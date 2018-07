TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta sexta-feira

Registro do congestionamento na Marginal Pinheiros, feito pela internauta Pri Caruso (@pricaruso), por volta das 17h20. FOTO: Reprodução Instagram. Você está parado no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao. Na hora de enviar a sugestão, não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas de vocês vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

TEMPO REAL

22h30 – Os dois sentidos da Passagem Doutor Euryclides de Jesus Zerbini serão interditados, das 23h30 às 4h30. Desvios: Os veículos oriundos da região do Jóquei Clube com destino à Cidade Universitária deverão seguir pela Avenida Lineu de Paula Machado, Praça Jorge de Lima, Avenida Eusébio Matoso (sentido Centro), Ponte Eusébio Matoso (sentido Centro), alça para Marginal Pinheiros (sentido Castelo Branco), Marginal Pinheiros, alça de acesso à Ponte Eusébio Matoso (sentido bairro), avenidas Eusébio Matoso (sentido bairro) e Waldemar Ferreira. Os veículos oriundos da região da Cidade Universitária com destino ao Jóquei Clube deverão seguir pela Avenida Waldemar Ferreira, Rua Pirajussara, avenidas Vital Brasil e Professor Francisco Morato (sentido bairro), Praça Arquiteto Plínio Croce, avenidas Professor Francisco Morato (sentido Centro) e Lineu de Paula Machado. 21h40 – 15 km de lentidão na capital paulista. 12 km na zona sul e 3 km na zona oeste. 20h59 – Rodovia Anchieta, Imigrantes e Cônego Domênico Rangoni têm tráfego fluindo normalmente. 20h47 – São Paulo tem, no momento, 46 km de lentidão. Na zona sul, 27 km. Todas as regiões têm tendência de baixa. 20h39 – A usuária do Instagram Mariane (@mariane_salles) postou uma foto do engarrafamento tirada da estação Berrini (CPTM). E você, também registrou imagens do trânsito de São Paulo? Poste com a hashtag #TransitoEstadao. 20h24 – A CET recomenda aos motoristas que evitem a Avenida Interlagos, na altura da Avenida Nossa Senhora do Sabará, em função de uma ocorrência que bloqueia duas faixas da esquerda da via. Como caminho alternativo, os veículos podem seguir pela Avenida Bandeirantes e Marginal Pinheiros (sentido Zona Sul). Ou Avenida Bandeirantes, Avenida Santo Amaro (sentido Zona Sul) e Avenida Vereador José Diniz (sentido Zona Sul). Outra opção é acessar a Avenida Sargento Geraldo Santana, Avenida Engenheiro Alberto de Zagottis, Avenida das Nações Unidas e prosseguir até a Avenida Interlagos (sentido Bairro). 20h08 – 63 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões do momento: • Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Rua Américo Brasiliense até a Ponte do Jaguaré (11,6 km) • Avenida Washington Luís, sentido Bairro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Borba Gato (7,3 km) • Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista local, da Rua Américo Brasiliense até a Ponte Eusébio Matoso (7,0 km) • Corredor Norte / Sul, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto Onze de Junho (6,4 km) 20h04 – A CET vai interditar vias em Santana para obras de recapeamento. Saiba mais. 19h57 – Excesso de veículos provoca lentidão na Ayrton Senna, do km 13 ao 23, e na Carvalho Pinto, do km 129 ao 130, ambos no sentido interior, informa o Twitter da Ecopistas. 19h51 – Na Lapa, a Rua Monteiro de Melo já está liberada em relação ao acidente, próximo à Rua Roma. 19h36 – 112 km de lentidão em São Paulo, com tendência de baixa. 19h32 – Principais lentidões do momento, segundo a CET: • Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Rua Américo Brasiliense até a Ponte do Jaguaré (11,6 km) • Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar (8,7 km) • Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, da Marginal Pinheiros até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro (7,1 km) • Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista local, da Rua Américo Brasiliense até a Ponte Eusébio Matoso (7,0 km) 19h20 – No Tatuapé, CET informa um acidente na Avenida Celso Garcia, sentido centro, próximo à Rua Antonio Macedo. 19h15 – A Rodovia Anchieta tem tráfego intenso, com pontos de lentidão em ambos os sentidos. 19h10 – São Paulo tem, no momento, 135 km de lentidão, com tendência de estabilidade. Na zona oeste, 19 km. 18h52 – Na Lapa, um acidente na Rua Monteiro de Melo, sentido centro, ocupa duas faixas, próximo à Rua Roma. 18h42 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 19 ao km 23, no sentido interior, na região de Guarulhos. No sentido São Paulo, o tráfego é normal. A foto abaixo mostra o congestionamento na altura do km 19 da Rodovia. FOTO: Câmera/Ecopistas 18h37 – O Eixo Norte-Sul, sentido Santana, tem lentidão do Viaduto João Jorge Saad até a Avenida do Estado. 18h36 – Pista expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão da ponte Julio Mesquita até a Rua Azurita. 18h34 – No momento, CET registra 144 km de lentidão em São Paulo. Na zona sul, 56 km. 18h31 – Rodovia Régis Bittencourt liberada em relação ao acidente no km 561, sentido Curitiba, mas o fluxo de veículos ainda é lento do km 558 ao km 561. Ainda por conta da ocorrência envolvendo uma carreta e um veículo, o pedágio do km 543 opera com restrições e o tráfego está parado do km 538 ao km 543. 18h19 – O motorista que segue pelo Corredor Norte-Sul no sentido Santana também enfrenta 5,4 km de retenção, do Complexo Viário João Jorge Saad (Cebolinha) até a Praça da Bandeira. 18h08 – Na capital, Corredor Norte-Sul tem 8,7 km de lentidão no sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar. A leitora Thyffany Sant’Anna (@thysantanna) flagrou o congestionamento da Avenida 23 de Maio, por volta das 17h desta sexta-feira, 12. FOTO: Reprodução Instagram. 17h56 – Não há previsão para liberação do tráfego na Rodovia Régis Bittencourt. Uma carreta continua atravessada na pista sentido Curitiba, na altura do km 561. Segundo a concessionária Arteris, por ser um trecho de serra, não há como fazer desvios para desobstruir o fluxo de veículos no local. Não houve derramamento de carga, nem feridos no acidente. 17h40 – Um acidente envolvendo uma carreta e um veículo de passeio bloqueia totalmente a Rodovia Régis Bittencourt, no km 561, na região de Barra do Turvo (SP), sentido Curitiba. Segundo a concessionária Arteris, o fluxo de veículos está parado entre o km 557 ao km 561. 17h16 – Trânsito na capital paulista já tem 119 km de congestionamento, 13,7% das ruas e avenidas monitoradas pela CET. São 39 km de lentidão na zona sul, 22 km na zona oeste, 20 km na zona leste, 19 km no centro e 21 km na zona norte. A região central é a única onde o congestionamento não tem tendência de alta. 17h08 – Na Marginal Tietê, 11,8 km de trânsito lento no sentido Ayrton Senna, da Ponte Atílio Fontana até a Rua Azurita. Tráfego pesado na Rodovia Anchieta, trecho de serra, na altura do km 43, às 16h57. FOTO: Reprodução/Ecovias. 16h39 – Vários trechos de lentidão na Marginal Pinheiros, em ambos os sentidos. Quem segue para a Rodovia Castello Branco precisa reduzir a velocidade entre a Rua Quintana e a Ponte Eusébio Matoso, na pista local. Já na pista expressa, o trânsito é lento desde a Ponte do Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso e da Ponte da Cidade Universitária até a Ponte do Jaguaré. Os motoristas que seguem no sentido Interlagos encontram congestionamento da Ponte Engenheiro Ari Torres até a Ponte Nova do Morumbi. Ver Lentidão na Marginal Pinheiros (12/04) num mapa maior 16h26 – Tráfego lento na Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, da Marginal Pinheiros até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar. 16h15 – Queda de energia afetou durante 10 minutos a circulação de trólebus no Terminal Parque Dom Pedro II, informou a SPTrans através do Twitter. A situação já foi normalizada. 16h10 – No momento, CET registra 75 km de lentidão em toda a cidade, volume dentro da média para o horário. A Avenida Salim Farah Maluf é o local mais complicado para os motoristas, com 6,4 km de lentidão no sentido Vila Prudente, da Ponte Tatuapé até a Avenida Professor Luis Ignácio de Anhaia Mello. 16h00 – Tarde de sol e temperatura em torno dos 29ºC na capital paulista, informa a CGE através do Facebook. Por enquanto, ainda não há sinal de chuva na região metropolitana, mas há previsão de pancadas de chuva isoladas entre o fim da tarde e o início da noite com a aproximação de uma frente fria. 10h30 – Radial Leste, sentido centro, da estação Belém do Metrô até a Rua Wandenkolk, tem 3,9 km de lentidão por excesso de veículos. 10h27 – A maior lentidão neste momento é na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com 9,3 km, da Rodovia Castello Branco até a Ponte Cidade Jardim, na pista expressa. 09h57 – São Paulo tem 71 Km de lentidão nas vias monitoradas pela CET, abaixo da média para o horário. 09h46 – Acidente na Marginal Pinheiros, sentido Castello Branco, pista expressa, ocupa duas faixas, após a Ponte João Dias. 09h40 – Após um congestionamento no período matinal, a circulação melhora na Rodovia Anchieta e na Rodovia Imigrantes nos dois sentidos, de acordo com a concessionária Ecovias. 09h27 – O Metrô de São Paulo informa que o problema operacional na Linha 1-Azul foi solucionado e a circulação dos trens está em processo de normalização. 09h18 – No momento, há 80 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET. 09h05 – A Rodovia Raposo Tavares tem tráfego lento do km 15 ao 10 sentido São Paulo. Há um ônibus quebrado sobre a faixa 03 no km 10. Isso se soma ao excesso de veículos e atrapalha o motorista. 8h53 – Anhanguera tem lentidão no sentido Capital, pista expressa, entre os kms 22 e 20. 8h52 – No sentido Rio, Dutra tem trânsito lento na pista marginal entre os kms 227 e 225. 8h49 – Repórter Aéreo da Rádio Estadão informa: Imigrantes não tem problemas entre o Viaduto Mateus Torloni até a Bandeirantes. 8h45 – Segundo a CPTM, todas as linhas de trem operam normalmente. 8h38 – Castelo Branco tem lentidão no sentido Capital (Leste) em Barueri, entre os kms 29 e 25. 8h35 – Trânsito na Rádio Estadão: 8h32 – Uma falha em um equipamento de via entre as estações Jardim São Paulo e Santana do Metrô gera maior tempo entre os trens na linha 1-Azul do Metrô desde às 7h20. Os técnicos do Metrô estão no local e não há previsão de horário para o fim da manutenção. 8h20 – Repórter Aéreo da Rádio Estadão informa: trânsito bom na Ipiranga, Ana Cintra e em toda a região central. 8h19 – Dutra tem lentidão no sentido Rio-SP na pista expressa entre os kms 181 e 178. Na via para São Paulo, lentidão entre os kms 204 e 211 da via expressa. 8h08 – Na Imigrantes, tráfego lento no sentido São Paulo entre o km 18 e o km 16. 8h07 – Anchieta tem lentidão nos dois sentidos. Na via para a Capital, trânsito complicado entre os kms 20 e 18, além do trecho entre os kms 13 e 10. Quem vai para Santos encontra tráfego lento no acesso do Viaduto do Casqueiro.

8h03 – Ayrton Senna tem dois pontos de lentidão no sentido Capital. Na região do Parque Ecológico do Tietê, o motorista encontra problemas entre kms 19 e 11. Já em Guarulhos, o trânsito é lento entre o km 27 e o km 19. Ouça informações sobre o trânsito na Rádio Estadão 07h55 – A Rodovia Anhanguera tem trânsito intenso no sentido capital, em Cajamar, Jundiaí, Osasco e São Paulo na pista expressa. A lentidão vai do km 24 ao km 20 e do km 14 ao 11. A Rodovia Bandeirantes também tem lentidão na chegada a São Paulo, do km 17 ao 13, como reflexo do congestionamento nas marginais. 07h50 – Rodovia Anchieta: Tráfego lento no sentido São Paulo (norte) do km 20 ao 18 e do km 13 ao 10, devido a excesso de veículos. A descida para o Santos também tem lentidão no acesso ao viaduto do Casqueiro. 07h40 – A Rodovia Rio-Santos segue com uma faixa interditada no sentido São Sebastião, devido ao risco de queda de barreiras. Está assim desde o dia 23 de março. As chuvas são o que podem provocar deslizamentos. 07h27 – A Rodovia Raposo Tavares tem lentidão em direção à capital. Do km 32 ao km 25 em Barueri e do km 15 ao km 13 em Osasco. 07h15 – Marginal Tietê na alça de acesso à Ponte Cruzeiro do Sul, dois carros bateram na faixa da direita. As filas chegam na Ponte Aricanduva. As três pistas vão complicadas em direção à Castelo Branco. O trecho leste e o norte na Marginal Tietê. 6h43 – Corredor Norte/Sul continua com lentidão no sentido Aeroporto: 950 m até a Avenida do Estado. 6h42 – Na Radial Leste, sentido Centro, 800 m de lentidão da Pires do Rio até a Álvaro Ramos. 6h36 – Na Régis Bittencourt, um acidente entre dois caminhões no km 413,6, sentido São Paulo, deixa o trânsito lento entre os kms 419,6 e 413,6, em Juquiá. O trânsito está restrito na faixa da direita e segue no lado esquerdo. Houve derramamento de carga de maçãs na pista. 6h34 – Bombeiros informam: acidente de trânsito com vítima na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 1000, na região de Pirituba. A mulher de 18 foi levada ao PS de Mandaqui. 6h33 – Ayrton Senna tem lentidão no sentido São Paulo entre os kms 25 e 15. 6h32 – Na região da Baixada, Anchieta tem trânsito lento na chegada a Santos. 6h31 – Castelo Branco tem lentidão no sentido Capital, pista marginal, entre os kms 15 e 13 na via marginal, perto de Osasco. 6h28 – Pior trecho é o Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto: 1 km entre a Praça Campo de Bagatelle até a Avenida do Estado. 6h27 – Em São Paulo, 2 km de lentidão, segundo a CET-SP. 6h13 – Bom dia! Na Dutra, um acidente na pista sentido São Paulo gera lentidão entre os kms 209 e 210 na pista expressa, perto de Guarulhos.