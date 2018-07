TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

19h15 – O Corredor Norte-Sul tem 5,8 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, do Viaduto Paraíso até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h10 – A Rua Consolação registra 1,4 km de lentidão, sentido centro, da Fernando de Albuquerque até a Praça Franklin Roosevelt.

19h05 – A Avenida João Dias registra 1,1 km de morosidade, sentido bairro, do Centro Africana até a Alberto Augusto Alves.

19h02 – O Túnel Ayrton Senna II registra 1,8 km de lentidão da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h58 – A Radial Leste tem 3,5 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

18h50 – A Avenida Santo Amaro tem 1,7 km de lentidão, sentido bairro, da Rua dos Guararapes até a Roque Petroni Júnior.

18h39 – A Avenida Rio Branco tem 1,5 km de tráfego lento, sentido bairro, da Avenida Ipiranga até a Eduardo Prado.

18h28 – A Avenida Ibirapuera tem 1,5 km de trânsito complicado, sentido centro, da Avenida dos Bandeirantes até a Moema.

18h25 – A pista local da Marginal do Pinheiros registra 2,7 km de tráfego intenso, sentido Castelo, da Ponte Ary Torres até a Ponte Eusébio Matoso.

18h15 – Há quatro quilômetros de lentidão na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, do km 341 ao km 345, na região de Miracatu, devido ao fluxo intenso. Na pista sentido São Paulo, o tráfego flui sem dificuldades na noite de hoje.

18h10 – A cidade tem 122 km de lentidão no momento.

17h55 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de congestionamento, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

17h33 – A Cônego D. Rangoni tem morosidade do km 267 ao km 270, sentido Cubatão, por excesso de veículos. Ainda há congestionamento do km 31 ao km 40 na Via Anchieta, sentido litoral,. Demais rodovias seguem com boas condições de fluxo e visibilidade. O Sistema Anchieta Imigrantes opera em esquema normal (5×5), com a descida da serra sendo feita apenas pela pista sul da Anchieta e da Imigrantes. A subida acontece pelas pistas norte das duas rodovias.

17h31 – A Avenida Paulista tem 1,6 km de trânsito carregado, sentido Paraíso, da Rua da Consolação até a Alameda Joaquim Eugenio de Lima.

17h28 – A Avenida Aricanduva tem 1,7 km de morosidade, sentido Marginal, da Benedita de Paula Coelho até a Radial Leste.

17h18 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2,9 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até a Rua Antonio de Macedo Soares.

17h14 – O Corredor Norte-Sul tem 8,7 km de congestionamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h12 – A pista local da Marginal do Tietê tem 9,3 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Velha Fepasa até a Rua Azurita.

11h21 – São Paulo com 105 km de lentidão nas principais vias da capital.

11h07 – Avenida Washington Luís tem 7,3 km de lentidão no sentido Centro. O motorista reduz a velocidade entre a Avenida Nossa Senhora do Sabará até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

10h55 – Há 16,8 km de congestionamento na Marginal do Tietê, sentido Castello Branco. A lentidão está pela pista expressa, entre a Ponte Jânio Quadros até o Rodovia Castelo Branco.

10h49 – Na Rodovia Ayrton Senna o tráfego é lento do km 23 ao 20 (região de Guarulhos), sentido São Paulo, por excesso de veículos. No sentido Interior, o movimento é bom.

10h20 – São Paulo com 119 km de lentidão nas vias da capital paulista. O índice é acima da média para o horário, de acordo com a CET. Segundo a companhia, o congestionamento acontece em função do excesso de veículos.

10h10 – Interdição parcial na Alameda Barão de Limeira com a Avenida Duque de Caxias em função de um atropelamento. As vias estão no centro de São Paulo e o bloqueio prejudica o tráfego de veículos na região. Ainda não há informações sobre a vítima.

9h27 – Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, com 9,8 km de filas entre a Avenida Nossa Senhora do Sabará até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

6h48 – Radial Leste, sentido centro, com acúmulo de 4 quilômetros de trechos de lentidão entre a Avenida Melchert e a Rua Piratininga.

6h39 – Radial Leste, sentido centro, com acúmulo de 2,5 quilômetros de trechos de lentidão entre a Avenida Melchert e o Viaduto Bresser.

6h37 – Complexo Maria Maluf, sentido Imigrantes, com lentidão de 1,5 quilômetro a partir da Rua do Boqueirão.

6h30 – Radial Leste, sentido centro, com 1 quilômetro de lentidão a partir do Viaduto Guadalajara.

6h19 – Trânsito lento na Rodovia Presidente Dutra no sentido São Paulo entre os quilômetros 212 e 210, em Guarulhos.

6h18 – Motorista encontra tráfego lento na pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares entre os quilômetros 22 e 19; pontos de parada também entre os quilômetros 13 e 10.

6h15 – Rodovia Ayrton Senna, sentido capital, com lentidão entre os quilômetros 23 e 20, em Guarulhos.