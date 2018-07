TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta terça-feira, 23 de abril

Está enfrentando transtornos no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

TEMPO REAL

20h28 – 44 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões, segundo a CET:

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte da Vila Guilherme até a Ponte Aricanduva (5,8 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista local, da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Ponte Eusébio Matoso (4,7 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Ponte Eusébio Matoso (4,7 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte Jânio Quadros até a Ponte Aricanduva (4,2 km)

20h06 – Pistas expressa e local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão da Ponte do Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso.

20h05 – Pistas local e expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão da Ponte Cruzeiro do Sul até a Ponte Aricanduva.

19h42 – 100 km de lentidão em São Paulo, com tendência de baixa.

19h30 – Em Pinheiros, um acidente ocupa o Túnel Fernando Vieira de Mello no sentido bairro.

19h20 – A Cônego Domênico Rangoni tem tráfego congestionado em sentido ao Guarujá, entre os km 270 e 263, e lento no sentido a Cubatão, entre os km 267 e km 270, por causa do excesso de veículos comerciais.

19h17 – Rodovia Anchieta tem tráfego congestionado no sentido Santos, do km 60 ao 64, devido ao excesso de veículos comerciais no acesso ao porto.

FOTO: Rodovia Anchieta, na entrada de Santos. Reprodução/Ecovias

19h14 – A Rodovia dos Imigrantes tem tráfego congestionado na chegada a São Vicente, entre o Km 62 e o Km 65.

19h12 – 126 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões, segundo a CET:

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, da Ponte Cidade Universitária até a Ponte João Dias (11,6 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Jânio Quadros (8,8 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Vila Guilherme (7,2 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista local, da Rua Américo Brasiliense até a Ponte Eusébio Matoso (7,0 km)

19h11 – Na Penha, um acidente ocupa o Elevado Engenheiro Alberto Badra, sentido Marginal, próximo à Radial Leste.

18h25 – Acidente entre quatro automóveis na Avenida Guido Caloi, na altura do número 100, no Jardim São Luis, deixa uma pessoa morta. Bombeiros estão no local.

18h22 – CET registra, no momento, 126 km de lentidão. Na zona sul, 47 km. Índice está acima da média mais alta para o horário.

18h20 – No sentido Interlagos, a pista expressa da Marginal Pinheiros tem lentidão da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica.

18h19 – O Eixo Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão do Viaduto Santa Generosa até o Viaduto General Marcondes Salgado.

18h17 – Pistas local e expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, têm lentidão da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte da Vila Guilherme. Já na pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, a lentidão vai da Ponte João Dias até a Ponte Jaguaré.

09h45 – Marginal Pinheiros tem 2,8 km de lentidão no sentido Interlagos, pista expressa, a partir da Ponte Cidade Universitária.

09h34 – Cônego Domênico Rangoni continua com congestionamento do km 262 ao km 270, sentido Cubatão. Segundo a concessionária, o trânsito intenso na região é reflexo do congestionamento na Anchieta que afeta o trevo de Cubatão.

09h32 – Anchieta: congestionamento continua no sentido litoral entre os kms 50 e 64, no trecho de serra em Cubatão até o acesso ao Porto de Santos. Na chegada a São Paulo, a rodovia tem lentidão entre os kms 13 e 10.

09h02 – Avenida dos Bandeirantes tem 4,6 km de lentidão no sentido Marginal, perto do Viaduto Santo Amaro.

08h50 – Marginal Tietê tem 2,9 km de lentidão no sentido Castelo Branco, via expressa, até a Ponte Atílio Fontana.

08h47 – Corredor Norte-Sul com trânsito lento nos dois sentido:

– No sentido Aeroporto, 4,5 km a partir do Túnel Ayrton Senna I.

– No sentido Santana, 3,2 km do Complexo Viário João Jorge Saad (Cebolinha) até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

08h39 – Na Marginal Pinheiros, 1,7 km de lentidão no sentido Interlagos, via expressa, entre a Ponte Transamérica e a Ponte Nova do Morumbi.

08h36 – Avenida dos Bandeirantes tem 4,6 km de lentidão no sentido Marginal, perto do Viaduto Santo Amaro.

08h27 – Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento no sentido Guarujá, do km 263 ao km 262.

08h24 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos tem lentidão na pista expressa entre a Ponte Morumbi até Ponte Transamérica.

08h20 – Anchieta: na chegada a São Paulo, tráfego lento do km 16 ao km 10. No sentido litoral, continua o congestionamento do km 55 ao km 64, próximo do Viaduto da Alemoa, no acesso ao porto.

08h17 – Já no sentido Aeroporto, Eixo Norte-Sul tem lentidão da Praça da Bandeira até o Viaduto Pedroso.

08h14 – No Eixo Norte-Sul, sentido Santana, CET aponta trecho de lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Complexo Viário João Jorge Saad (Cebolinha).

08h13 – Radial Leste tem lentidão no sentido Lapa entre a Avenida Álvaro e a Rua Almirante Brasil.

08h11 – Marginal Tietê: lentidão no sentido Ayrton Senna entre a Ponte Velha Fepasa até a Ponte Júlio de Mesquita Neto, pista expressa.

08h09 – Ayrton Senna tem tráfego lento no sentido São Paulo entre o km 18 e o km 15.

08h05 – Avenida dos Bandeirantes tem 4 km de lentidão no sentido Marginal, entre o Viaduto Santo Amaro e o Viaduto Jabaquara.

08h04 – Pista expressa da Marginal Tietê tem 5,4 km de lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte do Piqueri.

08h01 – 57 km de lentidão em São Paulo, segundo a CET-SP.

07h59 – Avenida Interlagos tem 2,1 km de lentidão no sentido Centro entre a Miguel Yunes e a Teotônio Vilela. A CET registrou um acidente na via no sentido Centro, às 7h28, perto do número 5048.

07h48 – Um veículo tombou na faixa central da pista expressa da Marginal Tietê, perto da Ponte Júlio de Mesquita Neto, no sentido Ayrton Senna. Somente uma faixa está ocupada e a CET está no local. Há 1,2 km de lentidão entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Freguesia do Ó.

07h28 – Marginal Tietê tem 1,3 km de lentidão no sentido Castelo, pista local, a partir da Ponte Jânio Quadros.

07h20 – Avenida Vereador José Diniz tem 1,6 km de lentidão no sentido Centro a partir da Rua Vieira de Morais.

07h18 – Avenida Professor Francisco Morato tem 1,8 km de lentidão no sentido Centro entre a Rua Alvarenga e a Avenida Jorge João Saad.

07h12 – 3 km de lentidão na pista expressa da Radial Leste, sentido Centro, entre a Avenida Brasil e o Viaduto Pires do Rio.

07h08 – Raposo Tavares tem tráfego lento do km 26 ao 19 e do km 15 ao 10, sentido São Paulo, segundo o DER-SP.

06h59 – Marginal Pinheiros tem 1,7 km de lentidão no sentido Interlagos, pista expressa, entre a Ponte Transamérica e a região da Ponte Nova do Morumbi.

06h57 – Avenida Interlagos tem 2,1 km de lentidão no sentido Centro, entre a Avenida Miguel Yunes e a Avenida Senador Teotônio Vilela.

06h53 – Na zona sul, um acidente na Avenida Atlântica (antiga Avenida Robert Kennedy), na região do Socorro, ocupa duas faixas no sentido bairro, perto da Rua Peixe Vivo.



Ver mapa maior

06h50 – Avenida Aricanduva com 1,3 km de lentidão no sentido Marginal, a partir da Radial Leste.

06h49 – Radial Leste tem dois pontos de lentidão no sentido Centro, pista expressa: 1,5 km a partir da Avenida Brasil e 800 m a partir da estação Belém do Metrô.

06h45 – Avenida Professor Francisco Morato com 1,8 km de lentidão no sentido Centro até a Avenida Jorge João Saad.

06h43 – Em São Paulo, 6 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET-SP.

06h04 – Dutra tem lentidão no sentido São Paulo, pista expressa, entre os kms 210 e 212.

06h02 – Anchieta: na região da Serra, pista sul está bloqueada para obras. A descida é feita pela pista norte. Perto de Santos, a rodovia tem congestionamento entre os kms 60 e 64, no acesso ao Viaduto da Alemoa, reflexo do excesso de veículos comerciais.

06h01 – Na Ayrton Senna, trânsito lento no sentido capital entre os kms 23 e 20.

05h59 – Bom dia! Não há pontos de lentidão em São Paulo neste momento, segundo a CET-SP. Na cidade, um semáforo está apagado e três estão em amarelo piscante.