TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas neste domingo

17h50 – Há lentidão na pista sul, sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias, por excesso de veículos, nos trechos entre o km 45 e o km 48 – na região de Atibaia – e entre o km 55 e o km 59 – na região de Mairiporã.

17h09 – A Avenida Dr. Arnaldo, no sentido bairro, está lenta no trecho entre a Avenida Rebouças e a Rua Cardeal Arcoverde, que também está lenta até o cruzamento com a Rua Capote Valente.

16h19 – A Rodovia Fernão Dias está com um bloqueio, no sentido Belo Horizonte, no km 632, na região de Oliveira, em Minas Gerais, devido ao tombamento de um caminhão. Para quem vai de São Paulo para Minas, fique atento aos km próximos ao trecho. No sentido São Paulo, o trânsito flui sem problemas.

15h54 – Ao todo, o Estado de São Paulo possui 60 km de vias congestionadas, de acordo com o MapLink. Só na capital, há apenas 1 km de lentidão, concentrado na região do centro, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

15h51 – Nas principais rodovias do Estado, o tráfego é intenso e sem lentidão, neste domingo.

15h29 – Trânsito pesado para o motorista que trafega na Avenida Jabaquara, em direção à Avenida dos Bandeirantes, desde a Alameda dos Guatás até a Rua Décio. Para o motorista que vai em direção à Vila Mariana, tráfego lento desde a altura da Avenida Afonso Mariano Fagundes até o cruzamento entre a Rua Loefgreen e a Avenida Domingos de Moraes.

14h29 – Congestionamento na Ponte Cidade Universitária, em direção à USP causa lentidão de 0.4 km na região.

13h45 – Para quem percorre a Avenida Paulista, em ambos os sentidos, há lentidão. Trânsito pesado na região entre a Rua Oswaldo Cruz e o acesso à Avenida Dr. Arnaldo e Avenida Rebouças. A CET contabiliza 2.7 km de lentidão em ambos os lados da via.

13h09 – Na Avenida dos Bandeirantes, para o motorista que trafega no sentido do bairro, há dificuldades desde a Avenida do Jabaquara, até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

13h05 – Marginal do Rio Pinheiros e Marginal do Rio Tietê fluem sem dificuldades neste domingo.

12h50 – A Avenida Vinte e Três de Maio, no sentido Aeroporto de Congonhas, está congestionada desde a altura da Avenida João Jorge Saad Cebolinha até o Viaduto Generosa, totalizando 2.4 km de lentidão