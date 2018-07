TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h41 – A Avenida Washington Luís tem 3,3 km de engarrafamento, sentido centro, da Rua Doria até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h17 –A cidade tem 20 km de morosidade nesta noite. Pior via é o Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, com 2,4 km de lentidão do Viaduto Santa Generosa até o Viaduto Jorge Saad.

20h – A Avenida São João tem 1,2 km de lentidão da Crispiniano até a Ana Cintra.

19h50 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 1,1 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, do Centro de4 Treinamento do Corinthians até a Ponte Aricanduva.

19h35 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,3 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Zacarias de Gois até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h20 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 3,6 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

18h53 – A Avenida Francisco Matarazzo tem 1,9 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Péricles até a Avenida Pompeia.

18h48 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,7 km de lentidão da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h40 – O tráfego é intenso, mas sem lentidão, na região da Serra do Cafezal, do km 336 ao km 367, em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt devido ao fluxo intenso.

18h33 – A Avenida Paulista tem 1,4 km de lentidão, sentido Paraíso, da Haddock Lobo até a Alameda Joaquim Eugênio de Lima.

18h24 – A Radial Leste tem 3,5 km de engarrafamento, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

18h16 – A Avenida Guarapiranga tem 1,7 km de morosidade, sentido bairro, da Ponte do Socorro até a Rua Amaro Velho.

18h12 – A cidade tem 68 km de lentidão no momento, segundo dados da CET.

18h05 – A pista central da Marginal do Tietê tem 3,7 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, pista central, da Ponte das Bandeiras até a Ponte Jânio Quadros.

18h – O Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) opera no esquema 5×5. A pista sul da Via Anchieta, que ficou fechada durante o dia para obras, já foi liberada ao tráfego e o motorista agora pode realizar tanto a subida quanto a descida de serra pela Anchieta e pela Imigrantes. Há tráfego lento na Rodovia Cônego Domênico Ranogni, entre o km 267 e o km 270 no sentido Cubatão por conta do excesso de veículos. Nas demais rodovias, o tráfego flui bem. O tempo e a visibilidade são bons em todo o trecho.

17h53 – A Avenida Nove de Julho tem 1,2 km de morosidade, sentido centro, da Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

17h49 – A Avenida do Estado tem 1,4 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto 31 de Março até o Pari.

17h41 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello registra 1,5 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

17h35 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,9 km de tráfego carregado, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

17h30 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 2,5 km de engarrafamento, sentido Interlagos, da Castelo Branco até a Ponte do Jaguaré.

17h24 – O Elevado Costa e Silva registra 2,7 km de trânsito intenso, sentido Lapa, da Rua da Consolação até a Avenida Francisco Matarazzo.

17h19 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 3,9 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita.

17h10 – O Corredor Norte-Sul tem 4,4 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até a Borges Lagoa.

16h01 – Marginal do Tietê é a via com maior lentidão neste momento em São Paulo. Há 4 km de filas na pista expressa desde a Ponte Tamanduateí e a Avenida Julio de Mesquita Neto.

15h58 – Avenida São João congestionada entre a Rua Ana Cintra e a Rua Crispiniano.

15h33 – São Paulo com 33 km de lentidão nas principais vias da região.

15h28 – Avenida Nove de Julho com excesso de veículos no sentido Centro. O motorista reduz a velocidade desde a Rua Estados Unidos e a Rua Urimonduba.

14h33 – Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva, sentido Lapa, com 2,7 km de lentidão entre a Rua da Consolação e a Avenida Francisco Matarazzo.

13h44 – Marginal do Pinheiros com filas entre a Ponte Eusébio Matoso e a Ponte do Jaguaré. São 3,6 km de lentidão.

13h11 – São Paulo com 30 km de lentidão em suas principais vias.

13h07 – Corredor Rebouças / Eusébio, sentido Centro, com 1,9 km de lentidão desde a Rua Maria Carolina até a Rua Oscar Freire.

13h05 – Avenida do Estado com excesso de veículos no sentido Santana entre a Rua Mercúrio e a Rua Trinta e um de Março.

12h31 – Lentidão também na Avenida Rebouças no sentido Bairro. Há filas entre a Rua Antonio Rosa e a Rua Eneas Carvalho de Aguiar.

12h29 – Elevado Aricanduva com 3,2 km de trânsito. O motorista reduz a velocidade desde o término da via até a Avenida Benedita de Paula Coelho.

12h17 – Tráfego normalizado na Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo. No sentido Interior, o movimento também é bom. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, o tráfego é normal.

11h34 – Manifestação e bloqueio de viaduto complicam trânsito nesta manhã. Saiba mais aqui.

11h32 – Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, com 6,4 km de morosidade entre a Ponte do Tatuapé até a Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello.

11h23 – Fluxo intenso na subida da serra pela Rodovia dos Imigrantes, por excesso de veículos. Demais rodovias seguem com boas condições de tráfego e visibilidade.

11h22 – Protesto causa lentidão na Avenida Interlagos. A manifestação reúne cerca de 50 pessoas que pedem aval da prefeitura para habitar construções em São Paulo.

11h20 – Capital paulista com 49 km de filas nas vias monitoradas pela CET.

10h22 – Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, com 4,6 km de filas entre a Rua Padre Adelino até a Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello.

10h13 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da Rodovia Fernão Dias.

10h11 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello Branco, com 5,4 km de lentidão. O motorista reduz a velocidade desde a Ponte da Freguesia do Ó até a Rodovia Castello Branco.

10h10 – Tráfego segue lento na Rodovia Ayrton Senna na região de Guarulhos, sentido São Paulo. O sentido Rio de Janeiro tem tráfego livre.

9h58 – Pacaembu / Major Natanael / Abraao Ribeiro, sentido estádio, com trânsito lento da Casa Verde até São Vicente

9h48 – Pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido centro, com trânsito lento entre Américo Brasiliense e Cidade Jardim

9h35 – Avenida Rio Branco tem tráfego lento entre Rua Helvétia e Alameda Eduardo Prado, onde está interditada por causa do incêndio na Favela Moinho nesta segunda-feira.

9h27 – Avenida Marques de São Vicente, sentido Barra Funda, com trânsito lento da Luiz Carlos Mesquita até Abraão Ribeiro

9h16 – Avenida do Estado, sentido Santana, com trânsito lento entre 31 de Março e Mercúrio

9h05 – ALERTA DA CET: Devido ao incêndio sob o Viaduto Orlando Murgel, as seguintes vias permanecem interditadas: Avenida Rudge sentido bairro/centro junto à Rua Sérgio Tomás, Avenida Rio Branco sentido centro/bairro junto à Alameda Eduardo Prado e o Viaduto Orlando Murgel em ambos os sentidos. Evite a região.

8h51 – Pista local da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, com trânsito lento da ponte do Piqueri até Atílio Fontana.

8h40 – Avenida Ibirapuera, sentido bairro, com trânsito lento de Lavandisca até Bandeirantes

8h28 – Eixo Norte-Sul, sentido Santana, tem trânsito congestionado do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até Viaduto Borges Lagoa

8h20 – Radial Leste/Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa: tem trânsito lento do Viaduto Guadalajara até a Praça Pérola Byington.

8h10 – Pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, com trânsito lento da Ponte Freguesia do Ó até Rodovia Castelo Branco

8h00 – Vinte Três/R Berta/M Guimarães, sentido Santana, do viaduto João Julião da Costa Aguiar até Borges Lagoa

7h50 – Pista local da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, com trânsito lento da ponte da Casa Verde até ponte Cruzeiro do Sul

7h36 – Pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem trânsito lento de 1,5 km depois da Freguesia do Ó até Atilio Fontana.

7h30 – Viaduto Eng. Orlando Murgel está interditado em ambos os sentidos por causa do incêndio que destruiu parte da Favela Moinho ontem.