TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta terça-feira de carnaval

23h20 – Tráfego lento na subida da serra pela Rodovia dos Imigrantes, entre o km 69 e o km 65.

23h17 – Rodovia Fernão Dias tem 9 km de lentidão no sentido São Paulo, de acordo com a Autopista. O motorista reduz a velocidade entre as regiões de Mairiporã e Atibaia.

23h11 – Rodovia Carvalho Pinto tem tráfego intenso mas sem pontos de parada.

23h10 – BR-277 continua com fluxo intenso, de acordo com a Ecovia, e quantidade de veículos que trafegam pelo trecho de concessão é o dobro do normal.

23h03 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem 11 km de congestionamento nesta noite. As filas, de acordo com a Ecovias, estão entre o km 291 e o km 280, na saída do litoral paulista, sentido capital.

22h54 – Rodovia Mogi-Bertioga continua com tráfego intenso no sentido Mogi das Cruzes.

22h50 – Motorista que sai do litoral paulista encontra tráfego intenso entre o km 291 e o km 280 da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega. Há excesso de veículos também entre o km 69 e o km 65 da Rodovia dos Imigrantes.

22h44 – BALANÇO: Cerca de685 mil veículos circularam pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes até a noite desta terça, de acordo com balanço divulgado pela CCR Autoban. Desde a sexta, 8, até hoje, a concessionária computou 90 acidentes, com 59 feridos e quatro mortes.

22h42 – Tráfego normalizado nos dois sentidos da Rodovia Presidente Dutra.

22h38 – Tráfego de veículos ainda é alto na BR-277, sentido Curitiba. A partir da próxima quarta-feira de cinzas a PR-407 entrará em Operação Mão Única, das 8h às 13h para o retorno do feriado.

22h30 – Há excesso de veículos na Rodovia Manoel Hyppolito Rego, sentido Bertioga, afirma o DER.

22h25 – Rodovia dos Tamoios tem tráfego intenso, mas sem postos de parada.

22h21 – Motorista não encontra dificuldades de tráfego nas rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares nesta noite.

22h17 – Tráfego continua lento na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido São Paulo, do km 292 ao km 280. Demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes seguem com boas condições de tráfego.

O SAI está em Operação Subida (2×8). A subida da serra é feira pelas duas pistas da Rodovia dos Imigrantes e pela pista norte da Rodovia Anchieta. A descida ao litoral é feita somente pela pista sul da via Anchieta.

22h10 – Congestionamento na saída da Praia Grande, sentido São Paulo, pela Rodovia dos Imigrantes. O motorista reduz a velocidade entre o km 69 e o km 65. Ao longo da rodovia o tráfego é tranquilo tanto no trecho de serra quanto no de planalto.

22h08 – Normalizado o tráfego de veículos na saída do Guarujá, litoral paulista, de acordo com a Ecovias, pela Rodovia Cônego Domênico Rangoni.

22h05 – O acesso à Rodovia dos Bandeirantes no sentido capital paulista está interditado no km 64, em Jundiaí. A alternativa, de acordo com a CCR Autoban, é utilizar a Rodovia Anhanguera.

22h – TEMPO: A noite inicia com pancadas de chuva moderadas de curta duração nas zonas leste, sul, sudeste e centro da capital paulista, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A previsão para as próximas horas é de que o tempo permaneça instável, com chuva em forma de pancadas isoladas. O tempo permanece abafado. A temperatura média, neste momento, é de 24°C e a umidade relativa gira em torno de 69%.

21h56 – BR-101 tem tráfego intenso na saída das praias do litoral norte de Santa Catarina.

21h48 – Tráfego tranquilo nos dois sentidos da Rodovia Raposo Tavares, entre Cotia e São Paulo.

21h45 – Fluxo segue intenso na BR-277, sentido Curitiba. Tempo é bom e há boa visibilidade na rodovia.

21h43 – Seguem boas as condições de tráfego e visibilidade rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto.

21h36 – Um acidente na Rodovia Presidente Dutra causa lentidão em Guarulhos, no sentido São Paulo.

Motorista reduz a velocidade entre o km 219 e 220 como reflexo do bloqueio da pista. O tráfego de veículos segue pela faixa da esqueda.

21h24 – Um carro quebrado bloqueia a faixa central do km 55, região de túneis, da Rodovia Anchieta, na subida da serra. O trafego é lento por aproximação, segundo a Ecovias.

21h20 – Há 25 km de excesso de veículos na Rodovia dos Bandeirantes, sentido São Paulo. A interdição de um acesso da rodovia causa lentidão na altura do km 64, em Jundiaí. Há um maior trecho de filas entre o km 48 e o km 23, também no sentido São Paulo.

21h15 – Rodovia Fernão Dias tem 12 km de lentidão nesta noite. O motorista que segue em direção à Belo Horizonte encontra filas na região de Betim, entre o km 498,5 e 495,5. No sentido São Paulo, o congestionamento atinge 9 km da rodovia, entre Atibaia e Mairiporã, desde o km 51 até o km 60.

21h10 – Trafego normalizado nas rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares, de acordo com a CCR ViaOeste.

21h08 – Tráfego segue lento na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido São Paulo, do km 292 ao km 289, devido excesso de veículos. Demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes continuam com boas condições de tráfego.

21h06 – Há 9 km de trânsito parado na Rodovia Régis Bittencourt, sentido São Paulo. O motorista reduz a velocidade na região de Itapecerica da Serra. Na pista sentido Curitiba os usuários não encontram lentidão nesta noite. O tempo é chuvoso em pontos alternados ao longo do trecho concedido.

20h17 – Aumenta o fluxo de veículos na BR-277, sentido Curitiba. De acordo com a Ecovia, o tráfego é maior nas interligações das rodovias PR-508 e PR-407, que dão acesso às praias.

20h13 – Há congestionamento na saída do Guarujá, litoral paulista, sentido São Paulo pela Rodovia Cônego Domênico Rangoni. Motorista reduz a velocidade entre o km 267 e o km 270.

20h12 – Rodovia Fernão Dias tem 4 km de excesso de veículos, sentido Belo Horizonte, na região de Betim. No sentido Sâo Paulo, o motorista enfrenta 7 km de lentidão em todo o trecho de estrada. Na região de Mairiporã, entre o km 55 e o km 60 e em Atibaia, entre o km 45 e o km 47.

20h05 – Rodovia Presidente Dutra tem excesso de veículos no sentido São Paulo. São 4 km de filas, na região de Arujá, entre o km 204 e o km 208.

20h – Liberada faixa da esquerda no km 28 da Rodovia Ayrton Senna, sentido interior. Um motociclista caiu da moto e já houve o socorro à vítima. O tráfego de veículos não sofreu interferência da interdição e segue tranquilo nos dois sentidos da rodovia.

19h58 – Seis pessoas ficaram feridas em um acidente que aconteceu na tarde desta terça na Rodovia dos Bandeirantes. A via chegou a ficar parcialmente bloqueada durante o resgate das vítimas, o que causou lentidão de 6 km na altura da cidade de Limeira, interior do Estado. Todos os bloqueios foram já foram removidos e o tráfego normalizado na região.

19h53 – A Rodovia Fernão Dias continua com dois pontos de congestionamento, no sentido capital paulista. São 7 km de lentidão em todo o trecho de estrada. Na região de Mairiporã, entre o km 55 e o km 60 e em Atibaia, entre o km 45 e o km 47.

19h50 – Rodovia dos Bandeirantes tem excesso de veículos entre o km 48 e o km 23, na região de Jundiaí.

Caminhões são proíbidos de trafegar pela rodovia, no trecho entre o km 48 e km 23, sentido São Paulo, e devem seguir pela Rodovia Anhanguera.

19h44 – A faixa da esquerda, do km 28 no sentido interior, da Rodovia Ayrton Senna está interditada por conta de uma queda de moto. Ainda não há informações sobre possíveis vítimas do acidente. De acordo com a Ecopistas o bloqueio não interfere no tráfego de veículos. A Ayrton Senna segue com tráfego livre nos dois sentidos.

19h43 – Rodovia Castelo Branco continua com lentidão no trecho entre Osasco e Barueri, sentido São Paulo.

O motorista reduz a velocidade entre o km 34 e o km 29.

19h37 – Aumenta o fluxo de veículos nas rodovias litorâneas. A Cônego Domênico Rangoni tem 3 km de lentidão, do km 267 ao km 270, no sentido São Paulo.

19h35 – BALANÇO: Desde as 0h de quinta-feira, 416 mil veículos desceram a serra na direção da Baixada Santista, enquanto 305 mil se dirigiram à capital paulista, diz balanço divulgado pela Ecovias. O saldo na Baixada Santista é de 110 mil veículos. Na última hora, a concessionária registrou a passagem de 1.536 veículos no sentido litoral e 6.674 no sentido São Paulo.

19h32 – Trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) seguem com boas condições de tráfego. O SAI está em Operação Subida (2×8). A subida é feita pelas duas pistas da Rodovia dos Imigrantes e pela pista norte da Rodovia Anchieta. A descida ao litoral é feita somente pela pista sul da Anchieta.

19h27 – Há 3 km de lentidão na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega. Motorista enfrenta excesso de veículos desde o km 292 até o km 289.

19h23 – Há 2 km de filas na Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, por conta de um acidente na região de Arujá. A pista está parcialmente bloqueada e o tráfego de veículos flui apenas pela itapista da direita. Porém a faixa única não é suficiente para evitar congestionamento entre o km 204 e o km 206.

19h16 – Rodovia Presidente Castelo Branco tem 6 km de congestionamento e dois pontos de lentidão no sentido São Paulo. O tráfego é lento na região entre Itapevi e Itu, entre o km 55 e o km 52. O motorista também reduz a velocidade na chegada à capital, entre o km 32 e o km 29, trecho entre Barueri e Osasco.

19h12 – Rodovia Manoel Hyppolito Rego com tráfego intenso no sentido Bertioga.

19h07 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego normal nos dois sentidos. O tempo é encoberto no trecho entre Cotia e São Paulo.

19h05 – BALANÇO: Mais de 17 mil veículos retornaram à Curitiba, no Paraná, nesta terça, afirma balanço da Ecovia. O pico do fluxo de veículos aconteceu entre as 17h e 8h de hoje, quando a concesionária registrou 2,5 mil carros/hora.

18h59 – Um acidente prejudica o tráfego de veículos na Rodovia Régis Bittencourt, em Campina Grande do Sul, sentido Curitiba. Duas faixas estão restritas no km 59,5. O bloqueio, por conta do acidente que envolveu uma carreta, causa congestionamento de 2 km na rodovia: entre o km 57,5 e o km 59,5.

No sentido São Paulo, a Régis tem também 2 km de filas, na região de Miracatu, por exceso de veículos.

O tempo é chuvoso em pontos alternados da rodovia e a Autopista orienta aos motoristas que reduzam a velocidade e redobem a atenção.

18h53 – Diminui o índice de congestionamento na Rodovia dos Bandeirantes, sentido São Paulo. Motorista enfrenta 25 km de filas, entre o km 48 e o km 23, na região de Jundiaí. Segundo a AutoBan, a lentidão é causada por excesso de veículos. No sentido interior o tráfego é tranquilo.



18h49 – O retorno à São Paulo pela Rodovia Presidente Dutra é tranquilo, de acordo com a CCR Nova Dutra.

Há apenas um ponto de tráfego lento, na região de Guarulhos, entre o km 207 e o km 208.

18h38 – Rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto e Hélio Smidt têm tráfego tranquilo em todo o trecho de concessão de estradas. As condições de visibilidade também são boas.

18h35 – Aumenta o tráfego de veículos na Rodovia Régis Bittencourt, no sentido Sâo Paulo. São 4 km de filas na região de Miracatu. O motorista reduz a velocidade entre o km 353 e o km 349.

18h28 – Há 19 semáforos com falhas nesta tarde na capital paulista. Seis deles estão totalmente apagados, um está no cruzamento entre a Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello e a Avenida Doutor Francisco Mesquita. Os outros 14 operam em amarelo intermitente em algumas das principais vias de São Paulo.

18h20 – Rodovia Mogi-Bertioga tem tráfego intenso no sentido Mogi das Cruzes. O tempo é instavel no trecho de estrada, de acordo com o DER.

18h16 – Sistema Anchieta-Imigrantes continua com boas condições de tráfego e visibilidade nesta tarde.

A Ecovias estima que o fluxo de veículos aumente, no sentido capital paulista, a partir das 22h desta terça.

O SAI está em Operação Subida (2×8), ou seja, a subida é feita pelas duas pistas da Imigrantes e pela pista norte da Anchieta. A descida ao litoral é feita somente pela pista sul da via Anchieta.

18h13 – Tráfego intenso na BR-277, entre o Paraná e Curitiba, neste final de tarde. O movimento deve seguir intenso até a madrugada desta quarta-feira de cinzas, afirma a Ecovia. Durante a última hora, a concessionária registrou a passagem de 2 mil veículos em direção à capital paranaense.

Chove em todo o trecho de concessão e a Ecovia recomenda aos motoristas que reduzam a velocidade e acendam os faróis, principalmente na região da Serra do Mar, onde a neblina prejudica a visibilidade da estrada.

18h05 – A capital paulista tem 1 km de lentidão nas principais vias monitoradas pela CET. O congestionamento está concentrado no Corredor Queiroz Filho, sentido Centro. O motorista reduz a velocidade entre o início da Ponte do Jaguaré e a via Apecatu.

18h03 – Tráfego livre nos dois sentidos da Rodovia Rio-Santos neste final de tarde.

17h57 – Tráfego flui sem lentidão em ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt, entre São Paulo e Curitiba, na tarde de hoje. O tempo é chuvoso em pontos alternados ao longo da rodovia.

17h55 – Rodovia Padre Manorel da Nóbrega com excesso de veículos no sentido Praia Grande, afirma o DER. O motorista encontra pontos de parada no trecho entre Pedro de Toledo e a chegada à Praia Grande.

17h53 – Tráfego tranquilo nos dois sentidos das rodovias Castelo Branco e Raposo Taraves.

17h52 – Rodovia dos Bandeirantes tem 36 km de lentidão no sentido São Paulo. Um acidente prejudica o tráfego na região de Limeira, entre o km 142 e o km 136, no trecho Campinas – Cordeirópolis, de acordo com a AutoBan. O motorista também encontra filas em Jundiaí, entre o km 62 e o km 58, e entre o km 48 e o km 23.

A Rodovia dos Bandeirantes tem tráfefo proibido para caminhões entre os km 48 ao 23. Os veículos de carga devem utilizar a Rodovia Anhanguera.

17h45 – Há três pontos de lentidão na Rodovia Fernão Dias no sentido São Paulo. O primeiro deles está na região de Mairiporã, entre o km 56 e o km 60. Há filas também em Atibaia, desde o km 45 até o km 47. Ainda em Atibaia o motorista volta a enfrentar congestionamento entre o km 26 e o km 30. No sentido oposto, Belo Horizonte, o tráfego flui sem retenção nesta tarde.

17h40 – Tráfego de veículos é tranquilo no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

17h39 – Há lentidão na Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, na região de Arujá. O motorista reduz a velocidade entre o km 204 e o km 208.

17h36 – O motorista que utiliza o Sistema Anchieta-Imigrantes no retorno à capital não enfrenta dificuldades nesta tarde, de acordo com a Ecovias.