na pista local, da Ponte Transamérica até a ponte Cidade Jardim (8,7 km); Avenida dos Bandeirantes, sentido marginal, do viaduto Dante Delmanto até o viaduto Santo Amaro (4,6 km); Avenida Washington Luis, sentido centro, da Avenida Santa Catarina até o viaduto João Julião da Costa Aguiar (2,9 km).

07h09 – A CET informa que o congestionamento na Marginal Pinheiros já chega a 10 km. Vai desde a Ponte Transamérica, na zona sul, até a Ponte Eusébio Matoso, já na altura de Pinheiros. Veja no mapa acima. O motivo é um acidente entre um caminhão e uma moto, cujo condutor morreu, 800 metros antes da Ponte Eusébio Matoso, no sentido Castelo Branco.

07h05 – Na Rodovia Anchieta, no sentido São Paulo, lentidão em dois trechos: do km 20 ao 18 e do km 13 ao 10.

07h00 – Mais um acidente nesta manhã em São Paulo. Agora há pouco duas motos se chocaram na Avenida Doutor Arnaldo, número 1300, em Perdizes. Corpo de Bombeiros já mandou uma viatura ao local.

06h51 – Na zona norte, um acidente na Avenida Comendador Martinelli, sentido centro, ocupa duas faixas, próximo à Avenida Nossa Senhora do Ó.

06h43 – O trânsito na zona sul de São Paulo está muito prejudicado. 72% das vias monitoradas pela CET na zona sul estão com lentidão. A principal causa é o acidente na Marginal Pinheiros no sentido Castelo Branco, que ocupa três faixas da pista expressa, cerca de 800 metros antes da ponte Eusébio Matoso. É importante buscar rotas alternativas.

06h38 – O acidente na pista expressa da Marginal Pinheiros no sentido Castelo Branco ocupa três faixas, antes da Ponte Eusébio Matoso, na zona oeste.

06h30 – A Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem 14 km de lentidão no sentido Guarujá a partir do km 257 por causa do excesso de caminhões.

06h22 – O Corpo de Bombeiros informa em seu Twitter que houve uma batida entre carro e moto às 05h57 na Avenida Aricanduva, na altura do número 200, na Vila Matilde, zona leste de São Paulo. Uma hora antes, um carro colidiu com um poste na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, no acesso para o Rodoanel

06h19 – Lentidão na Rodovia Presidente Dutra sentido São Paulo, na pista marginal, do km 223 ao km 225.

06h18 – Metrô: Os trens da Linha 1-Azul do Metrô circulam lentamente entre as estações Tucurivi e Tiradentes por causa das chuvas.

06h15 – Trânsito pelas ruas de Santa Cecília é tranquilo.

06h10 – Como consequência do acidente na Marginal Pinheiros, duas faixas da via estão bloqueadas próximo ao local do acidente. O tráfego está lento desde a passagem pela Avenida Roberto Marinho até a Ponte Eusébio Matoso, um trecho de cerca de 4 km.

06h05 – São Paulo amanhece com uma notícia triste com relação ao trânsito. Um motoqueiro morreu em um acidente com um caminhão na pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, antes Ponte Eusébio Matoso. O acidente aconteceu por volta das 3h30.

06h00 – Bom dia!